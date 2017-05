SAD bacile «majku svih bombi»

Najveća nenuklearna bomba, GBU-43 bačena na 314 miliona dolara vredne tunele ID u istočnom Avganistanu, koja inače CIA izgradila za mudžahedine u vreme njihove borbe sa sovjetskim trupama 1980-ih

Najmoćnije nenuklearno oružje na svetu, do sada najveću nenukleranu bombu, GBU-43, poznatu kao "majku svih bombi" (MOAB, Mother of all bombs) SAD su bacile 13. aprila u 19 časova tokom napada na pećine u provinciji Nangarhar u Avganistanu koje su koristili ekstremisti Islamske države, odnosno Horasan grupe Islamske države (ISIS-Khorasan) koja od 2014. deluje u Avganistanu. Všington post, pozivajući se na lokalne izbore piše da je poginulo 36 militanta. Kasnije je ta brojka, opet uz pozivanje na lokalne izvore povećana na 90. Bomba je bačena sa teretnog elisnog aviona tipa MC-130 kolokvijalno nazivanog «herkules».

Korejski test

Južnokorejska komanda i američka Pacifička komanda uočile su da je Severna Koreja 16. aprila ujutru pokušala da lansira još jednu balističku raketu, koja je posle nekoliko sekudni i 60 kilometara leta eksplodirala u vazduhu daleko od japanskih voda. Vašington post javlja da je to bilo neuspelo lansiranje balističke rakete srednjeg dometa, umesto nuklearnog testa, zbog čije najave je američki predsednik Tramp uputio ka Severnoj Koreji američki nosač aviona USS Carl Vinson s pratećim brodovima i nuklearnim podmornicama. U međuvremenu su razmenjivane preteće poruke između Vašingtona i Pjongjanga, dok su iz Moskve i Pentagona dolazili pozivi na uzdržanost.

U trenutku kada su rasle napetosti u regionu zbog nuklearnih i raketnih programa te zemlje, a samo dan pošto je upozorila Sjedinjene Američke Države da je spremna za nuklearni napad u slučaju provokacija, Severna Koreja je tokom vojne parade u Pjongjangu 15. aprila u okviru obeležavanja 105. godina od rođenja svog osnivača Kim Il Sunga (1912- ) a predstavila je i novu interkontinentalnu balističku raketu (IBCM).

Vesti o neuspešnom lansiranju, koje su unekoliko umanjile utisak o severnokorejskom oružju pokazanom na paradi, došle su samo nekoliko časova pre dolaska američkog potpredsednika Majka Pensa u Južnu Koreju, radi konsultacija sa američkim saveznicima u regionu.

Neki američki stručnjaci zaključuju da su stručnjaci u Severnoj Koreji i iz neuspelog lansiranja mogli da izvuku neke zaključke korisne za razvoj oružja. Nemački earo- inženjer specijalizovan za rakete Markus Šiler pak sumnja koliki su stvarni progres u raketnoj tehnici zaista osvojili u Severnoj Koreji. On podseća na to da nije tako lako preko noći proizvesti raketu na čvrsto gorivo koja leti, te da je sovjetima bilo potrebno 15 godina da razviju takvu raketu na čvrsto gorivo .

Neki od hroničara zaključuju da čak i da Severna Koreja još nema tehničke kapacitete za lansiranje raketa koje mogu doseći tlo Sjedinjenih Američkih država, oni pokazuju političku volju za to. Izvesno je da su američke baze u Južnoj Koreji i Japanu u dometu njihovih raketa.

KIneski minisatrstvo spoljnih poslova je pozvalo da se obnove pregovori o samnjenju tenzija i za denuklearizaciju celog Korejskog poluostrva po sistemu "suspenzija za suspenziju" - predlažući da Severna Koreja obustavi razvoj nuklearnog programa a da se istovremeno suspenduju američko-južnokorejske vojne vežbe. KInesko ministarstvo spoljnih poslova je u tom kontekstu citiralo i izjavu američkog državnog sekretara Reksa Tilersona da cilj američke politike nije smena režima u Severnoj Koreji...

SAD su 19. aprila na konsultacije u Savetu bezbednosti UN iznele nacrt rezolucije kojom se izražava apsolutna zabrinutost zbog veoma destabilizujućeg ponašanja Severne Koreje i od Pjongjanga zahteva da se uzdrži od sprovođenja proba nuklearnih ili balističkih raketa. Međutim SAD su prekinule rad na dokumentu, a pojedine diplomate su izjavljivale da je blokirala osudu Severne Koreje od strane Saveta bezbednosti, iako je Kina podržala američki predlog osude Severne Koreje.

Ruski izvori navode da je Moskva želela da u izjavu bude uvrštena formulacija, koja je korišćena i ranije, a u kojoj je istaknuta potreba da se rešenje situacije pronađe kroz dijalog.

Dok su trajala politička preganjanja u SAD zbog toga što se nosač aviona Karl Vilson umesto prema Severnoj Koreji zapravo kretao prema Indijskom okeanu, pa ipak zaokrenuo prema Severnoj Koreji, neki mediji u SAD su skretali pažnja na Iran, koji se sve češće apostrofira kao zemlja sa kojom SAD ulaze u konfrontaciju. TV Foks njuz je, na primer, 20. aprila objavila komentar Alena Deršovica, koji smatra da je sporazum sa Iranom samo zaledio iranski nuklearni program, kao što je to učinila Severna Koreja sporazumom s Klintonom 1994. pa posle nastavila da osvaja nuklearnu i raketnu tehnologiju, te da su sada mogućnosti SAD da iznude nuklearno razoružavanje Severne Koreje limitirane, ali da SAD treba da učine sve da onemoguće razvoj Iranskog nuklearnog programa.

( North Korea says 'don't mess with us' as U.S. plans next move, reuters.com Apr 19, 2017)

( Alan Dershowitz: What North Korea should teach us about Iran, FoxNews.com By Alan Dershowitz Published April 19, 2017 )

( North Korea says don't 'mess with us' as U.S. plans next move , reuters.com, April 20, 2017)

( N. Korea didn t test a nuclear weapon but it did try to launch another missile, washingtonpost.com, 16 Apr, 2017 02:43)

( N. Korean missile fails, blows up ‘almost immediately’ after launch – Seoul & US military, rt.com, 16 Apr, 2017)

( Канал Ким всё запустил: КНДР провела неудачные испытания ракеты, russian.rt.co, 16. 4. 2017)

( S.Korean military says DPRK's attempted test-launch of missile fails , xinhuanet.com, 16. 4. 2017)

( China reiterates call for talks on Korean Peninsula issues , Source: Xinhua| 2017-04-12 18:52:27)