Promotivno kočenje



Voz za Kosovsku Mitrovicu tokom promotivne vožnje zaustavljen u Raškoj

Voz za Mitrovicu, koji je nakon 18 godina krenuo iz Beograda 14. januara u 8:30, zaustavljen je u 16:30 u Raškoj, nakon objavljivanja snimka na društvenim mrežama, na kojem se vidi kako nepoznate osobe na nepoznatom mestu postavljaju mine uz šine i pretnju da je eksploziv namenjen vozu koji je krenuo iz Beograda.

Jake snage kosovske policije i pripadnici specijalne jedinice ROSU stigle su Donje Jarinje. One su poslate kao pojačanje ranije pristiglim snagama posle izjave Hašima Tačija da treba sprečiti ulazak voza na Kosovo. Lokalni Srbi iz z Leška i Leposavića su se okupili pored pruge u Donjem Jarinju, gde je bilo 50 pripadnika kosovske policije, a, u iščekivanju voza i na železničkoj stanici u severnom delu Kosovske Mitrovice. Kad je postalo jasno da voz neće da iz Raške nastavi put ka Mitrovici, civili su se povukli. U Donjem Jarinju, na nekoliko kilometara od administrativnog punkta ostali su samo pripadnici specijalnih policijskih jedinica, koji su oko 21 sat počeli da se povlače prema Prištini. Voz iz Raške je nešto posle 20 časova krenuo za Beograd. Za putnike koji su iz Raške želeli da nastave put ka Mitrovici obezbeđeni su autobusi.

Pre zaustavljanja voza u Raškoj kosovska ministarka za dijalog Edita Tahiri je od Evropske unije zatražila da zaustavi, kako je rekla, "nelegalni srpski voz", a iz Brisela je poručeno da EU nije nadležna za zastavljanje voza. Specijalci kosovske policije su proveravali prugu na severu Kosova. Zamenik komandira kosovske policije za region Sever Besim Hoti je u 17.40 izjavio da je pruga pregledana i da nema eksploziva na šinama. Kosovka vlada je 14. januara bila u stalnom zasedanju, a u svojim kabinetima su bili ministri unutrašnjih poslova Skender Hiseni i infrastrukture Ljutfi Žarku kojima je Tači izdao nalog da po svaku cenu zaustave voz koji po prištinskom listu Koha ditore nema potrebne dozvole kosovskih vlasti.

Na vanrednoj konferenciji za novinare premijer Aleksandar Vučić je 14. januara popodne rekao da je doneo odluku da se voz zaustavi u Raški da bi se sačuvala bezbednost putnika i da bi se izbegli sukobi. Istakao je da je obavio i razgovor sa Federikom Mogerini i da joj je rekao koliko je razočaran reakcijom EU, te da će sa situacijom upoznati rukovodstvo Ruske federacije a sutra i rukovodstvo Kine, te da će takođe razgovarati i sa američkim potpredsednikom Džozefom Bajdenom kako bi ga upoznao sa ratnim igrama koje je Priština pripremala. "Srbe pozivam da ostanu mirni", rekao je Vučić, poručivši Albancima da ne pokušaju da napadnu oružjem Srbe na Kosovu i Metohiji, jer Srbija to neće dozvoliti…

Premijer Vučić je takođe zakazao za 18.15 hitnu sednicu Biroa za koordinaciju službi bezbednosti predsedavaće sutra Takođe, za 15. januar zakazana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost kojom predsedava predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić.

Vučić je rekao su deo pruge pokušale da miniraju specijalne snage Albanaca, da su kosovske vlasti poslale iz mesta Lužane, samo od Albanaca sastavljenu jedinicu, sa dugim cevima na Jarinje, gde je trebalo da sačekaju voz, uhapse mašinovođu Stevanović Milenka i putnike, i time dovedu do velikih sukoba. On je naveo da su Srbi koji su čuli za to, okružili tu jedinicu, a Albanci su onda poslali mimo odobrenja NATO, ili bilo čijeg, 7 oklopnih vozila sa specijalnim jedinicama ROSU, na sever, sa ciljem da isprovociraju sukobe.

Gradonačelnik Severne Mitrovice zatražio je da se snage kosovske policije povuku sa severa Kosova.

Nakon Vučićeve, usledila je i vanredna konferencija premijera Kosova Ise Mustafe, koji je da je ovo bila "nepotrebna situacija koju je prouzrokovala Srbija u okviru svojih nepravednih igara", te da su u konsultaciji sa predsednikom Skupštine, Kadri Veseljijem i predsednikom Hašimom Tačijem preduzete sve mere da se o nastaloj situaciji obavesti međunarodna zajednica, da povratak nazad ovog voza predstavlja «ispravno delovanje». On je posebno zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama i zemljama članicama EU, kako je rekao, na podršci institucijama Kosova u rešavanju problema zbog najavljenog dolaska voza iz Beograda u Kosovsku Mitrovicu.

Predsednik Kosova Hašim Tači je za kosovski javni TV servis rekao da je definitivno da ovaj voz neće ući na Kosovo.

Voz (ukrašen slikama freski iz četiri manastira na KiM, koji su zaštićeni Uneskovom listom svetske baštine od 2004. a od 2006. su na listi ugrožene svetske baštine i natpisom «Kosovo je Srbija» na više jezika) je 14. januara bio u promotivnoj vožnji. Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić je s novinarima putovao promotivnim vozom do Topčidera.

Ranije je najavljeno da će probna linija Beograd–Mladenovac–Lapovo–Kragujevac–Kraljevo–Raška–Kosovska Mitrovica biti uspostavljena od 20. januara do 26. februara, nakon čega će biti odlučeno da li će postati redovna linija. Direktor Kancelarije za KiM je istakao i da ne vidi nikakav problem u tome, jer kroz centralnu Srbiju mirno prolaze desetine autobusa albanskih prevoznika sa KiM i da nikada nemaju nikakvih problema. Između Kraljeva i Severne Mitrovice inače saobraća putnički voz dva puta dnevno, po železničkom redu vožnje , iz Kraljeva polazi u 6:40 i 14:45, a iz Severne Mitrovice u 10:40 i 18:40…

U Briselskim pregovorima između Beogada i Prištine postignut je sporazum o slobodi kretanja, ali se problem železničkog saobraćaja ni u sporazumu ni u u izveštaju o napretku uopšte ne pominje.