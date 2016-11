Misterija oružja u šumi



U blizini Vučićeve kuće u Jajincima otkriveni sanduci oružja

Stefanović: 97 bezbednosnih lica u Jajincima na dan kada je pronađeno oružje

Premijer Vučić strahuje da je možda potencijalna meta bio njegov rođeni brat Andrej

U šumi u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića policija je pronašla sanduke s oružjem, saznaje RTS. Premijer je rekao da ne može da daje nikakve izjave dok ne dobije informacije od BIA i policije.

Oružje je pronađeno u blizini porodične kuće u Jajincima, a Blic je ranije javio da je oružje pronađeno u automobilu.

Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da ne može da daje nikakve izjave dok ne dobije informacije od BIA i policije. "To je sve što mogu u ovom trenutku da kažem", rekao je za Kurir premijer Vučić.

Kako RTS saznaje, pronađena je zolja, četiri ručne bombe, 100 komada municije kalibra 7,62 milimetra. Pronađeno je i nekoliko metaka automatskog naoružanja, i između 10 i 15 metaka nepoznatog kalibra.

Naoružanje je pronađeno oko 16 časova u šumi, i nalazilo se u sanducima, nedaleko od porodične kuće oca premijera Srbije, u kojoj i sam Vučić često boravi.

Zolja je pronađena 15 metara pred skretanje za kuću premijerovog oca, na mestu na kom zbog konfiguracije terena mora da se uspori, zbog čega je to mesto idealno za njenu upotrebu...

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je za RTS da se oružje nalazilo na idealnom mestu za napadača, tako da bi on mogao da iskoristi oružje, a zatim pobegne.

Premijer je na bezbednoj lokaciji, rekao je Stefanović i pozvao bezbednosne službe da izađu sa informacijama koje poseduju.

Na licu mesta nalaze se policija i kontradiverzione ekipe, a ceo kraj je blokiran.

Tužilaštvo je pokrenulo istražne radnje.

( U blizini Vučićeve kuće otkriveni sanduci puni oružja, RTS, BLIC, 29. OKT 2016. 18:09 -> 19:11)

( Kod Vučićeve kuće otkriveni blindirani automobil i sanduci puni ORUŽJA, BLIC, 29. OKT 2016. 18:05h )

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da je završeno veštačenje i da na oružju pronađenom u blizini porodične kuće premijera Vučića postoje DNK tragovi najmanje tri lica, javlja izveštač RTS-a. Otkriveno je i da je "zolja" proizvedena za vreme bivše Jugoslavije, verovatno na teritoriji Srbije i da je dospela u Doboj. Istraga se nastavlja.

Stefanović je na sednici skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove rekao da je reč o takozvanim mešanim DNK tragovima.

Odgovarajući na pitanje poslanice Nove Srbije Dubravke Filipovski, ministar je rekao da je veštačenje pokazalo da postoje tragovi tri lica na ručnom bacaču, ručnim bombama i na municiji.

Objasnio je da su tragovi jedni preko drugih i dodao da je u tom slučaju veoma teško utvrditi ko je doneo oružje, jer je teško izolovati jedan DNK uzorak i koristiti ga za upoređivanje.

"Ono što može da se uradi je da se upotrebom drugih istražnih metoda dođe do uzorka koji može da se poredi", rekao je Stefanović i dodao da će, ako se dođe do tog uzorka, on biti upoređen sa onim koji je pronađen na oružju.

Ministar je istakao da će policija učiniti sve što može da reši taj slučaj, ali i dodao da ne može da kaže da je taj slučaj jednostavan i da će ga lako rešiti.

Naglasio je da se nastavljaju dalja veštačenja i dodao da postoje lica za koje se sumnja da mogu učestvovati u rasvetljavanju događaja.

Ministar je istakao da država neće dozvoliti da neko pokuša da ugrozi nacionalnu bezbednost niti bilo čiju bezbednost.

Kako je rekao, istraga se intenzivno nastavlja. Otkriveno je da je "zolja" proizvedena u jednoj od fabrika namenske industrije, verovatno sa teritorije Republike Srbije, za vreme bivše Jugoslavije, i da je dospela u Doboj.

Prema njegovim rečima, dve ručne bombe su proizvedene van Srbije, u nekoj od fabrika bivše Jugoslavije, i nema informacija gde su završile, dok su dve ručne bombe dospele u okolinu Sarajeva 1991. godine, odakle su stigle na teritoriju Srbije.

"Više pravaca istrage"

Stefanović je rekao da postoje dva ili tri moguća scenarija iz kojih se mogu zaključiti pravci daljeg rada, a da policija ne isključuje ni jedan.

Ministar je naveo da je malo verovatno da je oružje slučajno doneto u šumu da bi se tu odložilo, da postoji nekoliko scenarija o tome šta se desilo i ponovio da se istraga nastavlja.

Stefanović je novinarima u parlamentu ponovio da je DNK analiza završena, a sada će se istražiti da li se radi o licima koja su došla sa teritorije BiH i RS i da li su tim oružjem pokušala da ugroze bezbednost premijera ili nekog drugog lica.

"To je jedan od pravaca istrage", rekao je Stefanović.

"Takođe, istražiće se da li se radi o ljudima sa teritorije Srbije koji imaju vojno i ratno iskustvo, iskustvo u upotrebi takvog naoružanja, i to je drugi mogući scenario istrage", rekao je Stefanović i dodao da se razmatra još par mogućih pravaca.

Dodao je da je "stvar svakako složena" i da sam pronalazak naoružanja nije dobar, ističući da će i druge službe analizirati svaki podatak koji je otkriven u prethodna dva dana.

Stefanović nije mogao da precizira kada će se doći do nekih rezultata, ali je istakao da će biti učinjeno sve da se otkriju lica koja su imala kontakt sa tim naoružanjem i da se istraga proširi.

Na pitanje da li će sada biti podignut nivo bezbednosti premijera, Stefanović je odgovorio da je to posao nadležnih službi koje se time bave.

"Ovde se pre svega radi o potrebi za snažnijim kontraobaveštajnim i obaveštajnim radom koji treba da otkrije gde stoje izvori ovakvog delovanja", podvukao je Stefanović.

Za sada nema dovoljno podataka koji bi mogli da ukažu o čemu se konkretno radi, da li je nešto planirano, ali se svakako isključuje mogućnost da je oružje na lokaciji u Jajincima slučajno ostavljeno, zaključio je...

( Stefanović: Završeno veštačenje, nađeni DNK tragovi tri lica, 31. OKT 2016., 12:20 -> 16:36)

Premijer Aleksandar Vučić rekao je da veruje bezbednosnim službama i Srbiji, ali da se plaši da će se teško otkriti ko su lica koja su donela oružje u šumu u blizini njegove porodične kuće i u koje svrhe je to urađeno.»

Sve je nekako malo čudno, ali ja, naravno, verujem u naše državne organe i službe, i uveren sam da će oni taj problem rešiti", rekao je Aleksandar Vučić novinarima u Hamburgu.

Naveo je da više neće da govori o tome jer bi to i njega lično i celu Vladu odvelo na stranputicu.

"Bavili bismo se sobom umesto našom zemljom i našim građanima i nemam pravo da to sebi dozvolim", rekao je Vučić.

Upitan da li je, nakon što su otkriveni tragovi tri različita DNK na oružju, uvereniji da je to bio pokušaj atentata ili misli da je neko slučajno ostavio oružje, Vučić je rekao da je, po onome što misli i što zna, najbolje da dalje ne govori, nego da prepusti službama i državnim organima da oni to rade.

"Kad ste lično upleteni, onda nije fer da se na takav način odnosite prema radu pojedinih državnih organa", rekao je Vučić.

Premijer je naveo da veruje u državu i državne organe, ističući da je to njegov posao i dužnost, te da, kao što veruje lekarima i vojnicima, veruje i u policajce i pripadnike službi bezbednosti.

"Da li će nešto da reše sad ili za pet godina, suviše je komplikovano, tako mi danas izgleda, da bi bilo lako rešeno", rekao je Vučić.

Upitan da li možda sumnja ko stoji iza toga, Vučić je odgovorio da bi sve njegove pretpostavke ulazile u "bezbrojne srpske tragikomične zavereničke teorije".

"Čini mi se da svako ko bi ostavljao oružje zna da zolja nije praćka, pa bi bar nešto obrisao ili zna da nije na teritoriji određene zemlje pa mu je svejedno šta će da ostane, jer ne možete da uđete u trag tom DNK", primetio je premijer.

( Vučić: Teško ćemo otkriti ko je ostavio oružje, RTS, TANJUG 31. OKT 2016, 16:11 -> 16:39 )

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da se rezultati DNK sa oružja nađenog nedaleko od kuće Aleksandra Vučića očekuju večeras.

Ustanovljeno je, kako je rekao, da je deo municije bio na hrvatskom, a deo na bosanskom ratištu, rekao je Stefanović u izjavi za TV Prva. Podsetimo, nađena je, smeštena u sanducima, velika količina oružja, zolje i ručna bomba.

( Stefanović: Deo oružja kod Vučićeve kuće bio na ratištimaN1, 30. 10. 2016)

Novosti: Vučić odlazi sa čela Biroa za bezbednost!

Premijer podnosi ostavku u važnom državnom telu, posle "slučaja Jajinci". Operativci predsedniku vlade izneli čak pet različitih verzija o oružju nađenom blizu porodične kuće

PREMIJER Srbije Aleksandar Vučić podneće ostavku na mesto šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti i o tome će u narednim danima obavestiti predsednika Tomislava Nikolića - saznaju "Novosti".

Prema našim informacijama, ovo će biti prva konkretna politička posledica "slučaja Jajinci" koji je razgolitio pukotine u bezbednosnom sistemu prvog čoveka vlade, koji četiri dana ni u pretpostavkama ne može da "napipa" ko je ostavio arsenal oružja u blizini porodične kuće Vučića.

Kako prenose naši izvori, premijer se na ovaj korak odlučio, jer ga bezbednosne službe nisu uverile da drže konce u svojim rukama, a zapanjujuće je da su mu, od momenta otkrivanja "zolje", bombi i municije na korak od roditeljskog doma, obaveštajci ispričali čak pet različitih verzija ovog slučaja?!

Do sada su na oružju otkriveni tragovi tri osobe, ali još nije utvrđeno da li su oni koji su ostavili opasni tovar nameravali da izvrše atentat na predsednika Vlade.

Stručnjaci u policiji i bezbednosnim službama pokušaće narednih dana da utvrde kome pripadaju otisci na "zolji", bombama i municiji, pa će se tako istraživati i motivi "deponovanja" oružja baš na mestu odakle bi predsednik vlade mogao da bude laka meta napadačima.

Posle novih otkrića, premijer Vučić u ponedeljak je iz Hamburga sugerisao da bi iza svega mogle da stoje i osobe koje se ne nalaze u Srbiji:

- Verujem službama i državi Srbiji, ali se plašim da ćemo teško otkriti ko je oružje doneo i u koje svrhe. Čini mi se da svako ko ostavlja oružje zna da "zolja" nije praćka, pa bi bar nešto obrisao, ili zna da nije na teritoriji određene zemlje, pa mu je svejedno šta će da ostane, jer ne možete da uđete u trag DNK.

Inače, forenzičari MUP Srbije, pored skidanja DNK materijala i otisaka s ručnog bacača i četiri bombe "kašikare", detaljno su pregledali i pronađene metke. Sa svakog je uzet bris kako bi se pokušalo da se i na municiji izoluje biološki trag ili otisak koji bi pomogao u rasvetljavanju celog događaja. Ipak, mešanje ovih bioloških uzoraka otežava samu identifikaciju osumnjičenih. Za neke analize potrebno je i vreme, pa se procenjuje da će istraga da potraje.

Kako saznajemo, detaljno su forenzički pregledane i kutije u kojima je bio smešten otkriveni arsenal. Uviđajna ekipa je i na širem području oko mesta gde su zatečeni sanduci sa oružjem pokušala da utvrdi da li ima tragova guma automobila i otisaka obuće. Sve je to fotografisano i detaljno se proučava u pokušaju da se odgonetne kako se oružje stvorilo na tom mestu, u šumi…

( Vučić odlazi sa čela Biroa za bezbednost!, Novosti, 31. oktobar 2016. 23:25)

Stefanović: U danu kad je pronađeno oružje 97 bezbednosno interesantih lica bilo u prečniku od jednog kilometra, u delu selo Rakovica–Jajinci–Jelezovac

U maloj oblasti kod kuće premijera Aleksandra Vučića u danu pronalaska oružja i dva dana pre toga našlo se 97 bezbednosno interesantih lica, kaže za RTS ministar policije Nebojša Stefanović. Saslušano je 37 lica i nikom nije određen pritvor, kaže ministar.

Nebojša Stefanović je rekao da se u prečniku od jednog kilometra u delu sela Rakovica–Jajinci–Jelezovac u danu pronalaska arsenala oružja i dva dana pre toga našlo 97 bezbednosno interesantnih lica visokog nivoa što je, kaže, neuobičajeno mnogo.

"Ne mogu da verujem da ljudi misle da je to slučajno i da smo slučajno našli 'zolju' i dve bombe i 150 metaka sa pancirnom municijom. Imamo informacije koja su to lica, radi se intenzivno", napomenuo je ministar policije gostujući u Dnevniku RTS-a.

Stefanović ističe da je saslušano 37 lica i da nikom od njih nije određeno zadržavanje a, kako primeđuje, primetni su tragovi ozbiljnog profesionalizma.

Prema njegovim rečima, tokom 2012. godine je protiv nekog od 97 lica bila vođena istraga jer su bili osumnjičeni za pokušaj izvršenja ubistva protiv nekih od pripadnika najviših državnih institucija.

"Ne mogu da kažem sa sigurnošću da ćemo uopšte doći do svih relevantnih podataka u vezi sa ovim jer je urađeno veoma profesionalno, ali mogu da kažem da ćemo se boriti i učiniti sve da razotkrijemo pozadinu ovog slučaja", napominje ministar.

Policija je ustanovila, kaže Stefanović, da neka od lica koriste mobilne telefone ljudi koji rade u kompanijama bliskim državi.

"Radi se inače o pucačima, kako se to kaže žargonski, odnosno o ljudima koji su kriminogenoj sredini poznati kao izvršioci teških krivičnih dela ili osumnjičeni za izvršenje teških krivičnih dela", ističe ministar.

Kad Tužilaštvo kaže da nema dovoljno dokaza za privođenje tih lica, kaže Stefanović, policija ne može da ih privede.

"Šta da im radimo? Da ih tučemo i pržimo akumulatorom? Naravno da ne možemo. Polako pletemo mrežu kojom hoćemo da pokažemo sve prikupljene dokaze", ukazuje Stefanović.

Premijer Vučić strahuje, kako kaže ministar, da je možda potencijalna meta bio njegov rođeni brat Andrej.

Sve bezbednosne službe koje su radile psihološki profil premijera i njegovog brata, kaže Stefanović, mogu da potvrde da su oni jedan drugom slaba tačka, što je, kaže, i njihova jedina slaba tačka.

Ministar policije kaže da Aleksandra Vučića poznaje 20 godina i u toku kojih su, kako kaže, bili vrlo bliski.

"Ja sam ovde ne da bih gradio karijeru, već sam ovde da bih mu pomogao. Nisam video da je ovakvo stanje, kao u poslednja dva dana. Znate da on nije neko ko se plaši da uđe u borbu, ko se plaši za svoj život", napominje Stefanović.

Kada je reč o pisanju Večernjih novosti da će se Vučić povući sa čela Biroa za koordinaciju službi bezbednosti, Stefanović je rekao da ne zna kako su ljudi iz Novosti došli do tih informacija.

Prema njegovim rečima, analizirane su sve opcije i ostale su još dve ili tri koje policija brižljivo razmatra i koje su, kako kaže, verovatno motivi za izvršenje potencijalnog krivičnog dela.

"Nećemo odustati, borićemo se svim sredstvima i videćemo kako će da se završi", ističe Stefanović.

( Stefanović za RTS: Trideset i sedam osoba saslušano u istrazi o pronađenom oružju RTS, UTORAK, 01. NOV 2016, 19:32 -> 19:50)