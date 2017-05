Još jedan korejski test



Pretnja upotrebe nuklearnog oružja u 2017. je verovatno najviša nakon raspada Sovjetskog Saveza pre 26 godina, upozorava Institut Ujedinjenih nacija za istraživanje razoružanja (UNIDIR)

Severna Koreja je u 5.30 ujutru 28. aprila sa područja Bukčang u Pjeonganamu severno od prestonice Pjongjanga lansirala raketu tipa KN-17 koja je dostigla visinu 71 kilometar, ali se raspala ubrzo nakon lansiranja. Inače, ovo je četvrto ispaljivanje raketa koje je od početka marta izvela Severna Koreja. Prethodna raketna proba izvedena je 22. marta i takođe je bila neuspešna. Paralelno s tom Severna Koreja je izvela masovnu vežbu uz upotrebu artiljerijskog bojevog gađanja, dok se korejskom poluodstrvu približavao američki nosač aviona Karl Vilson.

Lansiranje je izvedeno nekoliko sati nakon specijalne sednice SB UN na kojoj su šefovi diplomatije SAD, Velike Britanije i Japana oštrom kritikovali Severne Koreje zbog razvoja raketno-nuklearnog programa.

Understanding Nuclear Weapon Risks, United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR) )

Nekoliko sati pošto su južnokorejski i američki zvaničnici saopštili da su zapazili nešto za šta pretpostavljaju da je neuspelo lansiranje projektila iz oblasti blizu Pjongjanga, mornarica Južne Koreje saopštila je da je započela zajedničku vojnu vežbu s američkom flotom uz angažovanje i super nosača aviona USS Karl Vinson, a radi odvraćanja Severne Koreje i pokazivanje čvrstog savezništva SAD i Južne Koreje".

Državni sekretar Reks Tilerson je na specijalnoj sednici Saveta bezbednosti u petak 28. aprila pozvao da se uvedu nove ekonomske sankcije Severnoj KorejiTrampova administracija najavljuje da će na najnoviji neuspeli raketni test Severne Koreje odgovoriti ubrzavanjem svojih planova za uvođenje novih sankcija protiv Pjongjanga, kao i razmeštanje više brodova i aviona u regiji radi demonstracije sile. Administracija predsednika Trampa je takođe upozoravala da će preduzeti vojnu akciju ako diplomatija ne bude uspela, a sam Tramp izjavio da je moguć veliki, veliki direktan sukob sa Severnom Korejom.

USA tudej u uvodniku intoniranom protiv preventivnog napada na Severnu Koreju citira jednu analiza u kojoj se iznosi pretpostavka da bi u slučaju izbijanja rata u prvih nekoliko minuta napada moglo da umre oko 30.000 ljudi, jer je metropolitansko područje južnokrejske prestonice Seul, pedesetak kilometara od granice u dometu severnokorejske artiljerije. U Južnoj Koreji je stacionirano 28.000 američkih vojnika koji mogu biti meta balističkih raketa Severne Koreje koje bi mogle da nose hemijsko i biološko oružje, kao i oko 20 ili više nuklearnih bombi koliko, po USA tudej možda poseduje Severna Koreja.

Severnokorejski ministar spoljnih poslova Ri Jong Ho 23. aprila u pismu generalnom sekretaru ASEAN-a Li Luong Minu upozorio je da akcije i retorika Vašigtona guraju region do ivice rata, da je situacija na Korejskom poluostvu van kontrole zbog toga što SAD i Seul sprovode ratnih vežbi čija priroda ne može ni na koji način biti odbrambena. Zamenik severnokorejskog ambasadora u UN Kim In Žjong rekao je da će rešenje za pat poziciju povodom nuklearnog programa Severne Koreje biti moguće kada SAD odustanu od "neprijateljske politike" prema Narodnoj Republici Koreji, čija je vlada jasno stavila do znanja da neće učestvovati "ni u kakvim razgovorima o obustavljanju svog nuklearnog programa, a i da su pusti snovi SAD ako misle da će vojnom pretnjom i sankcijama lišiti Severnu Koreju programa za nuklearno odvraćanje.

Kineski ministar inostranih poslova Vang Ji je, pozvao SAD i Južnu Koreju da se uzdrže od vojnih vežbi i rekao da sve strane treba da shvate da treba u potpunosti da se sprovede rezolucija Saveta bezbednosti u vezi sa Severnom Korejom, da svi treba da budu posvećeni sprovođenju koncepta denuklearizacije poluostrva, jer u slučaju neočekivanih događaja, situacija vrlo verovatno može da izmakne kontroli i drastično pogorša.

Zamenik šefa diplomatije Rusije Genadij Gatilov je takođe osudio provokacionu raketno-nuklearnu aktivnost Pjongjanga, pozvavši SAD i Južnu Koreju da revidiraju odluku o raspoređivanju antiraketog sistema PRO THAAD koje, po ruskoj oceni predstavlja dodatni faktor destabilizacije u regionu. Kad je prvi konvoj tog sistema stigao u Južnu Koreju, ikzbile su manje demonstracije lokalnog stanovništva. Posle izjava da će Južna Koreja platiti milijardu dolara za razmeštanje tog sistema, južnokorejskizvaničnici su tvrdili da će troškove razmeštanja antiraketnog sistema ipak snositi SAD, a da ostaje na snazi insistiranje Vašingtona da saveznici više izdvajaju za odbranu . Predstavnik komande američkih snaga u Južnoj koreji saopštio je 2. maja da je antiraketni sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) u operativnom stanju i da može da presretne severnokorejske rakete i da zaštiti Severnu Koreju, mada će razmeštanje celokupnog sistema koji se sastoji od 6 pokretnih lanirnih platformi sa kojih može da se ispali 48 raketa-presretače biti završeno za nekoliko meseci, javila je TV CBS News. Kina je ranije izrazila "ozbiljnu zabrinutost" i pozvala SAD i Južnu Koreju da povuku raketni sistem THAAD, za koji tvrde da će destabilizovati region i naškoditi bezbednosti.

Vazduhoplovstvo SAD je objavilo da je na Korejsko poluostrvo poslalo dva bombardera B-1B Lancer sa bazom na ostrvu Guam u okviru zajedničkih vojnih vežbi sa Južnom Korejom. U Seulu su rekli da je cilj manevara "odvraćanje od provokacija," Severne Koreje. Pjongjang je zajedničke vežbe, SAD i Južna Koreje i razmeštanje bombardera nazvale bezobzirnom vojnom provokacijom.

u Japanu su počele civilne vežbe za odbranu od raketnog napada, a stanovništvu su data upozorenja i uputstva kako da reaguje u slučaju napada balističkim projektilima, pojedine škole, bolnice i domovi za stare osobe započeli su vežbe, a japanska vlada pravi planove za evakuaciju oko 60.000 japanskih građana koji žive u Južnoj Koreji. Nakon prvih vesti da u Severnoj Koreji izvode raketnu probu u Tokiju su na 10 minuta, između 6:07 i 6:17 ujutru isključili celi metro sistem, što je pogodilo oko 13.000 ljudi, piše britanski sajt independent.co.uk. Rusija je svoj sistem PVO na Dalekom istoku stavila u stanje bojeve gotovosti.

Pretnja upotrebe nuklearnog oružja u 2017. je verovatno najviša nakon raspada Sovjetskog Saveza pre 26 godina, upozorava Institut Ujedinjenih nacija za istraživanje razoružanja (UNIDIR) u publikaciji o razumevanju rizika povezanog s nuklearnim oružjem Understanding Nuclear Weapon Risks.

Iako je količina globalnih zaliha značajno smanjena u odnosu na zalihe tokom Hladnog rata, tempo smanjenja je usporen, a devet država zajedno i dalje poseduje više od 15.000 nuklearnih bojevih glava. Globalno ulaganje u nuklearne kapacitete nastavlja da raste, i proširene koncepcije odvraćanje ostaju centralni deo strateških doktrina mnogih država. U međuvremenu, terorističke grupe kao što je Al-Kaide i Islamske država u Iraku i Levanta su pokazale nameru da steknu nuklearno oružje i nuklearne materijale. Svet je pun potencijala za katastrofu.

Tenzije između Ruske Federacije i Zapada u sporovima u Ukrajini i Siriji naglašavaju povišenu mogućnost nuklearne konfrontacije. Povratak hladnog rata i konfrontacije ometaju međunarodnu saradnju i izgradnju poverenja sa Rusijom, sa kojom je zamrznuta saradnja u globalnom partnerstvu nakon njenog proterivanja iz Grupe osam u martu 2014. godine, povlačenja iz samita bezbednosti u novembru 2014, i suspenzije ili ukidanje bilateralne saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama oko nekoliko sporazuma o nuklearnoj energiji u oktobru 2016. Ove okolnosti predstavljaju ogroman izazov za mehanizam globalnog razoružanja, koje je pod pritiskom i predmet kritika i frustriracija naročito država koje nemaju nuklearno naoružanje. Osetljivost ukupnog ambijenta izaziva zabrinutosti zbog mogućih katastrofalnih posledica aktiviranja nuklearnog oružja, upozorava se u publikaciji o razumevanju rizika povezanog s nuklearnim oružjem Understanding Nuclear Weapon Risks.

