Izborni isterivači đavola

Kada je izgledalo na ovi (američki) izbori više ne mogu da donesu još apsurda, umetnica Marina Abramović je uvučena u haos – desničari je proglasili za satanistu

Jedan poziv na večeru performans umetnice Marine Abramović prosleđen Džonu Podseti, šefu kampanje Hilari Klinton, desničari su proglasili za dokaz da je demokratska kandidatkinja povezana sa okultizmom, piše britanski Gardijan 4. novembra u tekstu pod naslovom ( Marina Abramović mention in Podesta emails sparks accusations of satanism .

U procurelom imeil-u između Džona Podeste, šefa kampanje Hilari Klinton i njegovog brata Tonija Podeste, zapravo u prosleđenom pozivu Marine Abramović, piše "Očekujem vas na večeru duhovnog kuvanja (Spirit Cooking dinner). Mislite li da možete da me obavestite da će vaš brat da nam se pridruži?"

Gardijan piše kako Marina Abramović u performansu duhovnog kuvanja upotrebljava svinjsku krv kao način povezivanja sa duhovnim svetom, radi kuvanja misli umesto hrane. Video tog performansa pokazuje kako ona krvlju ispisuje razne poruke kao "oštrim nožem zareži duboko u srednji prst i jedi bol!»

Marina Abramović je, konstatuje Gardijan, poznata po fokusu na bol, krv i odnos između umetnika i publike. Njen rad je nagrađen mnogim nagradama, uključujući Zlatnog lava u Veneciji.

Gardina međutim izveštava da je njen imeil izazvao šok u nekim republikanskim krugovima; da ga je sajt Infowars nazvao jednom od najuznemirujućih otkrića WikiLeaks-a, uz tvrdnju da sada ima više smisla to što agenti FBI vide Hilari Klinton kao ‘personifikovanog the antihrista’ …

Tviter, #SpiritCooking je postao hit. Republikanski autor Mark Dajs (Mark Dice) je tvitovao:: "Sada prihvatam izvinjenje svakoga ko je rekao da sam lud zato što sam napisao knjigu o tome da establišment čine satanisti". Drugi tvit podeljen više od 1.000 puta poredi Hilari sa serijskim ubicom Džefrijem Damerom (Jeffrey Dahmer, nazivan i «hanibalom iz Milvokija, američki serijski ubica).

Marina Abramović je o tim reakcijama govorila za kulturni magazin formiran 1902. godine Artnews. "Potpuno sam zapanjena, zbog toga što je to izvučeno iz mog konteksta. To je bila normalna večera. Bio je sasvim normalan meni, koji sam ja nazvala duhovnim kuvanjem. Nije bilo krvi, niti ičega. Mi samo nazivamo stvari zanimljivim imenima. To je sve.»

Ona je takođe izjavila da kreše oni koji njen rad kao satanistički. «Moj rad se zaista odnosi na duhovnost (spirituality) i ni na šta drugo. Svoj rad obavljam veoma dugo. To je nesporazum. To je apsolutno strašno i smešno. Hoću reći ovaj svet se prevara u pakao. Potpuno sam šokirana Nešto je izvučeno iz konteksta da bi se obezbedila pobeda. Živimo u tako čudnom svetu.

Pomenuti Artnews, na koji se zapravo oslanja pisac članka u Gardijanu, u tekstu MARINA ABRAMOVIC ON RIGHT-WING ATTACKS: ‘IT’S ABSOLUTELY OUTRAGEOUS AND RIDICULOUS’ 4. novembra piše da kada je izgledalo na ovi (američki) izbori više ne mogu da donesu još apsurda, umetnica Marina Abramović je uvučena u haos.

U najnovijoj seriji meilova koje je objavio Wikileaks, navodno sa hakovanog servera Džona Podeste, šefa predsedničke kampanje Hilari Klinton, jedan je od Marine Abramović, u kome ona poziva Tonija Podestu, velikog kolekcionara, koji je brat Džona podeste na večeru duhovnog kuvanja ("a Spirit Cooking dinner at my place") i pita da li bi Džom možda želeo da se pridruži. Toni je prosledio imeil svom bratu, što je sada završilo među kradenimi mejlovima.

Artnews zatim piše kako izgleda da su različiti desničarski veb sajtovi za 12 časova obavili izvesna istraživanja preko interneta i za 12 časova našli video koji prikazuje kako Marina Abramović u svom performansu Duhovno Kuvanje (Spirit Cooking, 1997) boji svinjskom krvlju i da su sledeća 24 časa demonstrirali bes, tvrdeći čak da je umetnica uključena u satanističke rituale (Satanic rituals).

Američki novinski portal The Drudge Report je po ocenu autora teksta na portalu Artnews vodio s naslovom : "Podesta praktikuje okultnu magiju» (WIKI WICCAN: PODESTA PRACTICES OCCULT MAGIC." Infowars — koji vodi teoretičar zavere Aleks Džons (tip koji je nedavno tvrdio da predsednik Obama i Hilari Klinton smrde na sumpor)— povezao je Marinu Abramović sa Alisterom Kroulijem (Aleister Crowley, engleski okulista, prorok i pesnik) i tvrdio je da je večera uključivala i «crnu magiju».

Desničarsko razumevanje konceptualne umetnosti: "Spirit-cooking Clinton campaign chairman invited to bizarre satanic performance", www.infowars.com

Sajt Danger & Play , koji vodi Majk Cernovič (Mike Cernovich), desničarski komentator koga je nedavno profilisao New Yorker, svoj članak je naslovio: « Podestini imejlovi pokazuju uži krug Hilari Klinton kao seksualni kult povezan s trgovinom ljudima ( Podesta emails reveal Clinton’s inner circle as sex cult with connections to human trafficking .") Artnews je Marinu našla u galeriji Šina Keliija ( Sean Kelly Gallery), koja je otvorena 1991. u njuroškom Sohou, pa je premeštena u Čelzi, koja Marinu Abramović predstavlja u Njujorku. Marina Abramović u telefonskom razgovoru objašnjava da je večera bila nagrada za donatore američke korporacije Kikstarter ( Kickstarter ) koja podržava kreativne projekte u oblasti umetnosti, filma, žurnalizma...

«To je bila normalna večera. Bio je sasvim normalan meni, koji sam ja nazvala duhovnim kuvanjem. Nije bilo krvi, niti ičega. Mi samo nazivamo stvari čudnim imenima. To je sve… Potpuno sam zapanjena, zbog toga što je to izvučeno iz mog konteksta…».

Marina Abramović kaže dodajući da je toj običnoj večeri prisustvovalo desetoro ljudi. Na stranici Kikstartera ( The Kickstarter ) je oglašavana page advertised "tradicionalne supe ")

Toni Podesta sakuplja Marinine radove još od 1990- ih, i prisustvovao je večeri, a Džon Podesta nije mogao da dođe. U stvari, Marina Abramović nikada nije srela Džona Podestu.

Performans Duhovno kuvanje (Spirit Cooking) Marina Abramović je, bojeći svinjskom krvlju, izvodila u brojnim muzejima u svetu u 1990-im. Takođe je izdala knjigu malog tiraža koja sadrži različite recepte ( Marina Abramovic: The Kitchen). Knjiga je između ostalih mesta i u kolekciji Muzeja modernih umetnosti u Njujorku (the Museum of Modern Art).

A optužbe za satanizam? "Svako ko pročita moje memoare, videće da moj rad daleko od satanizma» rekla je. (Knjiga Walk Through Walls: A Memoir je upravo izdata i dobro se prodaje na Amazonu.)

"Moj rad se samo odnosi na duhovnost i ni na šta drugo», rekla je. Radim svoj posao veoma dugo i to je nesporazum. Za desničarske napade kaže da su apsolutno strašni i smešni.

Sve u svemu, Marina Abramović je zvučala kao da je u dobrom raspoloženju – ogorčana je, ali u vezi čitave te stvari održava smisao za humor.. "Mislim da se ovaj svet zaista pretvara u pakao» kaže jednog momenta smejući se.

