Trojanci Velikog brata

Vikiliks diskredituje program CIA Weeping Angel kojim se pametni telefoni pretvaraju u prislušne uređaje

Organizacija Vikiliks (WikiLeaks) je 7. marta objavila novih 8.761 dokumenata koje su uzeti od Centra za sajber obaveštavanje američke Centralne obaveštajne agencije (CIA), a u kojima se govori o «oruđima CIA» poput malvera, virusa, trojanaca i drugih koji su možda korišćeni za sajber napade na "pametne" Samsungove telefone i televizore pojedinaca i tako omogućavali da se ti uređaji koriste i za prisluškivanje čak i kada su isključeni. Program zvani Weeping Angel opisuje kako napasti samsung F8000 TV set tako da izgleda da je isključen, a zapravo nije. Takođe, navodi se da je agencija zloupotrebljavala brojne popularne proizvode kao što su "ajfon" kompanije Epl, telefone i uređaje sa operativnim sistemom "android" kompanije "Gugl", "Majkrosoftov" operativni sistem "Vindovs" i pretvarala ih u „prikrivene prislušne uređaje". Pojedini hakeri su specijalisovani za razbijanje zaštite popularnih mesendžera WhatsApp, Signal, Telegram, Weibo, Confide и Cloackman. Hakovani su navodno i "pametni" elektronikom opremljeni automobili.

Objavljeni dokumenti su nastali u periodu od 2013. do 2016. godine. Oni su naslovljeni šifrom Vault 7 , a prvi deo dokumentacije koja je objavljena je "Year Zero". Vebsajt WikiLeaks saopštava da je hakersko odeljenje CIA obrađivalo "više od 5.000 registrovanih korisnika i da je proizvelo više od hiljadu sistema za hakovanje, trojanaca, virusa, i drugih «naoružanih» zlonamernih programa ('weaponized' malware)... Nazivi su pozajmljivani iz popularne kulture. jedan trojanac je nazvan Fight Club po romanu iz 1996. filmu s Bredom Pitom iz 1999. CNN 8. marta, na svom sajtu objavljuje da prema novijim podacima koje je objavio Vikiliks proizilazi da je CIA, da bi sakrila svoje operacije, rutinski osvajala operacije koje su omogućavale hakerima da aktivnost CIA prikau kao aktivnost stranih aktea, na primer ruskih...

Centar za ovu vrstu sajber špijunaže, je, prema Gardijanu, u centrali CIA i Viržiniji, ali ima i prikrivenu bazu i u američkom konzulatu u Frankfurtu koja pokriva Evropu, Bliski istok i Afriku. Agentima CIA koji su to radili izdavani su diplomatski pasoši, javlja RT, pozivajući sena Vikiliks. Po podacima koje objavljuje WikiLeaks, CIA je takođe delovala u saradnju sa agentima britanske tajne službe, pa je tako u razbijanju zaštite za samsung učestvovale britanske službe MI5/BTSS.

Organizacija Vikiliks je ranije objavila materijal o tome da su američke obaveštajne agencije nadgledale i elektronsku komunikaciju pojedinih evropskih političara poput nemačke kancelarke Angele Merkel, i francuskog predsednika Fransoa Olanda. Objavljivala je i materijal koji može biti štetan za establišment u Francuskoj i Nemačkoj. U decembru je objavila dokumente koji su nastali parlamentarnom istragom o saradnji između američke NSA i nemačke BND, što je potecijalno štetno za nemačku kancelarku Angelu Merkel. Prošlog meseca ova organizacija je preko tvitera širila sadržaje 3000 dokumenata o kandidatu desnog centra Fransoa Fijonu na predsedničkim izborima u Francuskoj, u kojoj su šireni glasovi da Vikiliks može da postane kanal uticaja Marine Le Pen, kandidatkinje Nacionalnog fronta na francuskim predsedničkim izborima. Gardijan piše da je ova organizacija navodno držala stranu Moskvi tokom afere koja se ticala navodnog ruskog uticaja na američke predsedničke izbore, odnosno izveštaja o tome da su obaveštajne organizacije CIA, NSA i FBI "s visokim stepenom uverenja" tvrdile da je ruska vojna obaveštajna služba stajala iza anonimnih hakera Guccifer 2.0 i DCLeaks.com, koji su ukrali dokumente sa servera američke Demokratske stranke i prosledili ih Vikiliksu, da je osnivač Vikiliksa Džulijan Asanž, koji se od 2012 nalazi u egzilu u ambasadi Ekvatora u Londonu. formalno gonjen od švedskog suda zbog optužni za slilovanje, a zapravo u strahu da će biti izručen SAD i drastično osuđen, redovno istupao na ruskoj televiziji Russia today.

Agencija Reters saznaje da su američki obaveštajci i pripadnici organa reda krajem prošle godine znali da je elektronska bezbednost CIA provaljena i da su od CIA angažovani poizvođači radova najverovatniji bili izvor curenja dokumenta ka Vikiliksu. CNN javlja da je pokrenuta federalna istraga o curenju, a da CIA i FBI preispituju sve okolnosti. FBI je formirao specijalni tim čiji je zadatak da traga za krticom.N što je 2010. curenje informacija omogućio vojnik Bredli Mening (koji je kasnije zahtevao da ga zovu Čelzi Mening jer sebe oseća kao osobu ženskog pola), predsednik Obama je formirao nacionalni tim za insajderske pretnje (National Insider Threat Task) ali ta formacija nije sprečila Edvarda Snoudenda da 2013. preko Vikiliksa obelodani podatke Nacionalne službe za bezbednost (National Security Agency NSA), koja je imala sofisticiraniju prislušnu tehnlogiju od CIA. Vašingtonpost, navodi da su izvor procurelih papira partneri CIA, među kojima su kolali procureli dokumenti, ali ipak pažnju usmerava na to da verovatno postoje veze Rusije i Vikiliksa, pa dopunjuje argumentaciju u korist teze da iza svega stoji Rusija navodeći da je ona imala motiv da se osveti za u aprilu 2016. procurele Panamske papire, u kojima se govori o ofšor računima pripadnika ruskog establišmenta, a to curenje Rusija je doživljavala kao pokušaj SAD da satanizuju Putina i njegov krug uticajnih ljudi. Ruskoj RT nije promaklo da su na sajt Vikiliksa objaviljeni i novi dokumenti CIA, o skrivenim test serverima pod nazivom PoketPutin , ("DžepniPutin»)

WikiLeaks inače vodi globalni krstaški rat protiv vladinih tajni. Bredli/Čelzi Mening koji/koja je objavio/la hiljade tajnih dokumenata preko sajta WikiLeaks i zbog tog osuđen/a u SAD na šest godina zatvora trebalo bi u maju da bude oslobođena iz zatvora na osnovu pomilovanja od strane predsednika Obame.

Kako se iz navedenih primera vidi, rasprava o prisluškivanju se proteklih mreseci pretvorila u neku vrstu manifestacije obnavljanja hladnog rata. Vikiliks kao razlog za objavljivanje novog paketa dokumenata "o plakanju anđela (Weeping Angel) navodi potrebu da se pokrene rasprava o tome da li je CIA dobila previše vlasti. U većini zemalja za prisluškivanje pojedinaca neophodna je dozvola suda. Ova vrsta provale različita je od one koju je izvršio Edvard Snouden, koji je dobio azil u Moskvi, a koji je objavio dokumente koji se tiču rada obaveštajnih insttucija, dok se novoobjavljeni dokumenti tiču zadiranja u prava pojedinaca. To pitanje je otvoreno još onda kada je FBI tužio Epl da dozvoli uvid u komunikacije napadača u San Bernardinu u SAD.

Kako javlja Fox news, manjeod 24 časa nakon što je objavljeno da su iscurele informacije CIA, direktor FBI Džejms Komi je 8. marta na jednoj konferenciji o sajber sigurnosti rekao kako Amerikanci više ne treba da očekuju kompletnu privatnost. "Čak i naše uspomene nisu privatne. svako od nas može biti primoran dakaže šta je video. U odgovarajućim okolnostima, sud može da primora svakoga da svedoči o tim privatnim komunikacijama. Nema mesta u Americi van sudskog dometa..."

Prisluškivanje pojedinaca od strane centralnih vlasti, ili kako se tada govorilo, "otuđenih centaramoći" je 1970-ih bilo znak pretnje totalitarizma. Rečenica iz Knjige Džordža Orvela «1984» «Big brother is watching you!» je 1970-ih bila kultna među borcima za ljudska prava.

Godine 2017. jake indicije da CIA prisluškuje koga god joj se prohte, kao nije vest: na primer ekspert za kriptografiju Matju Grin izjavljuje za Vašintonpost da "ideja da CIA i NSA mogu da hakuju uređaje je neka vrsta stare vesti, a svako ko je mislio da ne mogu, živi u svetu fantazije..."

Videti takođe: Film Prisluškivanje (The Conversation) Frensisa Forda Kopole iz 1974. u kome stručnjak za nadzor Henri Kol (koga igra Džin Hekman), na kraju otkriva da i njemu prisluškuju vlastiti stan, pa počne da traži bubicu mahnito prevrćući i uništavajući stvari, cepajući tapete, ali ne uspeva je pronađe.

