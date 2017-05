Teroristički napad u Mančesteru



Identifikovan 22 godišnji bombaš-samoubica libijskog porekla, rođen u Mančrsteru

Bombaš samoubica aktivirao je bombu u ponedeljak 22. maja u 22:33 u foajeu Mančester arene u masi u koja je napuštala koncert američke pevačice Arijane Grande, čija muzika je popularna među decom i tinejdžersima. Život su izgubile 22 osobe, a 59 je povređeno. Među žrtvama je i osmogodišnja Safi Rouz Ruso učenica osnovne škole u Lankaširu, javio je BBC. Među povređenima koji su dovezeni u osam mančesterskih bolnica bilo je 12-oro dece mlađe od 16 godina.

Ema Džonson, majka, koja na koncertu bila sa svoje dve ćerke, izjavila je za BBC Radio 5 Live da je da se eksplozija dogodila neposredno nakon što je blizini mesta gde je prodavana roba, sa udaljenosti od 4,5 metara videla krupnog čoveka koji se visinom izdvajao iz mase, za koga veruje da je bio bombaš samoubica. Kaže da je posle eksplozije u blizini ostalo mnogo mrtvih i ostataka tela stradalih. Metalni vijci i navrtke su rasuti po podu između tela i miris eksploziva bio je u vazduhu, opisivali su svedoci. Neki od svedoka videli su ljude prekrivene krvlju koji su očajnički pokušavali da pobegnu iz nastalog haosa.

Neposredno nakon eksplozije u 22:35 BST, na desetine mladih ljudi je bežalo iz arene u konfuziji, da bi tek na sigurnoj udaljenosti neki prestali da trče i u šoku sedali, a mnogi od njih u suzama, i da telefonirali roditeljima i rođacima. Kaputi i mobilni telefoni ostali su rasuti na podu arene iz koje su ljudi bežali.

Ljudi izvan koncertne dvorane su bili vidno uznemireni jer se čula kakofonija sirena policijskih i sanitetskih vozila upućenih na lice mesta i helikoptera koji su kružili iznad arene.

Policija je pozvana 22:33 u ponedeljak i blokirala ulice u okolini arenu i metro stanice Viktorija. Bilo je od 240 hitnih poziva, a na mesto tragedije upućeno 60 vozila hitne pomoći i 400 policajaca.

Posle napada stotine ljudi u Mančesteru su preko društvenih mreža ponuditi rezervne krevete i sobe za one koji su ostali u zarobljeni u gradu u koji su došli na koncert.

Fudbalski klub "Mančester siti" je ustupio stadion Etihad Stadium na kojem je smešten centar za hitnu pomoć, i video-bimu na kome su mogle da se prate informacije o žrtvama i okolnostima tog napada. Crkve i hoteli ponudili su pomoć za smeštaj. Neki taksisti nisu naplaćivali usluge.

Napadač je izabrao mesto masovnog okupljanja. Mančesterske arena sa 21.000 sedišta je jedan je od najvećih muzičkih objekata u Evropi. Prema broju poginulih to je najgori događaj ove vrste u Britaniji nakon eksplozija 2005. u londonskoj transportnoj mreži kada su stradale 52 osobe. U međuvremenu su često ponavljana su upozorenja da se poveća pažnja naročito na mestima javnog okupljanja, ali teroristički napad je i pored toga odneo mnogo žrtava.

Napad u Mančesteru je došao nakon nedelja pojačane aktivnosti policije i MI% na razbijanju terorističkih zavera. U martu je poginulo četvoro ljudi i terorista posle napada na britanski Parlament u Vestminsteru, u centralnom Londonu.

Nivo pretnje terorističkom napadu u Velikoj Britaniji je povećan do kritične tačke, rekla je premijerka Tereza Mej nakon hitnog sastanka s komitetom za hitne situacije Kobra. Ona je dodala da će oružane snage biti poslate da pomognu policiji, da će vojno osoblje sada biti raspoređeno da zaštiti ključne lokacije, a će moći da se vidi na drugim događajima, kao što su koncerti, a da će raditi pod komandom policajaca. Nivo upozorenja na opasnost od terorističkog napada do kritične tačke u Velikoj Britaniji je pre ovog događaja bila povećana dva puta - prviput 2006, nakon otkrivanja zavere da se digne u vazduh avion koji leti preko Atlantika, da drugi put povećana 2007. godine, kao odgovor na otkriveu zaveru da se izvrši napad na jedan noćni klub u Londonu.

Republikanski kongresmen Majk Mekul, predsednik odbora za unutrašnju bezbednost, rekao je da je Abedi koristio triacet triperoksid (TATP), eksploziv kakav je korišćen u ranijem napadu u Londonu 2007, kao i u Parizu i Briselu.

Lider labustia Džeremi Korbin je izjavio da je razumevanje uzroka terorizma bitan deo efikasnog odgovora koji će štititi bezbednost ljudi umesto da se podgreva terorizam. Korbin je naglasio da isključiva odgovornost za bombaški napad u Mančesteru leži na počiniocu, ali je rekao da je terorizam podstaknut intervencijama koje je Britanija podržala, poput rata u Iraku i rušenje Moamera Gadafija. "Mnogi stručnjaci, uključujući i profesionalce u našim obaveštajnim i bezbednosnim službama su ukazali na veze između terorizma ovde kod kuće i ratova koje naša vlada podržava ili intervencija u drugim zemljama, kao što su Libija. Zaštita ove zemlje od nas zahteva da bude jaka protiv terorizma i jaka protiv uzroka terorizma. Krivica je na teroristima, ali ako želimo da zaštitimo naše ljude, moramo biti iskreni o tome šta ugrožava našu sigurnost", rekao je Korbin, koga je zbog toga napala torijevska premijerka Tereza Mej optuživši ga da je povezivanje britanske spoljne politike i bombaškog napada u Mančesteru daje 'izgovore' teroristima dok sa liderima G7 radi na zajedničkoj borbi protiv terorizma.

BBC podseća da je bivša šefica MI5 Baronesa Manningem-Baler je tokom parlamentarne istrage o Iraku 2010. ocenila da je invazija na Irak 2003. godine nesumnjivo povećala terorističku pretnju Velikoj Britaniji i da radikalizovala manji deo mlade generacije koji je britansku umešanost u ratu u Iraku i učešće u ratu u Avganistanu video kao napad na islam...

Gardijan 26. maja piše da je bivši nezavisni recenzent zakona protiv terorizma lord Karlajl, rekao za britanski Radio 4 da je 2011. britanska koaliciona vlada naprvila veliku grešku kada je ukinula kontrolne naredbe za kontrolu osoba osumnjičenih za potencijalni terorizam, a tadašnji sekretar za unutrašnje poslove Tereza Mej najavila da će one biti zamenjene manje restriktivnim merama prevencije terorizma (TPims), koji su, po lordu Karlajlu, bile "bolje išta nego ništa", a i da su retko primenjivane sve do 2015, nakon čega je njihova primena povećana.

Libijska veza

Policija je nakon napada izvršila više racija u južnom Mančesteru, a tokom jedne je korišćena kontrolisana eksplozija da bi se ušlo u sumnjivu prostoriju. Policija je takođe obilazila džamije u Mančesteru da proveri da nisu napadnute.

Saopštila je da je uhapsila 23-godišnjeg muškarca osumnjičenog da je povezan sa bombaškim napadom. Za samoubilački napad u Mančesteru osumnjičen je dvadesetdvogodišnji Salman Abedi iz porodice koja je libijskog porekla, rođenom u Mančesteru, gde je živeo na nekoliko adresa, a u jednoj od njih policija je posle napada sprovela raciju. Veruje se da je Abedi doputovao vozom iz Londona, kažu američki zvaničnici. Drugi izvori navode da je iz Libije doputovao preko Istanbula i Berlina. Odgovornost za napad preuzela je Islamska država, javlja AFP.

Britanski list Gardijan, piše da je Salman Abedi povezan s gangom koji je godinama ratovao s rivalskim grupama u južnom Mančesteru, da je bio duboko potresen kada se jedan od njegovih bliskih prijatelja upleo u navodni mafijaški lanac krvne osvete, da je u februalu list Manchester Evening News izvestio o rastućim tenzijama između poznatog ganga iz južnog Mančestera i drugog ganga čiji su članovi bili libijskog i somalijskog porekla. List piše da su mnogi pripadnici libijskog ganga rasli bez očeva, da je otac Salmana Abedija otišao u Libiju kada je on imao 17 godina. Njegov otac je inače negirao da pripada islamističkoj grupi i da proklinje nasilje.

Početkom godine Gardijan je izveštavao o 16 osuđenih ili mrtvih terorista koji su živeli u krugu od 2,5 milje u južnom Mančesteru. Policija ispituje veze Salmana Abedija sa Rafaelom Hostijem (24), koji je ubijen u vazdušnom napadu u Mosulu u aprilu 2017... List piše da je taj Hosti regrutovao više ljudi za odlazak na Bliski istok, među kojima bivšeg pripadnika RAF Stefena Greja uhapšenog zbog terorizma, Rajmonda Matimba koji je poginuo u Siriji, Ronalda Fidlera, zvanog Jamal al-Harit, koji se razneo u samoubilačkom napadu u Mosulu u februaru 2017, Abalraufa Abdalaha, koji je ostao paralizovan posle učešća u libijskom ustanku 2011...

Glas Amerike , javlja da se u Britaniji čuju optužbe da su britanske službe bezbednosti propustile nekoliko prilika da mančesterskog bombaša samoubicu, 22-godišnjeg Salmana Abedija identifikuju kao visoko rizičnog militanta. Britanske vlasti se takođe koncentrišu da međunarodne veze mančesterskog bombaša samoubice, koji je bio rođen u Britaniji nakon što su njegovi libijski roditelji pobegli u Britaniju 1980. da bi izbegli od režima pukovnika Moamera Gadafija.

Abedi se nedelju dana pre napada vratio u Mančester iz Libije, gde je video majku, oca, mlađeg brata i sestru, koji su ranije bili pobegli u Britaniju ali su se vratili u Libiju nakon Gadhafijevog smaknuća. Njegov otac Ramadan je bio pripadnik antigadafijevske Libijske islamističke borbene grupe (Libyan Islamic Fighting Group LIFG, Al-Jama’a al-Islamiyyah al-Muqatilah bi-Libya ), militantne islamističke grupe. Neki procenjuju da je njena uloga u obaranju Gadafija bila ključna. Posle 9/11 neki zapadni mediji tvrdili da je kad su njeni lideri bili u Avganistanu smatrana filiajlom Alkaide Osame bin Ladena, ali su njeni stariji lideri tvrdili da su odbili Bin Ladenov poziv. Gadafi je progonio članove te grupe. LIFG se u međuvremenu rascepila i jedna njena frakcija je prišla Alakidi.

Salmanov mlađi brat 20-godišnji Hašem, koji je uhapšen od strane islamističke milicije u Tripoliju, poznate pod nazivom Specijalne snage za odbraćanje (RADAA Special Deterrence Force), koja ima oko 700 pripadnika.

Spoksmen te milicije, koja ima strahovitu reputaciju okrutnosti, izjavio je da je RADAA pratila Hašema, koga je sumnjičila da ima veze sa Islamskom državom, koja ima snažne filijale u Libiji, te da je Hašem priznao da je znao o planovima svog brata, koji je takođe bio član ID, da izvede bombaški napad u Mančesteru, javlja Glas Amerike

Salman Abedi je i prema informacijama lista Ekonomistnedavno bio u Libiji , a njegov otac i brat su uhapšeni u Tipoliju 24. maja, a milicija koja ih drži kaže da je brat član ID, čijih 500 boraca sada operiše Libiji, uz možda oko 3.000 džihadista svih tipova.

LondonskiEkonomist piše da Islamska država sada dobija pomoć od lokalne Alkaide, uprkos razdvajanju te dve grupe u Libiji, gde operišu u istim područjima, dele logistiku i informacije, a njihovi borci prelaze iz jedne u drugu, i obrnuto.

Ruska TV RT javlja da su mančesterski bombaš samoubica Salman Abedi i njegov otac Ramadan imali veze s nasilnom džihadističkom grupom koje je možda podržavala Britanska vlada u Libijskom ratu 2011. a i 1996. u njenom pokušaju da ubije Muamera Gadafija.

Većina boraca koja je formirala tu grupu sredinom 1990-ih bili su veterani Avgansko-sovjetskog rata 1980-ih koji su otišli u Libiju da se bore protiv Gadafijevog režima. Stariji Abedi je navodno bio pripadnik LIFG koji je pobegao od Gadafijevog režima i naselio se u Londonu, a kasnije u Mančesteru.

Područje u Mančesteru u kome je Salman Abedi odrastao je stecište brojnih drugih boraca LIFG, uključujući i bivše starije komandante, a među njima i Abd al-Baset Azuza, koji je napustio Mančester da bi otišao u Libiju i vodio mrežu od 200-300 militanata odanih Ajmanu al-Zavahiriju, nasledniku Osame bin Ladena. Sumnja se da je Azuz bio taj ekspert koji je napravio bombu kojom se razneo Salman Abedi.

RT takođe javlja da se pojavljuju tvrdnje da je 2011. Velika Britanija, koja je u to vreme bila uključena u od Amerikanaca formiranu NATO koaliciju protiv Gadafija, da je možda uklonila restrikcije prema borcima LIFG koji se nalaze u Velikoj Britaniji i pomogla im da se vrate u Libiju da se bore protiv Gadafija. Ruska TV RT prenosi i da su bivši borci izjavljivali za onljan njuz portal the Middle East Eye da je Britanija aktivno podržavala povratak u Libiju i do tada nadgledane anti-gadafijeve disidente koji su povezani s Alkaidom. Ruska TV RT podseća na to da je sadašnja premijerka Tereza Mej u to vreme bila na čelu britanskih unutrašnjih poslova (Home Secretary s pravom nadgledanja MI5, čiji su oficiri, sudeći po onome što su pojedini Libici govorili za u the Middle East Eye sređivali da do tada sumnjivi Libijci odu u rat protiv Gadafija...

