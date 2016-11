Moskva suzama ne veruje

Kontekst: Novoizabrani američki predsednik Donald Tramp za Njujork Tajms o odnosima SAD sa Rusijom

TOMAS FRIDMAN, NJUJORK TAJMS: Da li ste za resetovanje odnosa sa Rusijom?

DONALD TRAMP: Ja ne bih koristio taj termin nakon svega što se desilo, znate, ranije. Mislim, voleo bih da mogu da se slažem sa Rusijom i mislim da bi i oni voleli da mogu da se slažu sa nama. To je u obostranom interesu. Ne bih pošao od bilo kog unapred zamišljenog pojma, ali ću vam reći - kada su govorili, tokom kampanje, Donald Tramp voli Putina, Putin voli Donalda Trampa, rekao sam, ha, zar to ne bi bilo lepo, rekao sam to pred hiljadama ljudi, i lepo bi bilo da je o tome izveštavano, zar ne bi bilo lepo da sarađujemo sa Rusijom, zar ne bi bilo lepo da smo zajedno išli protiv Islamske države (ISIS), što je, uzgred, osim što je opasno, i veoma skupo, a nije trebalo ni dozvoliti da se ISIS formira, a ljudi bi ustali i mnogo nam pomogli. Znate da su mislili da je loše što se slažem sa Putinom, ili što čvrsto verujem da možemo da se slažemo sa Rusijom, što je pozitivna stvar. To je velika stvar da možemo da se slažemo ne samo Rusijom, već i sa drugim zemljama...

DŽOZEF KAN, GLAVNI UREDNIK NJUJORK TAJMSA: O Siriji, da li bi ste rekli da imamo veoma jaku ideju o tome šta da se radi sa sukobom Sirijom, možete li nam to opisati?

TRAMP: Mogu samo reći ovo: Moramo završiti tu ludost što se događa u Siriji. Jedna od stvari koja mi je rečeno - mogu da kažem off the record, ili je sve on the record?

ARTUR SULCZBERGER JR., IZDAVAČ NJUJORK TAJMASA: Ne, ako želite da...

TRAMP: Ne želim da povredim, ne želim da povredim ...

SULZBERGER: Ako želite da bude off the record, dogovorili smo se možete reći off the record. Dame i gospodo, mi smo u ovam trenutku off the record.

[Tramp govori off the record.]

(Donald Trump’s New York Times Interview: Full TranscriptBy THE NEW YORK TIMES, NOV. 23, 2016)

( Меньше слов: Трамп отказался называть налаживание диалога с Москвой «перезагрузкой» , РТ, 23 ноября 2016, 09:02)