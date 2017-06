Puškaranje poezijom

Povodom ukrajinskog "šengena" Porošenko citirao Ljermontova („Doviđenja, Rusijo, siromašna i prljava..."), a Putin mu odgovorio citatom Ševčenka („Došla je Ukrajina do samoga kraja...")

Nakon devet godina pregovora sa Briselom, od 11. juna ove godine državljani Ukrajine mogu slobodno putovati Šengen zonom. Predsednik Ukrajine Petro Porošenko je u svom obraćanju povodom ukidanja viza rekao da ova promena za Ukrajince znači „povratak kući nakon dugog i iscrpljujućeg puta" i objavio „konačni razvod sa ruskom imperijom". Porošenko je ovaj značajan korak u udaljavanju od Rusije ilustrovao stihovima ruskog pesnika i prozaika Mihaila Ljermontiva: „Doviđenja, Rusijo, siromašna i prljava/ Zemljo robova/ Zemljo gospodara/I vama, plave uniforme/I tebi, narode, koji im je odan".

Kratki recital ukrajinskog predsednika izazvao je ništa manje poetičan odgovor Rusije. Ruski predsednik Vladimir Putin prokomentarisao je da je za svaku pohvalu to što Porošenko gaji interesovanje za rusku književnost, i rekao: "Ljermontov je bio čovek progresivnih shvatanja. Bilo mu je stalo do Rusije i želeo je poboljšanje. Stihove je napisao 1838. (Videti: Михаил Юрьевич Лермонтов. Стихотворения. МОЛИТВА) kada je kao oficir ruske vojske bio na putu za Kavkaz. Branio je zemlju. U tom trenutku su oblasti, koje su danas deo Ukrajine, bile ruske." Putin je objasnio da samim tim Ljermontov nikuda nije odlazio – jednostavno je išao iz jednog regiona Rusije u drugi. "Možda nam Porošenko signalizira, da ni on nikuda ne ide? Možda pokušava da nam kaže da on i dalje ima interese u Rusiji i da nikuda ne odlazi. Međutim, to je samo smela pretpostavka. Biće da je Porošenko želeo da kaže kako vodi zemlju u Evropu", istakao je Putin i dodao, da tamo gde Porošenko vodi zemlju, "plavih uniformi" ima "više nego kod nas". Putin je podsetio da je pesma Ljermontova nastala u vreme rata za pogranične teritorije i posavetovao Porošenka da raskrsti sa nerešenim teritorijalnim pitanjima pre nego što se proglasi Evropejcem.

Svoj odgovor Porošenku Putin je zaključio stihovima ukrajinskog pesnika Tarasa Ševčenka: „Došla je Ukrajina do samoga kraja, i gore od Poljaka, upropaštavaju je njena sopstvena deca". Ovim stihovima bio je naslovljen i članak lidera Ukrajinskog opštenarodnog pokreta Viktora Medvedčuka, objavljen u martu 2014. godine. Medvedčuk se zalaže za federalizaciju Ukrajine i bliske ekonomske i političke odnose sa Rusijom.

N.B. Prevod stihova sa ruskog je redakcijski