Tramp smenio direktora FBI



Džejms Komi bio u Los Anđelesu u trebutku kada je u FBI stigla «svilena marama»

Tramp "u zoni impičmenta" zbog "rašagejta". Putinov šaljivi komentar: "Lavrova treba kazniti jer tajne koje mu je odao Tramp nije preneo i meni ni ruskim službama..."

Američki predsednik Donald Tramp je u utorak 9. maja iznenata smenio smeni direktora Federalnog istražnog biroa Džejmsa Komija, čoveka koji je bio na čelu agencije zadužene za istragu veza između pripadnika Trampovog predizbornog štaba i Rusije. U pismu koje u 5 popodne po vašintonskomm vremenu u FBI doneo TRampov poverljiv čovek , Tramp je obavestio Džejmsa Komija da odluka o njegovoj smeni stupa na snagu odmah.

"Iako veoma cenim što ste me obavestili u tri odvojene prilike da nisam pod istragom, ipak se slažem sa ocenom Ministarstva pravde da Vi niste u stanju da efikasno vodite Biro", navodi se u pismu Trampa.

Komi koji je bio u Los Anđelesu u trenutku kada je Trampov poverljivi čovek u 5 sati popodne došao u sedište FBI i doneo dokument u kome se kaže da je direktor smenjen Bio je iznaneđen i odmah je seo u svoj avion da bi se vratio u Vašington.

Portparol Bele kuće Šon Spajser je saopštio da je predsednik prihvatio preporuke Saveznog tužioca Džefa Sešensa i zamenika saveznog tužioca u vezi sa smenom direktora FBI, prenosi AFP. Neki izvori kažu da je posle toga krio od novinara da ne bi dalje objašnjavao.

Bela kuća je učinila dostupnim memorandum koji je napisao zamenik javnog tužioca Rod Rozenštajn u kome je kritikovano Komijevo vođenje istrage oko servera Hilari Klinton, uključujući i konferenciju za medije na kojoj su obznanjene ponižavajuće informacije o Hilari Klinton. Komi je u svedočenju pod zakletvom pred na Kapitol Hilu izjavio da je pomoćnica Hilari Klinton Humu Abedin poslala "stotine i hiljade" poruka e-pošte na laptop svog muža, uključujući i neke sa tajnim podacima, ali da i dalje stoji iza ocene koju je saopštio neposredno pre izbora da Hilari Klinton nije prekršila zakon. Kmiju je zapravo zamereno da je iznošenjem takve ocene ušao u zonu za koju je odgovoran javni tužilac koji odlučuje da li je neko prekršio zakon i da li će ga goniti, a posao FBI je samo da prikuplja činjenice.

"Od suštinske je važnosti da nađemo novo rukovodstvo za FBI koje će povratiti poverenje javnosti u njegovu misiju primene i sprovođenja zakona", naveo je Tramp.

Komija je na desetogodišnju funkciju direktora FBI postavio Barak Obama 2013. To je drugi slučaj u američkoj istoriji da je smenjen šef FBI. Predsednik Bil Klinton je 1993. smenio Vilijama Sešensa zbog navodnih etičkih propusta.

Demokrate su odluku poredili sa «subotnjim masakrom Ričarda Niksona» 1973. kada je smenjen tužillac koji je vodio istragu oko Votergejt afere i kada su dva zvaničnika ministarstva pravde podnela ostavku. Lider senatske manjine Čarls Šumer je izjavio da je Tramp napravio veliku grešku i da sada Ministarstvo pravde treba da imenuje nezavisnog tužioca za istragu o Trampovoim vezama s Rusijom, čiji je dosadašnji tok Tramp ismevao opisujući je kao podvalu i lov na veštice da bi se prikrile greške Hilari Klinton.

Hilari Klinton je ranije optuživala Komija da je upropastio njene šanse da dođe na čelo države time što je objavio da je obnovljena istraga o njenom načinu korišćenja mejlova, podsetio je AFP, a Tramp je tvitovao da je Komi najbolja stvar koja se desila Hilari Klinton.

Novi vršilac dužnosti direktora FBI Andrej Makejb je svedočenju na Kapitol Hilu, u senatskom Odbora za obaveštajne aktivnosti, u četvrtak 11. maja, rekao da su neki agenti FBI ljuti na odluku 2016. da se ne pokreće krivični postupak protiv Hilari Klinton uprkos tome što je Komi saopštio na konferenciji za novinare u julu prošle godine da je Hilari Klinton je bila "veoma nemarna" u rukovanju tajnim materijalma. On je međutim rekao da je Komi uživa široku podršku u okviru FBI, što je suprotno od onoga što je tvrdila Bela kuća. Makejb je takođe rekao senatorima da se istraga o navodnom ruskom mešanju u američke izbore - koju je nazvao veoma značajnom - nastavlja neometano, uprkos svim promenama u okolnostima. ( McCabe says FBI call not to prosecute Clinton angered some agents, defends Comey, May 11, 2017 Fox News)

Pored "ruske istrage" koju forsiraju demokrate Tramp je pospešio istragu i o tvrdnjama njegovih pristalica o izbornim nepravilnoima tako što je 11. maja potpisao izvršnu naredbu o formiranju komisije kojom će preddsedavati Majk Pens, a koja ima zadatak da ispita navode o izbornim prevarama 2016. uključujući i navode o nedozvoljenom registrovanju pojedinih glasača u dve države, nepravilnom glasanju, lažnim registracijama, prevarama tokom glasanje, glasanje mrtvih ljudi, glasanju onih koji migranata nisu imali pravo da glasaju i sprečavanje glasanja. Ranije tvrdnje Donalda Trampa o toj vrsti izbornih nepravilnosti vlasti pojedinih država su negirale. ( Trump signs executive order launching voter fraud commissionMay 11, 2017 Fox News)

