Donald Tramp pobedio Hilari Klinton



Donald Tramp je dobio većinu glasova u centralnoj Americi, u takozvanom zarđalom pojasu (Rost belt) u kome je došlo do opadanja industrije, u manjim mestima i u južnim državama, pretežno u beloj populaciji, a Hilari Klinton u urbanim područjima na istoku i zapadu SAD.

(A TRUMP SHOCKER Boston Globe, 9. 11. 2016)

Donald Tramp, republikanac koga su osporavali i u samoj toj Velikoj staroj partiji, milijarder koji do sada nije radio ni u jednoj državnoj instituciji niti u vojsci pobedio je kandidatkinju Demokrtske stranke Hilari Klinton čije su pristalice očekivale da će ona postati prva žena predsednik SAD. Republikanci su takođe zadržali kontrolu Kongresa.

Njegovu pobedu, koja najavljuje promenu u politici SAD istraživači javnog mnjena nisu predvideli.

Donald Tramp se suznih očiju obratio egzaltiranim pristalicama u izbornom štabu u Trampovoj kuli na Menhetnu z zahvalio ocu, majci, braći sestrama i Melaniji, naravno i izbornom štabu i glasačima.

( President TRUMP WINS PENNSYLVANIA Boston Globe, 9. 11. 2016)

Hilari KLinton je telefonom pozvala Donalda Trampa i priznala njegovu izbornu pobedu.

Umesto Hilari Klinton, koja se nije pojavila pred biračima, pristalicama se oko 2 sata ujutru obratio šef njenog izbornog štaba Džon Podesta, koji je pozvao pristalice da idu da se ispavaju, da je još rano da se govori o izbornim rezultatima Asošijeted pres javlja da su mnogi birači demokrata plakali.

( ELECTION 2016 TRUMP IS CLOSING IN ON A STUNNING UPSET NYT, 9. 11. 2016 )

( TRUMP MOVES CLOSER TO VICTORY La Times, 9. 11. 2016)

(TRUMP SURGES CNN, 9. 11. 2016)

