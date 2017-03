Istraživanja >

Rangiranje sreće 2014-2016

Srbija na 73. mestu, na čelu liste Norveška, Danska, Island, Švajcarska, Finska

Prvi Svetski izveštaj o sreći je objavljen u aprilu 2012. godine sa idejom da obraćanje veće pažnje na sreću treba da bude deo napora da se postigne i humani i održivi razvoj. Sreća se sve više smatra pravilnom merom društvenog napretka i cilj javne politike. U junu 2016. organizacija OECD se obavezala da redefiniše naraciju tako da narodno blagostanje pomeri ka centru tehnologije vladanja. Funkcioneri programa za razvoj UN UNDP govore protiv "tiranije BDP-a", tvrdeći da je ono što je bitno to je - kvalitet rasta.

Tri četvrtine razlika među zemljama, kao i među regionima čine razlike u šest ključnih varijabli, od kojih svaka utiče na različite aspekte života: BDP po stanovniku, godine očekivanog trajanja zdravog života, socijalna podrška na koju neko računa u vreme nevolje, poverenje, mereno percepcijom odsustva korupcije u vladi i biznisu, ocena slobode da se donose životne odluke i velikodušnost. Uz to, uzet je u obzir i nivo loših ocena zajednice, nivo samopouzdanja ljudi i (residual) faktori ocenjivanja kvaliteta vlastitog života različiti od očekivanog nivoa iskazanog u ranijim sondažama.

Od 126 zemalja prema podacima za period 2005-2007 i 2014-2016 u 95 su uočene značajne promene, od kojih su u 58 registrovana značajna povećanja, u rasponu od 0,12 do 1,36 poena na skali 0 do 10. U 38 zemalja pokazuje se značajno smanjenje, u rasponu od -0.12 do -1.6 poena. Kada se uzmu u obzir promene evaluacije kvaliteta života u 126 zemalja između 2005-2007 i 2014-2016, uočavaju se mnoge promene - u 58 zemalja su zabeležena poboljšanja raspoloženja, a u 38 značajna pogoršanja. U zapadnoj Evropi je bilo 11 značajnih gubitaka, ali samo 1 značajan dobitak. Nasuprot tome, u centralnoj i istočnoj Evropi, ovi rezultati su obrnuti, u 12 zemalja su zabeležena značajna poboljšanja, a u jednoj pogoršanje. Poboljšanja su veća od pogoršanja u Latinskoj Americi, zemljama Komonvelta i u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Pogoršanja se uočavaju u zapadnoj Evropi, dok je u ostatku sveta, broj dobitnika i gubitnika u ravnoteži. Promene u šest ključnih varijabli mogu objasniti značajan deo ovih promena, i prirodom krize sa kojima se suočavaju zemlje od 2005. Istraživači vide dokaze da velika kriza potencijalno može da izmeni ocenu kvaliteta života na različite načine, u zavisnosti od kvaliteta društvene i institucionalne infrastrukture.

Prvih deset zemalja rangirano je visoko na osnovu svih šest navedenih faktora.Iako prvih deset zemalja ostaje na istim pozicijama kao i prošle godine, došlo je do nekih promena mesta. Pre svega, Norveška je skočila na prvo mesto, zatim sledi Danska, Island i Švajcarska. Ove četiri zemlje su grupisane tako da razlike među njima nisu statistički značajne.

Indeks sreće 2014-2016

plavo: GDP per capita naranžasto: socijalna podrška crvenoočekivane godine zdravog života tamno plavo: sloboda da se donose životne odluke zeleno: velikodušnost ljubičasto: percepcija korupcije sivo: Distopija, suprotno od utopija, nivo loših ocena zajednice i (residual) faktori ocenjivanja kvaliteta vlastitog života različitog od očekivanog nivoa, iskazanog u ranijim sondažama linija: interval sampouzdanja od 95 odsto.

1. Norveška 7,537 2. Danska 7,522 3. Island 7,504 4. Švajcarska 7,494 5. Finska 7,469 6. Holandija 7,377 7. Kanada 7,316 8. Novi Zeland 7,314 9. Australija 7,284 10. Švedska 7,284 11. Izrael 7,213 12. Kostarika 7,079 13. Austrija 7,006 14. SAD 6,993 15. Irska 6,977 16. Nemačka 6,951 17. Belgija 6,891 18. Luksemburg 6,863 19. Velika Britanija 6,714 20. Čile 6,652 21. Ujedinjeni Arapski Emirati 6,648 22. Brazil 6,635 23. Češka 6,609 24. Argentina 6,599 25. Meksiko 6,578 26. Singapur 6,572 27. Malta 6,527 28. Urugvaj 6,454 29. Gvatemala 6,454 30. Škotska 6,452 31. Francuska 6,442 32. Tajland 6,424 33. Tajvan 6,422 34. Španija 6,403 35. Katar 6,375 36. Kolumbija 6,357 37. Saudijska Arabija 6,344 38. Trinidad i Tobago 6,168 39. Kuvajt 6,105 40. Slovačka 6,098 41. Bahrein 6,087 42. Malezija 6,084 43. Nikaragva 6,071 44. Ekvador 6,008 45. Salvador 6,003 46. Poljska 5,973 47. Uzbekistan 5,971 48. Italija 5,964 49. Rusija 5,963 50. Belize 5,956 51. Japan 5,920 52. Litvanija 5,902 53. Alžir 5,872 54. Letonija 5,850 55. Moldavija 5,838 56. Južna Koreja 5,838 57. Rumunija 5,825 58. Bolivija 5,823 59. Turkmenistan 5,822 60. Kazahstan 5,819 61. Severni Kipar 5,810 62. Slovenija 5,758 63. Peru 5,715 64. Mauricijus 5,629 65. Kipar 5,621 66. Estonija 5,611 67. Belorusija 5,569 68. Libija 5,525 69. Turska 5,500 70. Paragvaj 5,493 71. Hongkong 5,472 72. Filipini 5,430 73. Srbija 5,395 74. Jordan 5,336 75. Mađarska 5,324 76. Jamajka 5,311 77. Hrvatska 5,293 78. Kosovo 5,279 79. Kina 5,273 80. Pakistana 5,269 81. Indonezija 5,262 82. Venecuela 5,250 83. Crna Gora 5,237 84. Maroko 5,235 85. Azerbejdžan 5,234 86. Dominikanska Republika 5,230 87. Grčka 5,227 88. Liban 5,225 89. Portugalija 5,195 90. Bosna i Hercegovina 5,182 91. Honduras 5,181 92. Makedonija 5,175 93. Somalija 5,151 94. Vijetnam 5,074 95. Nigerija 5,074 96. Tadžikistan 5,041 97. Butan 5,011 98. Kirgistan 5,004 99. Nepal 4,962 100. Mongolija 4,955 101. Južna Afrika 4,829 102. Tunis 4,805 103. Palestinske teritorije 4,775 104. Egipat 4,735 105. Bugarska 4,714 106. Sijera Leone 4,709 107. Kamerun 4,695 108. Irana 4,692 109. Albanija 4,644 110. Bangladeš 4,608 111. Namibija 4,574 112. Kenija 4,553 113. Mozambik 4,550 114. Mjanmar 4,545 115. Senegal 4,535 116. Zambija 4,514 117. Irak 4,497 118. Gabon 4,465 119. Etiopija 4,460 120. Šri Lanka 4,440 121. Jermenija 4,376 122. Indija 4,315 123. Mauritanija 4,292 124. Kongo Brazavil 4,291 125. Gruzija 4,286 126. Kongo Kinšasa 4,280 127. Mali 4,190 128. Obala Slonovače 4,180 129. Kambodža 4,168 130. Sudan 4,139 131. Gana 4,120 132. Ukrajina 4,096 133. Uganda 4,081 134. Burkina-Faso 4,032 135. Niger 4,028 136. Malavi 3,970 137. Čad 3,936 138. Zimbabve 3,875 139. Lesoto 3,808 140. Angola 3,795 141. Avganistan 3,794 142. Botsvana 3,766 143. Benin 3,657 144. Madagaskar 3,644 145. Haiti 3,603 146. Jemen 3,593 147. Južni Sudan 3,591 148. Liberija 3,533 149. Gvineja 3,507 150. Togo 3,495 151. Ruanda 3,471 152. Sirija 3,462 153. Tanzanija 3,349 154. Burundi 2,905 155. Centralnoafrička Republika 2,693

Promene 2005-2007 i 2014-2016

plavo: promene 2005–2007 do 2014–2016 crta:interval samopouzdanja

1. Nikaragva 1,364 2. Letonija 1,162 3. Sijera Leone 1,103 4. Ekvador 0,998 5. Moldavija 0,899 6. Bugarska 0,870 7. Rusija 0,845 8. Slovačka 0,833 9. Čile 0,773 10. Uzbekistan 0,739 11. Urugvaj 0,714 12. Peru 0,702 13. Makedonija 0,681 14. Srbija 0,645 15. Rumunija 0,606 16. Kamerun 0,595 17. Gruzija 0,595 18. Azerbejdžan 0,584 19. Tajland 0,581 20. Filipini 0,576 21. Kina 0,552 22. Tadžikistan 0,519 23. Salvador 0,507 24. Paragvaj 0,491 25. Nemačka 0,442 26. Argentina 0,406 27. Mongolija 0,346 28. Palestinske teritorije 0,342 29. Gvatemala 0,341 30. Trinidad i Tobago 0,336 31. Kirgistan 0,334 32. Benin 0,327 33. Turska 0,327 34. Bolivija 0,323 35. Zimbabve 0,321 36. Kambodža 0,306 37. Nepal 0,304 38. Južna Koreja 0,299 39. Togo 0,292 40. Bosna i Hercegovina 0,283 41. Kolumbija 0,275 42. Nigerija 0,273 43. Estonija 0,260 44. Mađarska 0,249 45. Indonezija 0,243 46. Poljska 0,236 47. Tajvan 0,233 48. Kazahstan 0,222 49. Izrael 0,204 50. Mali 0,176 51. Kosovo 0,175 52. Brazil 0,157 53. Liban 0,154 54. Kenija 0,153 55. Čad 0,148 56. Dominikanska Republika 0,145 57. Mauritanija 0,143 58. Češka 0,138 59. Bangladeš 0,135 60. Burkina Faso 0,122 61. Norveška 0,121 62. Zambija 0,100 63. Šri Lanka 0,061 64. Crna Gora 0,041 65. Kuvajt 0,029 66. Niger 0,029 67. Meksiko 0,025 68. Švajcarska 0,021 69. Litvanija 0,020 70. Albanija 0,010 71. Senegal -0,012 72. Uganda -0,015 73. Švedska -0,025 74. Australija -0,026 75. Hongkong -0,040 76. Slovenija -0,053 77. Malezija -0,053 78. Panama -0,059 79. Honduras -0,065 80. Singapur -0,068 81. Belorusija -0,068 82. Holandija -0,081 83. Ujedinjeni Arapski Emirati -0,086 84. Austrija -0,116 85. Novi Zeland -0,118 86. Kanada -0,129 87. Haiti -0,151 88. Mozambik -0,163 89. Irska -0,167 90. Liberija -0,169 91. Velika Britanija -0,172 92. Kostarika -0,178 93. Finska -0,203 94. Jermenija -0,210 95. Portugalija -0,210 96. Pakistan -0,237 97. Vijetnam -0,285 98. Namibija -0,312 99. Južna Afrika -0,316 100. Madagaskar -0,336 101. Belgija -0,349 102. Francuska -0,372 103. SAD -0,372 104. Malavi -0,391 105. Danska -0,404 106. Japan -0,447 107. Belize -0,495 108. Hrvatska -0,528 109. Jordan -0,605 110. Kipar -0,617 111. Egipat -0,624 112. Irana -0,629 113. Španija -0,669 114. Ruanda -0,744 115. Italija -0,749 116. Gana -0,757 117. Tanzanija -0,776 118. Saudijska Arabija -0,829 119. Indija -0,839 120. Jemen -0,884 121. Jamajka -0,897 122. Ukrajina -0,930 123. Bocvana -0,973 124. Grčka -1,099 125. Centralnoafrička Republika -1,467 126. Venecuela -1,597

(Izvor: WO R L D H A P P I N E S S R E P O R T 2 0 1 7, The Center for Sustainable Development at The Earth Institute, Columbia University,Editors: John Helliwell, Richard Layard and Jeffrey Sachs; Associate Editors: Jan-Emmanuel De Neve, Haifang Huang and Shun Wang (istraživanje odražava stavove autora istraživanja, a ne institucija))