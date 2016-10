Vučić: Otkrivena lica koja su pratila premijera Crne Gore

"Radila su zajedno sa ljudima za koje mogu da kažem da postoji element inostranosti", istakao je Vučić.

Premijer Aleksandar Vučić ističe da su bezbednosni organi Republike Srbije došli do nepobitnih dokaza da su, između ostalog, i na teritoriji Srbije, pripremane različite nelegalne aktivnosti za teritoriju Crne Gore.

Aleksandar Vučić je na konferenciji za novinare u Vladi Srbije, održanoj posle sednice Biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti, istakao da su ta lica privedena i nalaze se u Beogradu, pod kontrolom Srbije.

"Radila su zajedno sa ljudima za koje mogu da kažem da postoji element inostranosti", istakao je Vučić.

Prema njegovim rečima, došlo se i do dokaza da su određena lica pratila putanju kretanja premijera Crne Gore i to na dnevnom nivou svake sekunde i obaveštavala druga lica.

"To nisu ovi koji su uhapšeni dole. Sa ovim smo upoznali njihove bezbednosne strukture", napominje Vučić.

"Uniforme, novac u iznosu od 125.000 evra i direktna priznanja - sve to poseduju naše službe u vezi sa planiranim aktivnostima u Crnoj Gori", napominje premijer.

"Povećano dejstvo stranih obaveštajnih agencija"

Premijer je napomenuo da je povećano dejstvo kao i broj pripadnika obaveštajnih agencija na teritoriji Srbije kako sa istoka tako i sa zapada.

"Naši nadležni organi su u skladu sa posebnim zakonom, zakonom o Bezbednosno-informativnoj agenciji, uspešno evidentirali niz aktivnosti obaveštajnih agencija uperenih protiv interesa Republike Srbije. Evidentirani su i prekršioci", naglasio je premijer.

Kako kaže, neka od tih lica su srpske službe uspele da neutrališu.

"Bez obzira na cenu koju ću lično da platim, ali i drugi časni ljudi iz službi bezbednosti, Srbija će procesuirati one koji misle da je dozvoljeno davati operativne obrade kriminalističke policije službenicima stranih ambasada", navodi Vučić.

Ističe da ti ljudi ne zaslužuju da rade za Srbiju i državne organe Srbije.

"Oni će prvo lepo da odgovaraju, a posle neka idu i neka se prijave u te zemlje i neka pričaju šta hoće protiv Srbije", naglasio je premijer.

Kada je reč o borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, o čemu se takođe raspravljalo na sednici Biroa, Vučić je rekao da je zadovoljan rezultatima u prethodna tri meseca.

"To možete videti i na ulici. Kad cena droge raste, pritisak na prodavce raste. Svaki put kada bismo krenuli u borbu protiv dilera, oni neće biti obaveštavani, mi ćemo žestoko udariti ovu bandu po gubici ovih dana kada ne budu očekivali. Oni koji kupuju drogu, moraće da je plaćaju više", naglasio je premijer.

Vučić je napomenuo da će Vlada, dok je on predsednik Vlade, voditi politiku suverene zemlje.

"Ova zemlja je zemlja Srba, građana Srbije i pripadnika svih drugih nacija i tako ćemo zemlju da čuvamo", naglašava premijer...

Srpski bezbednosni organi došli su do nepobitnih dokaza, uključujući i materijalne, da su između ostalog i na teritoriji Srbije pripremane različite ilegalne aktivnosti na teritoriji Crne Gore, rekao je večeras premijer Aleksandar Vučić posle sednice Biroa za koordinaciju službi bezbednosti.

On je naveo da naše službe imaju nepobitne dokaze da su određena lica, a to nisu "ovi koji su uhapšeni dole, pratila putanju kretanja predsednika vlade Crne Gore iz dana u dan, iz minuta u minut, i obaveštavala druga lica o tome".

Među dokazima su i uniforme i novac i direktna priznanja - sve to poseduju naše službe u vezi sa planiranim aktivnostima u Crnoj Gori, rekao je.

U tim aktivnostima ima učešća "elemenata inostranosti", rekao je i precizirao da nije rekao stranih službi.

Dobra je vest da u svemu nismo naišli na umešanost bilo kog poolitičara iz Srbije, a ni iz Crne Gore, rekao je premijer.

On je dodao da grupa ljudi uhapšena na dan izbora u Crnoj Gori nema veze sa tim.

"Sećate se da sam odmah čim su uhapšeni rekao da taj bašibozuk nije mmogfao to da uradi, ali ima ko je mogao", rekao je Vučić i dodao "znate o kome govorim".

Ustanovljena povećana aktivnost obaveštajnih službi

Premijer Alekdsandar Vučić izjavio je večeras da su srpski bezbednosni organi ustanovili pojačano dejstvo, sa većim brojem pripadnika, stranih obaveštajnih službi i sa zapada i sa istoka, a protiv interesa Srbije.

Procesuiraćemo sve one koji daju operativne obrade kriminalističke policije službenicima stranih ambasada, rekao je Vučić posle sednice Biroa za korordinaciju rada bezbednosnih službi.

Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao na vanrednoj pres konferenciji da su na teritoriji Republike Srbije ustanovljena povećana dejstva stranih obaveštajnih službi.

On je istakao da će Vlada Srbije, dok je on na njenom čelu, voditi politiku nezavisne i suverene Srbije.

„Srbija nije zemlja nikoga sa strane, već zemlja građana Srbije, Srba i pripadnika svih drugih nacija, i tako ćemo svoju zemlju da čuvamo", naglasio je Vučić na konferenciji za štampu.

On je preneo da su nadležni organi u skladu sa posebnim zakonom o BIA uspešno evidentirali niz aktivnosti stranih obaveštajnih službi uperenih protiv interesa Srbije, kao što su evindetirali i prekršioce tih dela.

Vučić je rekao da su neka od tih lica našom aktivnošću uspešno neutralisana i taj posao neće moći da obavljaju na ovaj način.

Najavio je da će u narednom periodu moći da se vidi da će Srbija, bez obzira za cenu koju će lično platiti on i verovatno drugi časni ljudi iz službe bezbednosti, procesuirati druge koji misle da je dozvoljeno da dajete operativne podatke službenicima stranih ambasada.

„Ako znate nešto strašnije od toga kažite mi", upitao je on dodajući da oni ne zaslužuju da rade za državu Srbiju i državne organe.

Prema njegovim rečima, moraće da idu i prijave se u druge zemlje i pričaju šta god hoće protiv svoje države.

Zadovolni rezultatima borbe protiv kriminala

Vučić je poručio večeras da je država zadovoljna rezultatima borbe protiv krimanala i korupcije u poslednja tri meseca i dodao da će država do kraja godine nekoliko puta žestoko udariti po kriminalcima.

"Zadovoljni smo rezultatima, to možete da vidite na ulici. Kad vam cena droge na ulici raste, to znači da su kriminalci pod pritiskom, kad vam cena opada znači da mogu neometano da deluju ili da imaju svoje različite vidove dogovora sa našim bezbednosnim strukturama", rekao je Vučić.

On je istakao da oni koji su do sada obaveštavali kriminalce, a postoje sumnje, ali nedovoljna saznanja za to, to više neće činiti.

"Nekoliko puta ćemo žestoko udariti tu bandu po gubici do kraja godine, u danima kad to budu najmanje očekivali i ti rezultetai će biti još bolji", rekao je Vučić i dodao da će oni koji koriste drogu morati da je plaćaju znatno skuplje nego do sad.

On je rekao da je država zadvoljna borbom protiv šverca cigareta, koja štizu sa teritorije Makedonije, Kosova i Metohije i Crne Gore, čime su u dobrom delu su zadovoljni i legalni proizvođači duvana.

