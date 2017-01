Okupacija inauguracije



Pompa i haos: Donald Tramp položio zakletvu, Melanija veoma zapažena... Protesti žena u Vašintonu, u 300 drugih ametičkih gradova i širom sveta: Kad sestre marširaju

Novi predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp položio 20. januara zakletvu u Vašingtonu kao 45. predsednik SAD. U inaugaracionom govoru on je rekao da će sprovoditi politiku "Amerika prvo". Naglasio je da su decenijama otvarane fabrike u drugim zemljama na uštrb američkih fabrika, da je vojska SAD pomagala odbranu dugih zemalja koje same nisu dovoljno ulagale u odbranu, kao i da su SAD trošile milijarde dolara u inostranstvu na infrastrukturu dok se ona raspadala u SAD.

"To je prošlost. I sada gledamo samo u budućnost", rekao je Tramp, ponavljajući: "Od danas će nova vizija vladati našom zemljom. Od sada će biti samo Amerika prvo! Amerika prvo!"

Tramp je rekao da će SAD iskoreniti radikalni islam s lica zemlje.

Najavio je da će Amerika razviti raketno oružje kojim će sprečiti napade zemalja poput Irana ili Severne Koreje.

Tvrdio je SAD više neće nametati svoj stil života drugima, već će ga pokazati u njegovom sjaju i navesti druge da ga slede.

Jedna od instruktivnih parola glasila je: «Kupujmo američko i zapošljavajmo Amerikance!"

Tokom celodnevne ceremonije inauguracije protokolarno su se sreli bivši predsednik Barak Obama i njegova supruga Mišel, sa Donaldom Trampom i njegovom suprugom Melanijom, koja je ostavila jak utisak na TV izveštače koji su odmah da je porede s Džeki Kenedi, priređena je uobičajena parada.

Tokom inauguracionog govora Tramp je jednu rečenicu namenio rasnoj jednakosti i poruci da ne sme biti predrasuda– rekavši da i ljudi crne i brao i bele boje kože imaju istu boju crvene patriotske krvi. Tokom inauguracih ceremonija on je povukao još jedan potez usmeren na smanjenje međuetničke napetosti – uobičajenu molitvu je vodio jedan meksički pastor.

Tokom svečanog ručka s političkom elitom pozdravio je i pozvao je i ostale da ovacijama pozdrave prisustvo bivšeg predsednika Bila Klintona i njegove supruge Hilari Klinton s kojom se Tramp sukobio u trci za predsednički položaj.

Ti simbolički gestovi nisu poništili napetost unutar politički podeljene Amerike. Oko pedeset članova Kongresa iz Demokratske stranke bojkotovali inauguraciji Trampa, kao i više predstavnika šou biznisa među kojima su svetske zvezde koje su odbile poziv organizatora ceremonije među kojima je tenor Andrea Bočeli, Elton Džon, Selina Dion, Areta Frenklin. Svi oni, iz različitih razloga.

Inauguraciju i vojnu paradu koja je njen deo, oduševljeno pratile su pristalice Donalda Trampa, ali su u drugom delu Vašingtona, ali i u Njujorku, Los Anđelesu, Portlandu i u drugim gradovima pokazivane i suprotne emocije.

U Vašingtonu, policija je upotrebila suzavac protiv oko 1.000 demonstranata koju su protestujući protiv inauguracije američkog predsednika Donald Trampa razbijali izloge i automobile i sukobljavali se sa policijom. Uhapšeno je 200 demonstranata. U Vašingtonu je uz to, na drugom mestu oko stotinu ljudi mirno skandiralo uzvikujući plakate i noseći plakate protiv Trampa. Prema nekim izveštajima u razbijanjima izloga u Vašingtonu učestvovali su anarhisti. Među organizatorima demonstracija se pominje pokreti Not My President , Black Lives Matter i OccupyInauguration, koji u zaglavlje svojih pruka stavlja crtež stisnute pesnice, slične onoj koju je koristio Otpor u Srbiji. Grupa Trampovih pristalica Make America Great Again je u Vašingtonu jednog trenutka jurnula na demonstrante, ali se posle verbalnih čarki povukla.

Za 21. januar, zakazane su protestne akcije poput marša žena u iše gradova.

Na skupu u neposrednoj blizini Trampovog tornja protestovalo je nekoliko hiljada učesnika među kojima su bili gradonačelnik Bil de Blazio, kritički filmski autor Majkl Mur, kao i popularni holivudski glumci Alek Baldvin, Robert De Niro, Mark Rufalo i drugi..

Protesti na dan inauguracije su održani i u Londonu - u neposrednoj blizini američke ambasade i na Trafalgar skveru, u Berlinu, u Parizu, kao i ispred američke ambasade u Atini. U Edinburgu demonstranti su nosili transparente "Žene ustanite". Protesti su održani i u Japanu, na Filipinima, u Belgiji, u Tokiju, gde je nekoliko stotina demonstranata, uglavnom iseljenika iz Amerike, demonstriralo uz parolu "Ženska prava su ljudska prava". Pop kraljica Madona je pozvala Amerikance da dođu na ženskog marš.

