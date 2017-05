Francuski izbori



U prvom krugu vode Emanuel Makron i Marin le Pen

Geografski raspored glasova: za Makrona zapad Francuske, za Marin le Pen istok, Sen Deni u Parizu - baza Melanšona

Poređenje s rezultatima I i II kruga na francuskim izborima od 1965. do 2012.

Poređenje s rezultatima I i II kruga na francuskim izborima od 1965. do 2012.

Rejtinzi 11 kandidata u prvom krugu predsedničkih izbora u Francuskoj

Postizborne demonstracije u Parizu

Rezultati prvog kruga francuskih predsedničkih izbora - procena agencije IPSOS

Konačni rezultati

U prvom krugu vode Emanuel Makron i Marin le Pen, koji će ući u drugi krug izbora koji će se održati za dve nedelje.

Na osnovu 97 odsto prebrojanih glasova francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštava da su kandidati dobili sledeći broj glasova:

Broj Glasova % biračkog tela % glasalih Emanuel MAKRON (M. Emmanuel MACRON) 8 528 585 18,19 23,86 Marine LE PEN (Mme Marine LE PEN) 7 658 990 16,33 21,43 Fransoa FIJON (M. Frannjois FILLON) 7 126 632 15,20 19,94 Žan-Luk MELANŠON (M. Jean-Luc MÉLENCHON) 7 011 856 14,95 19,62 Benoa AMON (M. Benoît HAMON) 2 268 838 4,84 6,35 Nikola DIPON-ANJAN (M. Nicolas DUPONT-AIGNAN) 1 689 686 3,60 4,73 Žan LASAL (M. Jean LASSALLE) 433 996 0,93 1,21 Filip PUTU (M. Philippe POUTOU) 392 454 0,84 1,10 Fransoa ASELINO (M. Frannjois ASSELINEAU) 329 951 0,70 0,92 Natali ARTO (Mme Nathalie ARTHAUD) 231 660 0,49 0,65 Žak ŠEMINAD (M. Jacques CHEMINADE) 65 076 0,14 0,18

( Résultats incomplets calculés sur la base de 97% des inscrits renjus résultats au 1er tour , elections.interieur.gouv.fr )

To je izvesna promena u odnosu na prethodni presek na osnovu 71% obrađenih rezultata prema kojima Marin le Pen dobija 23,30% Emanuel Makron 22,98% Fransoa Fijon: 19,73%, Žan Luk Melenšon18,69%, Benua Amon 5,94% Nikolas Dupont-Enjan 5,07%, Žan Lasal 1,35% Filip Putu 1,16%; Fransoa Aselino 0,89%; Natali Arto: 0,70%, Žak Šeminade 0.19%, saopštava francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova.( Présidentielle 2017 : Macron et Le Pen qualifiés, Fillon et Hamon appellent à voter Macron, lemonde.fr)

Geografski raspored glasova: za Makrona zapad Francuske, za Marin le Pen istok, Sen Deni u Parizu - baza Melanšona ( RÉSULTATS COMMUNE PAR COMMUNE , lemonde.fr INTERAKTIVNA MAPA)

Procene agencija za istraživanje javnog mnjenja

Emanuel Makron, bivši ministar ekonomije, član Socijalističke partije, kandidat pod centrističkim sloganom "En marshe!" i Marina le Pen, kandidatkinja Nacionalnog fronta u prvom krugu francuskih predsedničkih izbora mogli bi dobiju po 23% glasova. Fransoa Fijon i Žan-Luk Melenšon bi trebalo da su dobili 19 odsto glasova, kažu prve postizborne procene agencije za istraživanje javnog mnjena Kantar-Sofres, objavljene neposredno po zatvaranju birališta. Nešto kasnije procene Kantar-Sofres su se samo malo razlikovale od prethodnih, ali glavni ishod je ostao isti: Emanuel Makron vodi glasova sa 23% ispred Marine le Pen (22%). Fransoa Fijon zauzima treće mesto (19,5%)., Žan-Luk Melenšon je četvrti (19%), zatim slede Ben Amon (6,8%), Nikola Dipon -Enjan (5%), Žan Lasal (1,5%), Filip Putu (1,1%) i Fransoa Aselino (1%). Naali Arto (0,8%) i Žak Šeminad (0.3%)...

Prema francuskoj istraživačkoj firmi IFOP, Emanuel Makron dobija 23,8 odsto glasova, a Marina le Pen 21,6 odsto. Globalna kompanija za istraživanje javnog mnjenja Ipsos procenjuje da Emanuel Makron dobija 23,7, a Marina le Pen 21,7 odsto glasova... ( EN DIRECT - Résultats élection présidentielle : Macron et Le Pen qualifiés, lefigaro.fr, Mis à jour le 23/04/2017 à 20:17 Publié le 23/04/2017 à 18:22)