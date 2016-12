Kraj bitke za Alepo

Posle šest godina okončane borbe u ekonomskoj prestonici Sirije

Najdramatičnija epizoda sirijskog građanskog rata koja je trajala skoro punih šest godina primakla se završetku u utorak 13. decembra 2016. kada su počele da stižu vesti da su snage lojane Bašaru Asadu konačno ovladale celom Alepom koji je pre rata imao 2.700.000 stanovnika.

Stalni predstavnik Rusije u UN Vitalij Čurkin je u utorak 13. 12. prvi objavio da je postignut dogovor da se opkoljeni naoružani pobunjenici u narednih nekoliko časova u toku noći 13/14. preko nekoliko koridora evakuišu iz Alepa.

( Чуркин: договорённость о выходе боевиков из Алеппо достигнута RT, 13 декабря 2016 )

U poslednjim časovima pred primirje pobunjenici su pružali poslednji otpor u nekoliko kvartova (Kalasi, Mašhad i Ansari) površine od tri kvadratna kilometra. Vladine snage su do tog trenutka bile uspostavile kontrolu nad 98 odsto teritorije koju su ranije držali pobunjenici, među kojima je najaktivnija bila grupa Džebhat Fatah al-Šam za koju Rusi uvek naglašavaju da je teoristička i povezana sa Al Nusrom.

Agencija Rojters citira zvaničnika pobunjenika da je tokom noći 12/13. bilo pregovora bobunjeničkih predstavnika sa Rusima, Turcima koji su zastupali pobunjenike i predstavnicima UN, a da je prva stvar o kojoj je došlo do dogovora bilo to da prestane bombardovanje - koje je po njemu obustavljeno u utorak ujutro, ali su se sukobi nastavili - a da je kasnije raspravljano o prekidu vatre, kako bi u utorak uveče do prekida vatre i došlo.

Drugi zvaničnik pobunjenika, iz grupe Džaba Šamilija je rekao da prva grupa ljudi koju najpre čine ranjenici treba napusti enklavu koju drže pobunjenici u utorak uveče, a sirijska vlada je saopštila da pobunjenici početi da se povlače u sredu 14. decembra u 5 sati ujutro.

Al Džazira citira Haida Haida sirijskog istraživača britanskog Kraljevskog instituta za međunarodne odnose Chatham House, da je sporazum više predaja, nego prekid vatre. ( Syria rebels reach evacuation deal with government , Al Jazeera, 13. 12. 2016 )

U toku pregovora iz pobunjeničkih redova do mreža CNN i BBC, koje su otvoreno podržavale pobunjenike, pa i njihove ranije odluke da pošto po to ostanu u Alepu, dolazile su uznemirujuće vesti o egzekucijama civila u pobunjeničkoj enklavi. Te vesti su prenosili i pojedini predstavnici UN. Russia: Syria establishes control over eastern Aleppo.

Pobunjenici su se javljali u program iznoseći tvrdnje ljudi koji su govorili kako čekaju smrt, o 100 dece bez roditelja u zgradi pod bombama (bombardovanje je tada po dogovoru obutavljeno), o nasumičnom likvidiranju civila od strane sirijskih snaga.

Portparol sirijske vojske je negirao tvrdnje o egzekucijama civila, tvrdeći da je sirijska vojska pružila pomoć civilima koji su prešli pod zaštitu sirijske vojske kad im je to akcijama sirijskih snaga omogućeno, te da je dozvoljavala i prolaz pobunjenicima koji su u ranijim fazama završnih borbi položili oružje – uz proveru njihovog statusa.na šta je, Portparol ruskog Ministarstva odbrane general major Igor Konašenkov je bio oštriji: «Ne verujte propagandi».

On je tvrdio da u istočnom Alepu nije bilo nikakvih «lekara bez granice, niti NVO, već da je tamo bio samo teror, da tamo nije bilo ni od Britanaca podržavanih takozvanih belih šlemova, da su TV snimke iz opkoljenog Alepa na koje su se oslanjali zapadni mediji, zapravo snimali pripadnici pobunjeničkih snaga. (Videti takođe: Кино от террористов: Минобороны рассказало о телегруппах боевиков в Сирии, RIAN 13. 12. 2016; Russian ‘shelling, execution’ videos in Aleppo faked by militants – MoDRT, 13 Dec, 2016 19:07 )

Na sednici Saveta bezbednosti koju su u utorak 13. 12. u toku završnih borbi za poslednju enklavu koju su držali pobunjenici sazvali Francuska i Velika Britanija koje su tražile raspravu o, kako su se njihovi diplomati izrazili o najvećoj humanitarnoj katastrofi XXI vela ruski predstavnik u UN Vitalij Čurkin je, prema ruskom portalu РБК rekao da nema potrebe za velikom specijalnom humanitarnom operacijom izvlačenja civila iz Alepa, pošto civili posle okončanja borbi odlaska pobunjenika nisu više neposredno ugroženi ako ostanu u Alepu iz čijih istočnih delova je prethodnih nedelja izvučeno 110.000 civila od toga 44 367 dece, a da se oko 7.000 ljudi već vratilo svojim kućama.

Porparol ruskog Ministarstva odbrane Konašenkov je inače rekao i to da istočnom Alepu nije bilo 250.000 civila kako su tvrdili zapadni mediji, već 100.000 civila koje su teroristi držali kao živi štit, kojima je po istiskivanju pobunjenika iz Alepa pružena pomoć.

Dogovor je predviđao da pobunjenici budu evakuisani autobusima i da mogu sa sobom poneti samo lično oružje. U istočnom delu Alepa koje su osvojile vladine snage uočeno je mnogo komada različitog oružja, u nekim slučajevima napravljenog priručnim sredstvima. Međutim ruska agencija ( RIA novosti) javljala je u tim trenucima da su novinari koji su ušli u istočni deo Alepa na kome su kontrolu uspostavile sirijske vlade snage uočili i 122 milimetarske sisteme «grad» bugarske proizvodnje koje su prepoznali po oznaci proizvođača ("Вазовскиe машиностроительные заводы"). Te da prema snimku koji je objavila bugarska Nova TV (Videti: Българско оръжие - използвано в Сирия - 2 милиона снаряда и 4 000 наши ракети ГРАД са попаднали в ръцете на джихадистите в Алепо, 13. 12. 2016) ) kao snabdevač figurira kompanija "Arkus" iz gorada Ljaskovec, ada su dozvole za izvoz iz Bugarske nose datum jul 2015. i da je oružje napustilo Bugrasku u oktobru prošle 2015. godine i da je džihadistima izručeno 2 miliona metaka za teški mitraljez, municiju za protivtenkovsko oružje od 75 mm i 4000 raketa "grad". U to vreme bio je za članice EU zabranjen uvoz oružja u Siriju, podseća Nova TV.

To otkriće bugarskih novinara u Alepu verovatno ima veze sa onim što je u julu 2016. pisao britanski Gardijan ( Videti: Revealed: the £1bn of weapons flowing from Europe to Middle East ) koji nalazi da je čak 4.700 tona oružja bivšeg Varšavskog pakta - uključujući i teške mitraljeze, raketne lansere , protiv-tenkovsko oružje, kao i mekte, minobacače, granate, rakete i druga eksplozivna sredstva - isporučeno iz Bugarske i Rumunije u vojnim objektima u Jordanu i Turskoj, da je brod iznajmljen od strane SAD napustio Bugarsku 21. juna noseći oko 1.700 tona istog materijalno do neidentifikovane luke u Crvenom moru...

Gardijan, pozivajući se na istraživanje BIRN-a i OCCRP je tada izračunao da je iz jugoistočne Evrope u Siriju verovatno odletelo oružja za 1,2 milijarde evra, da je Saudi Arabija osigurala izvozne licence za 806 miliona evra, Jordan za 155 miliona evra, UAE 135 i Turska 87, da je oružje išlo u Saudi Arabiju, Jordan, Ujedinjene Arapske Emirate i Tursku, glavna tržišta oružja za Siriju i Jemen; a da je izvoz u to područje odobrilo 11 zemalja (Bosna, Bulgarska, Hrvatska, Češka, Crna Gora, Slovačka, Srbija i Rumunija), te da je verovattni put oružja najviše išao preko aerodroma u Beogradu (49 letova), Bratislavi, Sofiji, Nišu i Burgasu…

Iranska agencija Fars javlja da su pobunjenici tražili da im vladine snage obezbede koridor koji bi se sa oružjem preselili u provinciju Idlib. Ta grupa pobunjenika je ranije odbijala da se evakuiše dok je preko 8 koridora, često i kroz unakrsnu vatru u bezbedniji zapadni deo Alepa iz istočnog dela grada prešlo pomenutih 100.000 civila.

Borbe u Alepu su počele 10 februara 2012. kada je u Alepu eksplodirao automobil bomba, a 14. februara vladine snage likvidirale grupu od 9 naoružanih militanata. U aprilu su bile velike demonstracije koje su eskalirale u oružani konflikt, a u junu te godine počele su ulične borbe. U avgustu te godine posmatrači UN su uočili da Slobodna sirijska armija koju je podržavao Zapad ima tenkove. Vladinim snagama u suprotstavljali su se pripadnici različitih grupacija Džabhad Al Nusra, Džeiš al Islam i Ahrar al Šam koja je ranije nazivana iz al Kaide proistekla organizacija al - Nusra.

U borbama za Alepo, linijom fronta podeljen grad od samog početka sirijskog konflikta 2012, pored sirijskih vladinih snaga i njoj privrženih dobrovljačkih odreda, učestvovale su i iranske jedinice i borci Hezbolaha iz Libana, jedna palestinska jedinica, a takođe i borci Odreda narodne samoodbrane pobunjenih Kurda, koji su u Alepu borili protiv islamista, a na strani sirijske vojske.

Ključnu podršku sirijskim snagama davala je ruska avijacija, koja je, odbacujući zapadne tvrdnje o neselektivnom bombardovanju civila, tvrdila da poslednjih mesec i po dana nije delovala u samom Alepu, već je u okolini sprečavala pokušaje da se probije obruč koji se stezao oko pobunjenika.

Pregovori o prekidu vatre u Siriji vođeni su nekoliko meseci između ruskog ministra Lavrova i američkog državnog sekretara Kerija. Pregovore su pratila uzajamna javna optuživanja. Lavrov je tvrdio da Amerikanci nisu ispunili obećanje da će razdvojiti borce Al Nusre koju ruski smatraju terorističkom organizacijom od takozvane umerene opozicije koju podržavaju Amerikanci, to jest da pokušavaju da sačuvaju al Nusru za svrgavanje Bašara Asada. Amerikanci i zapadni političari i mediji optuživali su Rusiju za neselektivno bombardovanje.

Upitan da li pad Alepa kraj mirovnog procesa, predstavnik UN za Siriju Stafan de Mistura je prema TV mreži Al Jazera rekao "trebalo bi da bude obrnuto", i «treba da gledamo na to kao na tragičnu mogućnost da ponovo startujemo mirovni proces. ( Syria rebels reach evacuation deal with government , Al Jazeera, 13. 12. 2016 )

Poraz pobunjenika u Alepu verovatno označava prekretnicu u sirijskom građanskom ratu koji se nastavlja. Dok su vođene završne borbe u Alepu militanti Islamske države su zauzeli antički grad Palmiru koju su sirijske snage uz pomoć ruskih Vazdušno kosmičkih snaga bile osvojile devet meseci ranije…

Ruska RT na svom sajtu ( Videti: После Алеппо: по какому сценарию будет развиваться сирийский конфликт, RT 3. 12. 2016 ) uz vest da je po informaciji ruskog Ministarstva odbrane Alepo u potpunosti oslobođen od militanata prenosi ocenu da nije slučajno da su se militanti borili za svaku ulicu, ekonomske prestonice Sirije.

Ishod bitke za Alepo će imeniti odnos snaga, ali to ne znači kraj rata jer, po ocenama koje prenosi RT, Alepo treba i održati pošto će islamisti možda pokušati da ga ponovo zauzmu kao što su učinili s Palmirom. Rusi su preko ministra spoljnih poslova Lavrova inače poručivali da sumnjaju da je ofanziva militanata Islamske države bila orkestrirana i od strane «zapadnih partnera» koji su smanjili pritisak da bi se islamisti iz Mosula i Rake uputili u ofanzivu u centru pustinje kako bi umanjili značaj pada Alepa i eventualno pomogli opkoljenoj al Nusri. (Videti takođe: Лавров: атака на Пальмиру может быть постановкой izvestia.ru)

Predstoji borba sa Islamskom državom za Deir el Zor, Raku i ostale teritorije, za šta sirijska vojska, po oceni citiranih ruskih eksperata nema resurse. Kurdi, po ruskoj oceni, nisu baš raspoloženi da oslobađaju te teritorije.

Asadovim snagama preostaje da se dogovore s manje radikalnim grupama u provincijama Hama i Homs, a i sa 30.000 pobunjenika na jugu.

Sirijska vlast mora da odluči šta će da radi sa Idlibom u kome živi oko dva miliona mirnih sunita, au koji su prebacivani militanti iz Alepa, te u kome postoji oko 140 mesnih saveta s kojim rade zapadne strukture.

Iz svega proizilazi da eksperti koje citira RT smatraju da Rusi na oslobođenje Alepa treba da gledaju kao na svoj glavni uspeh i da treba da razmisle o formuli kakvu je svojevremeno za Vijetnam pokušao da primeni američki predsednik Nikson: «Proglasi pobedu i beži».

To, međutim, možda nije u skladu s najavljenim dilom Trampa i Putina o zajedničkoj borbi protiv Islamske države…