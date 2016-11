Leonard Koen (1934- 2016)

Crna eminencija u panteonu izuzetno uticajnih pevača-pesnika koji se pojavljuju šezdesetih i početkom sedamdesetih

Pesnik, književnik i folk, rok, pop, cabare muzičar Leon Koen (Leonard Norman Cohen) rođen 21. septembra 1934. u Montrealu, Kvebek, Kanada, umro je u 82. godini života 7. novembra 2016. mirno, u svojoj kući u Los Anđelesu. U njegovom rodnom gradu Montrealu gradske vlasti naložile da se zastava spusti na pola koplja, preneo je AFP.

Rano je ostao bez oca i odgajao ga je deda. U svojoj sedamnaestoj godini 1951. počeo je da piše pesme. Nakon što je diplomirao na montrealskom univerzitetu McGill, prvu knjigu pesama Let Us Compare Mythologies (Usporedimo mitologije) objavio u Montrealu 1956. godine.

Seli se u Njujork, a zatim na grčko ostrvo Hidri, a zatim živi u Oslu, na Kubi, u Londonu... Odrastao kao Jevrejin postao je sledbenik zen-budizma. Od 1994. do 1999. živeo je Baldi Zen centru, na planini istočno od Los Anđelesa.

Muzički magazin Rolling Stone piše da je Koen bio je bio crna eminencija u panteonu izuzetno uticajnih pevača-pesnika koji se pojavljuju šezdesetih i početkom sedamdesetih. Samo će Bob Dilan izvršili dublji uticaj na svoju generacije.

Koenove pesme govore o ljubavi i mržnji, polu i duhovnosti, ratu i miru, ekstazi i depresiji.

Može se govoriti o Koenovom jakom uticaju na našu muziku. Arsen Dedić je 1985. objavo album Kantautor u koju je učvrstio Koenovu pesmu "Seems So Long Ago, Nancy", pod naslovom "To sve je davno sad".

Ibrica Jusić snimio je 1999. godine album Hazarder: A tribute to Leonard Koen, s dvanaest Koenovih pesama.

Koena je kao uzor navodio i Branimir Štulić. Koenove pesme prevodili su Vladislav Bajac i Davida Albahari a i muzički kritičar Darko Glavan.

Koen je u vezi sa Suzanom Elrod tokom sedamdesetih dobio dvoje dece, fotografa Lorka Koen Adam Kohen, koji vodi grupu Low Millions.

Opus Lenarda Koena

Songs of Leonard Cohen, 1967.

Songs From a Room, 1969.

Songs of Love and Hate, 1971.

Live Songs, 1973.

New Skin for the Old Ceremony, 1974.

The Best of Leonard Cohen/Greatest Hits, 1975.

Death of a Ladies' Man, 1977.

Recent Songs, 1979.

Night Magic, mjuzikl/soundtrack, stihovi: Leonard Cohen, skladatelj: Lewis Furey, izvode: Lewis Furey i Carole Laure, 1985.

Various Positions, 1985.

I'm Your Man, 1988.

The Future, 1992.

Cohen Live, 1994.

More Best of Leonard Cohen, 1997.

Field Commander Cohen: Tour of 1979, 2001.

Ten New Songs, 2001.

The Essential Leonard Cohen, dvostruki CD, 2002.; trostruki CD, 2008.

Dear Heather, 2004.

Blue Alert, album Anjani Thomas, pjesme i produkcija Leonard Cohen, 2006.

Book of Longing, uglazbio Philip Glass, dvostruki CD, 2007.

Live in London, dvostruki CD, DVD, 2009.

Live at the Isle of Wight 1970, CD s DVD-om, Blu-Ray, 2009.

Songs From the Road, CD, DVD, Blu-Ray, CD s DVD-om, 2010.

Old Ideas, 2012.

Popular Problems, 2014.

Knjige, pesme

Let Us Compare Mythologies (Usporedimo mitologije), 1956.

The Spice-Box of Earth (Kutija sa začinima zemlje), 1961.

Flowers for Hitler (Cveće za Hitlera), 1964.

Parasites of Heaven (Paraziti raja), 1966.

Selected Poems, 1956-1968 (Izabrane pjesme, 1956-1968), 1968.

The Energy of Slaves (Energija robova), 1972.

Death of a Lady's Man (Kavaljerova smrt), 1978.

Book of Mercy (Knjiga milosrđa), 1984.

Stranger Music: Selected Poems and Songs (Strančeva muzika: izabrana poezija i pesme), 1993.

Book of Longing (Knjiga čežnje), 2006.

