Trampov «bezvizni režim»

Tramp zabranio ulazak u SAD državljanima Irana, Iraka, Sirije, Jemena, Sudana, Somalije i Libije, a njujorški federalni sud zabranio deportacije koje je naredba zatekla u tranzitu

7:1 ili 6:7 - RIAN o odnosu američkih medija prema Trampu i Obami: za sedam bombardovanja, protiv jednog ukaza

Istorija predrasuda: Ulaz SAD 1915. bio zabranjen "alkoholičarima", "anarhistima", "radnicima po ugovoru", "kriminalcima i osuđenicima", "epileptičarima", "idiotima", "nepismenima", "imbecilima", "pauperima", "političkim radikalima", "poligamistima", "prostitutkama" i "lutalicama"…

Predsednik Donald Tramp je 28. januara potpisao Memorandum o planu za pobedu protiv Islamske države (Presidential Memorandum Plan to Defeat the Islamic State of Iraq and Syria) koji obavezuje niz američkih institucija (državnog sekretara, sekretara za odbranu, energiju, sekretara trezora, odbrane, bezbednosti, direktora obaveštajne službe, CIA, načelnika zajedničkog štaba javnog tužioca) da za 30 dana donesu plan o borbi protiv IS.

Pre toga, 27 januara američki predsednik je potpisao izvršnu naredbu o aktiviranju antimigrantskih mera, koje doneo pozivajući se na zakon iz 2016. o viznoj restrikciji viza za državljane nesigurnih zemalja, i suspendovao je američke vize za građane Sirije, Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana i Jemena. Državljanima Irana, Iraka, Sirije, Jemena, Sudana, Somalije i Libije – zabrannjeno je izdavanje viza u naredna četiri meseca, dok je sirijskim izbeglicama ulazak zabranjen na neodređeno vreme.

Tramp je uz to, na četiri meseca zaustavio prijem svih izbeglica u SAD. U naredbi se takođe traži prekidanje programa za izdavanje viza Visa Interview Waiver Program, koji dozvoljava putnicima iz 38 zemalja –među kojima su bliski saveznici SAD- da obove dozvole za putovanja, a da ne budu neposredno lično intervjuisani od strane američkih vlasti.

U periodu suspenzija viza američke institucije detaljno nabrojane u Trampovoj naredbi treba da preispitaju sistem za izdavanje viza za svaku zemlju i da obezbede da u SAD ne ulaze potencijalni neprijatelji ili teroristi. Trampova odluka izazvala je velike proteste i na aerodromima širom SAD - u Vašingtonu, Čikagu, Mineapolisu, Denveru, Los Anđelesu, San Francisku i Dalasu, a na njujorškom aerodromu "Džon Kenedi" oko 2.000 demonstranata je uzvikivalo "Pustite ih, pustite ih", prenosi AFP.

Njujorška federalna sutkinja En Doneli je međutim prihvatio apelaciju koju je podnela nevladina organizacija Američka unija za građanske slobode u delu koji se odnosio na deportaciju osoba koje su već ušli na teritoriju SAD ili su bili u tranzitu, omogućivši im boravak do 90 dana i dozvolila privremeni boravak građanima sedam muslimanskih država koji su stigli u SAD, odnosno onima koji su sa validnim vizama bili u tranzitu, nakon što im je bio zabranjen ulazak u tu zemlju.

Američko Ministarstvo za unutrašnju bezbednost saopštilo je da će se "povinovati naredbi federalnog suda", ali da izvršna naredba predsednika Donalda Trampa o zabrani ulaska u zemlju državljana sedam većinski muslimanskih zemalja ostaje na snazi.

Odluka suda ne znači da će osobama koje su se zatekle na aerodromima biti dozvoljen ulazak u SAD. Oni će najverovatnije biti prebačeni u imigracione centre gde će čekati novu odluku suda o tome da li je Trampova naredba suprotna ustavu SAD.

Nakon odluke njujorškog suda, usledila je slična odluka federalnog suda iz Sijetla (država Vašington) koji je suspendovao Trampovu odluku kao protivnu odredbama američkog ustava o ravnopravnosti. Apelacioni sud je odbio da suspenduje važenje te sudske odluke na celoj teritoriji SAD, pa su do konačne odluke apelacionog suda granice SAD ponovo otvorene. Nagoveštava se da će se slučaj na kraju razrešavati u Vrhovnom sudu SAD, oko čijeg petog člana traje rasprava na Kapitol Hilu.

Dok je trajala ta pravno politička bitka, protiv ograničenja ulaska u SAD oglasile su se i IT kompanije Apple i Facebook koje zapošljavaju veliki broj stranih stručnjaka.

RIAN o odnosu javnosti prema Trampu i Obami: za sedam bombardovanja, protiv jednog ukaza

Ruska agencija RIA Novosti, javljajući da je deset danaposle otstavke bivši predsednik SAD Barak Obama podržao proteste protiv Trampovog ukaza o zaštiti zemlje od terorizma, odnosno o obustavljanju prijema izbeglica iz Sirije na neodređeno vreme a iz srok, iz Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana i Jemena na 120 dana, da su američki mediji tvrdili da je bivši predsednik priverženik mira, demokratiije, a da je republikanac koji je ga je smenio na položaju na predsedničkom mestu ksenofob, koji prenebregava sve američke vrednosti i i slobode, a da je Tramp u odgovoru na tu kritiku skrenuo pažnju na to da se njegove mere zapravo ne razlikuju od politike samo Obame čija je administracija 2011. zabranila prijem izbeglica iz Irana i izdavanje viza građanima te države.

Agencija uz to podseća da je od sedam država sa liste ramove liste šest bombardovala Obamina administracija, da su Siriju SAD bacile 12.192 bombe, na Irak 12.095 na Avganistan 1.133, Libiju 496, na Somaliju 12, Na Jemen 34, i na Somaliju 12. Dodaje se da je na listo bobardovanih zemalja takođe sedam zemalja – sedma je Pakistan na koji su bačene tri bombe.

Istorija predrasuda: Ulaz SAD 1915. bio zabranjen "alkoholičarima", "anarhistima", "radnicima po ugovoru", "kriminalcima i osuđenicima", "epileptičarima", "idiotima", "nepismenima", "imbecilima", "pauperima", "političkim radikalima", "poligamistima", "prostitutkama" i"lutalicama".

Džošua Braun, direktor u kompaniji Ritholtz Wealth Management una sajtu Reformer brocker, komentarišući karikature objavljene u prošlosti u američkoj štampi svojim jevrejskim, irskim i italijanskim prijateljima poručuje da je lepo što sebe vide kao «prave Amerikance», ali ih podseća na to da su njihovi preci koliko juče kako su tretirani kada su došli u Ameriku. Italijani su opsivani kao niža ljudska rasa, pacovi i kriminalci. Irci su crtani kao majmuni. Bio je donet zakon koji zabranjuje da u SAD dolaze Kineskinje, tako da Kinezi u SAD ne mogu da steknu potomstvo. Jevreje su pljuvali na ulici i rutinski isključivali iz pristojnog društva. Unhire-able i neželjeni podvrgnuti su masovnoj diskriminaciji, pri čemu ne misli tu pojavu na dubokom jugu, već na ulicama Njujorka, Filadelfije i Bostona. Tamo je Ujka Sem «bo proždran» od strane kineskih i irskih imigranata od kojih su mnogi došli sredinom 1800-ih. Pkazuje karikaturu na kojoj je prikazan irski majmun s bocom ruma, koji sedi na buretu baruta, veliki nosati Jevrejin koji je pobegao od pogroma u istočnoj Evropi i Rusiji, a čak i brod kojim je došao ima takav nos. Odseća na zakon o isključenju Kineza koji je 1882. potpisao predsednik Čester A. Artur kojim je propisan desetogodišnji moratorijum na primanje kineskih imigranata u SAD, koji nije povučen do 1943. u okviru pokušaja da se utiče na zaoštravanje kinesko japanske suprotnosti tokom rata.

U 1915, kongres je doneo zakon koji je određivao da imigranti pri ulazu u SAD moraju da polože test pismenosti, a nekoliko godina kasnije ulaz u zemlju je bio zabranjen "alkoholičarima", "anarhistima", "radnicima po ugovoru", "kriminalcima i osuđenicima", "epileptičarima", "nestabilnim osobama", "idiotima", "nepismenima", "imbecilima", "suludim osobama", "pauperima", "osobama koje boluju od zarazih bolesti", "osobama koje su mentalno ili fizički oštećene", "osobama sa ozbiljnom pihopatskom inferiornošću ", "političkim radikalima", "poligamistima", "prostitutkama" i"lutalicama". Kada su pvi imigranti iz Italije, mahom su to bili Sicilijanci masovno došli u SAD, mnogi su najpre stigli u Nju Orleans, tada se govorrilo da katolici nikada neće moći da budu pravi Amerikanci zato što će deo njihove lojalnosti biti posvećen papskoj državi. Bilo je i teorija zavere kojima su Italijansi sumnjičeni da žele da SAD podvrgnu papskoj državi. Na jednoj karikaturi italijanski majmun čisti cipele nekom dendiju. Na južnjače Italijane se gledalo kao da nisu dovoljno beli. Na jednoj karikaturi Ujka Sem gleda kako italijanski pacovi, direktno iz evroskih slamova nadiru u SAD. Neki su govorili kako Evropljani šalju u Ameriku svojre najgore ljude. Od 1919. imigranti su opisivani kao «crveni», "Reds", komunisti, marksisti i anarhisti, što je protivrečilo činjenici da su tako nazivani ljudi koji su bežali od «crvenih».

