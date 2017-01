Putin i Tramp protiv ID



Razgovarali o Bliskom istoku, Ukrajini, Korejskom poluostrvu, neširenju nuklearnog oružja, Iranu, izraelsko-palestinskom konfliktu a i o rusko-američkoj ekonomskoj saradnji

Tramp zabranio ulazak u SAD državljanima Irana, Iraka, Sirije, Jemena, Sudana, Somalije i Libije, a njujorški federalni sud zabranio deportacije koje je naredba zatekla u tranzitu

Džejms Matis, ministar odbrane SAD: 650 pripadnika američkih trupa će ostati na Balkanu, sigurnosne snage Kosova moraju dobiti mandat kako bi obavljale sigurnosnu situaciju u samoj zemlji, kao i teritorijalnu odbranu…

Predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, u prvom telefonskom razgovor nakon inauguracije američkog predsednika koji je počeo u 20 časova 28. januara trajao 45 minuta založili za uspostavljanje realne koordinacije ruskih i američkih dejstava kako bi se uništili Islamska država i druge terorističke organizacije u Siriji; razmotrili su situaciju na Bliskom istoku, arapsko-izraelski sukob, sferu strateške stabilnosti i neširenja nuklearnog naoružanja, kao i situacija u vezi s iranskim nuklearnim programom i Korejskim poluostrvom, a bilo je reči i o glavnim aspektima krize u Ukrajini.

Naglašena je i važnost obnavljanja trgovinsko-ekonomskih veza dveju zemalja, kako bi se dodatno podstakao stabilan razvoj bilateralnih odnosa, koji su na niskom nivou.

Prethodni kratki razgovor Trampa i Putina 20. januara bio je protokolaran. Tada je Putin čestitao Trampu na inauguraciji. U razgovoru 28. januara oni su se dogovorila da održavaju redovne lične kontakte, radi uspostavljanja aktivne sarađuje radi stabilizacije odnosa na konstruktivnoj, ravnopravnoj i uzajamno korisnoj osnovi. Putin i Tramp već su razgovarali telefonom prošlog novembra, kada je ruski predsednik svom sagovorniku čestitao na pobedi na predsedničkim izborima i tom prilikom je bila naglašena neophodnost saradnje u normalizaciji bilateralnih odnosa, razvoju trgovinsko-ekonomskih veza, borbi protiv međunarodnog terorizma i rešavanju sirijske krize. Kremlj je saopštio da je razgovor protekao u konstruktivnoj i radnoj atmosferi.

Tramp zabranio ulazak u SAD državljanima Irana, Iraka, Sirije, Jemena, Sudana, Somalije i Libije, a jujorški federalni sud zabranio deportacije koje je naredba zatekla u tranzitu Predsednik Donald Tramp je 28. januara potpisao Memorandum o planu za pobedu protiv Islamske države (Presidential Memorandum Plan to Defeat the Islamic State of Iraq and Syria) koji obavezuje niz američkih institucija (državnog sekretara, sekretara za odbranu, energiju, sekretara trezora, odbrane, bezbednosti, direktora obaveštajne službe, CIA, načelnika zajedničkog štaba javnog tužioca) da za 30 dana donesu plan o borbi protiv IS. Pre toga, 27 januara američki predsednik je potpisao izvršnu naredbu o aktiviranju antimigrantskih mera, koje doneo pozivajući se na zakon iz 2016. o viznoj restrikciji viza za državljane nesigurnih zemalja, i suspendovao je američke vize za građane Sirije, Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana i Jemena. Državljanima Irana, Iraka, Sirije, Jemena, Sudana, Somalije i Libije – zabrannjeno je izdavanje viza u naredna četiri meseca, dok je sirijskim izbeglicama ulazak zabranjen na neodređeno vreme. Tramp je uz to, na četiri meseca zaustavio prijem svih izbeglica u SAD. U naredbi se takođe traži prekidanje programa za izdavanje viza Visa Interview Waiver Program, koji dozvoljava putnicima iz 38 zemalja –među kojima su bliski saveznici SAD- da obove dozvole za putovanja, a da ne budu neposredno lično intervjuisani od strane američkih vlasti. U periodu suspenzija viza američke institucije detaljno nabrojane u Trampovoj naredbi treba da preispitaju sistem za izdavanje viza za svaku zemlju i da obezbede da u SAD ne ulaze potencijalni neprijatelji ili teroristi. Trampova odluka izazvala je velike proteste i na aerodromima širom SAD - u Vašingtonu, Čikagu, Mineapolisu, Denveru, Los Anđelesu, San Francisku i Dalasu, a na njujorškom aerodromu "Džon Kenedi" oko 2.000 demonstranata je uzvikivalo "Pustite ih, pustite ih", prenosi AFP. Njujorška federalna sutkinja En Doneli je međutim prihvatio apelaciju koju je podnela nevladina organizacija Američka unija za građanske slobode u delu koji se odnosio na deportaciju osoba koje su već ušli na teritoriju SAD ili su bili u tranzitu, omogućivši im boravak do 90 dana i dozvolila privremeni boravak građanima sedam muslimanskih država koji su stigli u SAD, odnosno onima koji su sa validnim vizama bili u tranzitu, nakon što im je bio zabranjen ulazak u tu zemlju. Američko Ministarstvo za unutrašnju bezbednost saopštilo je da će se "povinovati naredbi federalnog suda", ali da izvršna naredba predsednika Donalda Trampa o zabrani ulaska u zemlju državljana sedam većinski muslimanskih zemalja ostaje na snazi. Odluka suda ne znači da će osobama koje su se zatekle na aerodromima biti dozvoljen ulazak u SAD. Oni će najverovatnije biti prebačeni u imigracione centre gde će čekati novu odluku suda o tome da li je Trampova naredba suprotna ustavu SAD. ( Presidential Memorandum Plan to Defeat the Islamic State of Iraq and Syria, whitehouse.gov, January 28, 2017) ( Full text of Trump's executive order on 7-nation ban, refugee suspension, edition.cnn.com, January 28, 2017)

Pre razgovora s Putinom Tramp je razgovarao s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Pre toga, britanska premijerka Tereza Mej je tokom posete Sjedinjenim Američkim Državama je izrazila izvesnu skepsu kad je u pitanju saradnja SAD i Rusije citiravši savet nekadašnjeg američkog predsednika Ronalda Regana: «Sarađuj, ali proveravaj.» Ona je pominjala i obaveze NATO prema novim istočnim članicama EU koje su nekada bile članice Varšavskog pakta, koji je raspušten 1989. Tokom zvaničnog susreta Tereza Mej je, međutim, takođe pomenula je zajedničku borbu protiv Islamske Države (i sajber kriminala) ali je rekla i ono što je Tramp, za koga je tvrdila da je 100 odsto za NATO, naročito želeo da čuje – obećala je da će uložiti napor da ohrabri evropske kolege da ispune svoja obećanja da će trošiti 2 odsto GDP na odbranu radi ravnopravne deobe tereta. «And I’ve agreed to continue my efforts to encourage my fellow European leaders to deliver on their commitments to spend 2 percent of their GDP on defense so that the burden is more fairly shared.»

Protiv normalizacije odnosa s Rusijom istupa grupa američkih kongresmena, a najglasniji je republikanski senator Mekejn, koji je često citiran u američkim medijima.

Na ruskoj strani, najveći oprez je ispoljio ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov koji je rekao da što se tiče sa SAD, Rusija nema iluzije niti naivna očekivanja.

U kominikeu koji je objavio Kremlj, ne pominje se da su dvojica predsednika razgovarali o sankcijama koje je prethodna američka administracija nametnula Rusiji, o čijem skidanju su spekulisali pojedini američki mediji, među kojima je, kako izgleda, većina kontinuirano iskazivala rezerve prema normalizaciji rusko-američkih odnosa, a u toku kampanje i posle nje sumnjičila Trampa da ga je u izbornoj kampanji podržao ruski predsednik Putin. Odgovarajući, po običaju kritičarima preko Tvitera, Donald Tramp je poručio da je dobar odnos SAD s Rusijom dobra stvar, a da samo budale misle suprotno. Posle vesti nekih zapadnih agencija da je u novoj američkoj administraciji već napisan dokument o ukidanju sankcija, Tramp je poručio preko tvitera da još nije vreme za ukidanje sankcija Rusiji.

S ruske strane je ranije nagoveštavano da Moskva ne namerava da pokreće to pitanje, poručujući zapravo da o sankcijama, koje Moskva smatra kontraproduktivnim za odnose Rusije i zapadnih partnera treba da razmišljaju oni koji su ih nametnuli.

Zanimljivo je se da u saopštenju o razgovoru koje je objavio Kremlj ne pominje ni pitanje proširenja NATO na istok i postavljanja protivraketnog štita u Istočnoj Evropi, koja Rusija smatra najkrupnijim kad su u pitanju rusko američki odnos.

Bela Kuća u prvih dvanaest časova nije objavila ništa o sadržaju razgovora s Putinom, osim obaveštenja da je predsednik SAD Tramp u prvoj nedelji nakon inauguracije telefonom razgovarao s 11 lidera inostranih lidera: s predsednikom Meksika Enrikom Penjom Nijetom, s kanadskim premijerom Džastinom Tridoom, , sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, sa predsednikom Egipta Abdelom Fatahom Al-Sisijem, sa premijerom Indije Narendrom Modijem, premijerom Japana Šinzom Abeom, s kancelarkom Nemačke Angelom Merkel, s predsednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom i sa premijerom Australije Malkolmom Tarnbalom…

