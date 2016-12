Horor u Berlinu



Teški kamion pokosio posetioce božićnog vašara - 9 mrtvih, 50 povređenih

Devet osoba je poginulo, a 50 povređeno u ponedeljak 19. decembra kada se u 20:14 kamion scalia zaleteo u masu okupljenu na tradicionalnom božićnom vašaru koji se tradicionalno odvija na berlinskom trgu Brajtšajdplac (Breitscheidplatz) blizu berlinske ikoničke memorijalne crkve Kajzera Vilhema u berlinskoj aveniji Kurfirštendam (Kurfürstendamm) u kvartu Šarlotenburg.

Kamion nije usporavao kad je uleteo u masu i jurio oko 50- 80 metara kroz pešačku zonu ispred crkve kojom ne prolaze vozila. Jedan putnik kamiona je navodno poginuo.

Policija je zapravo oprezno saopštavala da u početku istrage nije našla indikacije o tome da li napad ima teroristički karakter. Većina nemačkih medija ju početku događaj nije kvalifikovala. Takva uzdržanost je preporučivana nakon panike koja je u junu 2016. bila nastala nakon pucnjave u minhenskom tržnom centru. Kako javlja Dojče vele na svom sajtu, policija se, inače, izvežbala u kriznim situacijama i posebno na Tviteru profesionalno obaveštava javnost. Jedan od njenih tvitova kaže: „Pomozite nam – ostanite kod kuće i ne širite glasine."

Međutim, Markus Pecel iz stranke Alternativa za Nemačku, desničarske demagoške stranke, je , kako javlja DW, na Tviteru pitao kada će nemačka pravna država uzvratiti udarac i dodao: "Ovo su mrtvi Angele Merkel."

List Berliner Morgenpost piše da policija događaj tretira kao teroristički akt. Javni tužilac je otvorio istragu, a jedino što je izjavio je da se ni terorizam kao motiv ne može isključiti.

Vozač kamiona je pobegao s lica mesta, ali portal njuzmagazina Špigel piše da ga je policija uhapsila.

Berlinski list Morgenpost na svom portalu javlja da vozilo ima poljske tablice iz Gdanjska.

Kamion je registrovan na kompaniju iz Štetina u Poljskoj, krenuo je iz Italije na na putu nazad u Poljsku. Bio je natovaren sa 25 tona čelične robe, koju je trebalo da istovari u Berlinu, gde je vozač trebalo da napravi pauzu, piše britanski Gardijan. Vlasnik kamiona Arijel Z. (po nemačkom listu Velt, njegovo imre je Arijel Žuravski) je u intervjuu poljskoj TV stanici N24 rekao da je kamion vozio njegov rođak, koji za njega radi 15 godina, da se telefonom poslednji put čuo sa njim u podne 19. decembra. On je rekao da nije mogao da zamisli da je njegov rođak izvršio napad. Žena vozača nije mogla da dobije svog muža telefonom nakon 4 sata popodne.

Policija je u toku večeri 19. 12. saopštila da je jedan osumnjičeni uhapšen i da tek treba da se utvrdi da li je on vozač kamiona. Njegov identitet policija nakon hapšenja nije saopšila, a nje saopšten ni identitet osobe koju je policija našla mrtvu u kamionum niti je išta saopšteno o uzroku smrti te osobe.. Radio Dojče vele je posle ponoći 19/20. 12 ( Videti: Sve ukazuje na napad DW, 20. 12. 2012. 01:05 ) javio da je policija saopštila da ispituje sumnje da je kamion ukraden sa jednog gradilišta u Poljskoj, te da je policija na licu mesta pronašla mrvog poljskog državljanina koji je verovatno bio suvozač kamiona, a da je druga, za koju se veruje da je takođe bila u kabini, uhapšena…

Agencija dpa, pozivajući se na bezbednosne krugove, javlila je da bi u pitanju mogao da bude Pakistanac ili Avganistanac, ali da je identifikacija teška, jer je moguće da uhapšeni koristi lažna imena. Berlinski Tagesšpigel, iz svojih izvora, javlja da je osumnjičeni poznat policiji zbog manjih delikata.

Nemački list Velt (videti: Lkw-Fahrer soll als Flüchtling nach Deutschland gekommen sein Die Welt, 20. 12. 2012. 01:05 ) je tri sata posle masakra objavio da je vozač kamiona prema saznanju tog lista, u Nemačku došao kao izbeglica iz Pakistana, da je vozio kamion bez upaljenih svetala, što sugeriše da je akt planirao.

Kako je vreme odmicalo postajalo je sve očitije da slučaj podseća na masakr u Nici 14. jula 2016. kada je jedan terorista kamionom uleteo u masu i gazio ljude okupljene na Engleskoj promenadi da gledaju vatromet povodom francuskog nacionalnog praznika. Stradalo je 84 osoba. Neposredno posle berlinske tragedije nemački mediji su ponavljali da je odgovornost za masakr u Nici preuzela Islamska država, a da u prvim satima posle berlinskog krvorolića to nije učinila...

Portparol Bele kuće je saopštio (Videti: Statement by NSC Spokesperson Ned Price on the Attack in Berlin, Germanyа> da Sjedinjene Države najoštrije osuđuju ono što izgleda da je teroristički napad na božićnom vašaru u Berlinu.U saopštenju se kaže da je Nemačka jedan od američkih najbližih partnera i najjačih saveznika, te da su američke vlasti bile u kontaktu sa nemačkim zvaničnicima, te da su spremne da pruže pomoć da se istraži ovaj stravični incident...