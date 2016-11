Kod Bonstila regrutni centar džihadista?



Uhapšeni džihadisti s Kosova i Makedonije koji su pripremali napad tokom utakmice u Albanija-Izrael

Kosovska policija je između 4. novembra i 15. novembra uhapsila 19 osoba i osujetila napad ISIS na nacionalni fudbalski tim Izraela i na navijače na utakmici Albanija - Izrael 12. novembra, a takođe i na druge ciljeve na Balkanu. Jedan osumnjičeni je pušten posle 48 sati, 18 će biti zadržano 30 dana radi ispitivanja. Osamnaest osumnjičenih su kosovski državljani a jedan je makedonski. Kolovođe planiranih napada bili su članovi ISIS u Siriji. Policija je zaplenila oružje, eksploziv i ekstremistički verski materijal.

Tokom policijske akcije zaplenjen je 281 gram eksploziva TATP, 2,5 kilograma supstance pomešane sa eksplozivnom tečnošću u kristalnom stanju, jedna automatska puška kalibra 7,62 mm, lovačka puška, gasni pištolj, 719 metaka različitih kalibara, jedan dron, radio veza, mobilni telefon, laptop, kompjutersko kućište, USB, verski materijal i literature od autora poznatih po ekstremističkoj ideologiji.

Kako javlja reporterka N1, policija je došla do saznanja da su osobe podeljene u više različitih grupa, pod koordinacijom Ljahdima Muadžerija, poznatog islamiste koji se nalazi u Siriji, u terorističkoj organizaciji Islamska država.

Prema izveštavanju medija u Albaniji i na Kosovu, u Elbasanu, među navijačima bili su i pripadnici izraelskog Mosada.

Pre ovog događaja pojedini listovi su ukazivali da paradoks da je jedan od tačaka velike regrutacije islamističkih ekstremista postalo Kosovo na kome su Amerikanci bili toliko popularni pre deceniju i po…

Posle decenija pod komunističkom vlašću kada je Kosovo bilo deo Jugoslavije, muškarci i žene su se družili slobodno, škole su bile muško-ženske i devojke su retko nosile velove. Sada više nisu sasvim retke mlade žene koje odbijaju da se rukuju ni rođacima, koje idu zabrađene i mladi muškarci koji odlaze džihad ili napadaju ljude druge vere, novinare, pa i političare…

Njujork tajms je 21. maja pod naslovom Kako je Kosovo postalo plodno tle za ISIS( How Kosovo Was Turned Into Fertile Ground for ISIS ) opisivao kako svakog petka, samo nekoliko desetina metara od statue Bila Klintona stotine mladih bradatih ljudi priređuje šou moleći se na trotoaru ispred improvizovane džamije smeštene u bivšoj prodavnici nameštaja.

To je jedna od džamija napravljenih na Kosovu novcem iz Saudi Arabije, osumnjičena da sedamnaest godina posle američke intervencije koja je 1999. otrgla malo Kosovo iz srpske opresije širi vahabizam, konzervativnu ideologiju dominantnu u Saudi Arabiji. Piše NYT, zapažajući da od tada, često pred očima američkih zvaničnika, saudijski novac i uticaj transformišu to nekada tolerantno muslimansko društvo u front islamskog ekstremizma.

To je velika promena za zemlju od 1,8 miliona ljudi koja je bila izrazito pro-američki orijentisanim muslimanskim društvima u svetu – u kome su Amerikanci pozdravljani kao oslobodioci koji su predvodili NATO bombardovanje 1999. da bi omogućili nezavisno Kosovo, NYT..

Za protekle dve godine policija je identifikovala 314 Kosovara — uključijići dvojicu bombaša samoubica, 44 žena i 28 dece koji su se pridružili Islamskoj državi, što je najveća stopa po glavi stanovnika u Evropi.

Oni su radikalizovani i regrutovani na Kosovu od strane ektremističkih klerika i tajnih asocijacija koje finansiraju Saudi Arabija i druge konzervativne arapske zemlje s Bliskog istoka, koriseći tajne lavirintske mreže donatora.

Fatos Makoli, direktor kosovske kontraterorističke policije izjavljuje za NYT. da ti donatori troše mnogo novca da promovišu «politički islam» kroz razne programe preko kojih se obraćaju mladim ranjivim ljudima kroz vahabističku i salafističku literaturu, što rezultira njihovom radikalizacijom. Nema podataka da islamistički dobrovoljci dobijaju novac da idu u Siriju. Novac se daje ideolozima.

Kosovo ima oko 800 džamija od kojih je 240 izgrađeno posle rata – i optuživano od strane Vašingtona da pomažu indoktrinaciju nove generacije vahabizmom. Nakon dvogodišnje istrage policija je optužila 67 osoba, uhapsila 14 imama i zabranila 19 muslimanskih organizacija.

Srpska policija je tokom rata srušila 218 džamija i trebalo ih je izgraditi, tvrdi podujevski imam Bilali, koji pokazuje zabrinutost što vahabizam dolazi u kosovsko društvo, piše NYT.

Muslimani na Kosovu koje je 500 godina bilo deo Otomanske imperije je pripadalo hanafi školi islama, tradicionalnoj liberalnoj verziji islama, koji prihvata druge religije, ali novi radikalni propovednici šire vahabizam.

NYT smatra paradoksalnim to što su neke od najozbiljnijih tenzija izbile u Gnjilanu, gradu od 90.000 stanovnika u istočnom Kosovu, gde je stacionirano oko 7.000 američkih vojnika u bazi Bonstil (Camp Bondsteel)…

List konsatuje da je uticaj radikalnih ekstremista porastao po izbijanju rata u Siriji. Među onima koji su regrutovani bila su i trojica civila zaposlenih u kompanijama angažovanim po ugovoru u američkoj bazi Camp Bondsteel. Jedan od njih bio je Lavdrim Muhadžeri, lider Islamske države snimljen kako vođenom granatom na raketni pogon strelja čoveka u Siriji.

Posle samoubilačkih napada kosovska istraga je proširena na saudijsku dobrotvornu organizaciju Al Waqf al Islami koja je počela da radi na Balkanu 1989. a većina njenih finansija od oko 10 miliona evra od 2000. do 2012. je dolazila iz Saudi Arabije, Katara, Kuvajta i Bahreina. Uhapšeno je 40 ljudi povezanih s tom organizacijom.

Zašto Amerikanci i kosovske vlasti nisu reagovale ranije, pita se novinar Njujork Tajmsa. Godine 2004. kosovski premijer Bajram Redžepi je pokušao da progura zakon o zabrani ekstremističkih sekti, ali tvrdi da su mu evropski zvaničnici rekli da bi to ugrožavalo verske slobode.

Na sastanku 2003. Ričard C. Holbruk, svojevremeni specijalni izaslanik za Balkan, opomenuo je kosovske lidere da ne rade sa saudijskim komitetom za Kosovo, krovnom organizacijom dobrotvornih društava preko koje je izgrađeno mnogo džamija, a koja je povezana sa saudijski bivšim ministrom unutrašnjih poslova princom Naif bin Abdul-Azizom. Godinu dana kasnije nekoliko organizacija je zatvoreno na Kosovu zbog sumnje da su povezane sa Al Kaidom. U poslednjim godinama Saudi Arabija je smanjila količinu novca koji šalje na Kosovo. Sada novac dolazi iz Kuvajta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata…

