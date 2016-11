Podgorica, 23. novembar 2016. >

„Tačka susreta" u Crnoj Gori



U Podgorici je održana tribina „Mesto susreta: šta je to Balkan, šta pričaju o njemu i šta bi Balkan mogao da bude" u okviru projekta „Tačka susreta" koji zajedno organizuju nedeljnik „Vreme", Fondacija za otvoreno društvo i Forum ZFD

„Nas spajaju negativne sličnosti: kriminal, korupcija, sloboda medija, problemi sa zdravstvenim i penzionim sistemom", izjavio je na današnjoj tribini moderator Andrej Ivanji, urednik spoljno-političke rubrike u nedeljniku „Vreme" sa čime su se složili i panelisti: Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, Ivana Vaseva, kustos za saveremene vizuelne umetnosti iz Skoplja i politikolog Milan Aleksić iz Centra za primenjene evropske studije iz Beograda.

Dubravka Uljarević je izjavila da politika očigledno udaljava društva balkanskih zemalja i da građani moraju mnogo više da pritiskaju političke elite da menjaju klimu, da spreče govor mržnje i da uključe manjine. „Ali ne na način kako kod nas, u Crnoj Gori, uključujemo žene u politički život", rekla je Uljarević i dodala: „ako je žena sa severa Crne Gore, ako je pripadnica manjine, ako je još i osoba sa invaliditetom, eto nama Kviska – tri u jedan! Idealna kandidatkinja za javnu funkciju. Mi smo jako daleko od toga da, recimo, Albanac bude ministar finansija, a Bošnjakinja ministarka unutrašnjih poslova – ukoliko su oni dovoljno stručni za te pozicije."

„Teško je reći da li postoji balkanski identitet iako su na zapadu dvehiljaditih organizovane izložbe umetnika sa Balkana koje su tamo doživljavali kao nesvesno evropske" izjavila je Ivana Vaseva. Ona smatra da je na dnevno-političkom nivou makedonsko društvo je podeljeno na dva entiteta dok to na kulturnom nikad nije bio problem. „Ja sam deo mreže koja je nastala devedesetih, a koja dodeljuje nagradu za najboljeg umetnika do 35godina. Veoma retko se na to prijavljuju Albanci i ja to ne umem da objasnim" zaključila je Vaseva.

Milan Aleksić je ocenio da u svetlu briselskih pregovora nijedna strana nije iskreno zainteresovana za saradnju, ali i jedni i drugi potpisuju sporazume da bi strani posrednici i medijatori bili zadovoljni. „Sve što je dogovoreno, to se ponovo dogovara, sve što je potpisano, ponovo se potpisuje", izjavio je Aleksić i naglasio: „politika koju Srbija sprovodi je politika aktivne segregacije. Omogućavanjem, u potpunosti, obrazovanja na manjinskim jezicima došlo je do toga da pripadnici manjinskih zajednica ne znaju službeni jezik. To umanjuje mogućnost zaposlenja i školovanja na fakultetu, pa imamo slučajeve masovnog odlaska Albanaca u Prištinu, a Mađara u Budimpeštu. To je suludo."

Sagovornici su se složili da je odustajanje Evropske unije od zajedničkog ulaska balkanskih zemalja u EU umanjilo njihovu međusobnu saradnju jer je evropska perspektiva tačka susreta svih njih.

Ovo je bila peta tribina u okviru projekta „Tačka susreta", a poslednja u ovom ciklusu je zakazana za decembar u Preševu.