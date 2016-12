Ana Ivanović završila tenisku karijeru



Njen najveći uspeh je osvajanje Rolan Garosa i 1. mesta na VTA listi 2008.

Posle trinaest godina profesionalnog bavljenja tenisom, 15 titula na WTA turnirima, tri Grand slem finala i finala Fed kupa, teniserka Ana Ivanović je u najavljenom pismu navijačima saopštila da je donela tešku odluku da usvojoj 29. godini okonča profesionalnu tenisku karijeru. Kaže da može da igra tenis ako igra po svojim visokim standardima, a da više to ne može da čini, pa je vreme da se posveti drugim stvarima. Kaže da ti standardi zahtevaju fizičku spremnost, koja je u njenom slučaju potkopana povredama.

U pismu obožavaocima, ona pominje kako je zavolela tenis gledajući Moniku Seleš i bila inspirisana njenom brzinom i snagom. Tada četvorogodišnja devojčica zahvaljuje na podršci svojim navijačima, dečacima i devojčicama koji su je, kaže, možda gledali onako kako je ona gledala Moniku Seleš. Zahvaljuje roditeljima koji su podržali njene dečje snove.

Na ličnoj stranici Ane Ivanović pominje se i to kako je Ana kada je imala četiri godine tražila od roditelja da joj kupe reket i da je pošalju u tenisku školu. Pokazivala je strast i odlučnost, uprkos ograničenim i često opasnim uslovima za obuku (u vreme NATO bombardovanja tokom kosovskog rata). U 2003. Ana počinje uspon ka vrhu ženske teniske svetske rang liste, a u svojoj 21. godini osvaja Frenč Open. Osvajanje titule na Rolan Garosu je bio vrhunac njene karijere.

U polufinalu je pobedila svoju sunarodnicu Jelenu Janković i tako sebi obezbedila prvo mesto na VTA listi na kome je ostala šest nedelja. Pobedivši Ruskinju Dinaru Safinu u finalu, osvojila je Rolan Garos, svoj prvi Grend slem turnir u karijeri.

Tog juna 2008, po prvi put u istoriji srpskog, a treći put u istoriji svetskog tenisa prve dve pozicije su zauzimale teniserke iz iste zemlje - Ana Ivanović i Jelena Janković iz Srbije. Pre toga to je bio slučaj sa SAD i Belgijom.

Na početku profesionalnog uspona njena sposobnost je brzo zapala za oko skautima i sponzorima. Ana je bila savremena sportska ikona za žene širom sveta o čemu svedoče naslovne stranice listova Vog, Harper Bazar, Vaniti Fer i Tajm. Pored aktivnog bavljenja tenisom Ana je studirala ekonomiju, a pokazivala je interes i za psihologiju i moderne umetnosti. Van terena, Ana je UNICEF-ov ambasador za Srbiju i nedavno je postala ambasador Kuercus BIASI fondacije, koja pomaže poboljšanje života dece koja žive u ekstremnom siromaštvu.

