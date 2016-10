Duška Sifnios ( 1934-2016)



Brisel i bio je u šoku. Niko to nikada nije video. "Melodijom na stolu", "Mélodie sur la table", u Ravelom "Boleru" 3. januara 1961. dovela je publiku do ekstaze

"Mélodie sur la table", Béjart "Le Boléro", 03 nov. 1966. Scena iz baleta "Bolero", igra Duške Sifnios na famoznom stolu

Dušanka Duška Sifnios, balerina i koreograf, solista baleta Narodnog pozorišta u Beogradu, koja je briljirala na mnogim scenama nekadašnje Jugoslavije, ali i u Baletskoj trupi XX veka (Le Ballet du XXe siècle) Morisa Bežara (Maurice Béjart, 1928-2007), kao i na mnogim scenama u svetu, u Veneciji, Edinburgu, Visbadenu, Firenci, Rimu, Cirihu, Beču, Berlinu, Parizu a i u Boljšom teatru, preminula je u Briselu 15. oktobra 2016. u 81. godini života, javlja novinska agencija Belga, koja prenosi reči njenog sina Patrika da je Duška umrla nakon četvoromosečne teže bolesti.

Rođena u Skoplju, 1934. godine, učila je balet u srednjoj školi u Beogradu. Započela karijeru 1951. u operi u Narodnom pozorištu u Beogradu 1951. u kome je igrala dok je još bila student plesa. Brzo je postala solista. Nastavila je školovanje u Sovjetskom Savezu.

Njen ples su karakterisali brzi skok, izražajan snaga i gracioznost.

U knjizi „Prvih deset godina baleta u Jugoslaviji od 1945. do 1955" važno mesto zauzimaju njeni nastupi sa „Čudesnim mandarinom", „Žizelom", „Romeom i Julijom", „Orfejem", „Kopelijom", „Kraljicom ostrva"…

Prvu priliku na početku karijere dala joj je Nina Kirsanova. Po dolasku ruskog koreografa Leonida Lavrovskog koji je bio angažovan na obnavljanju baleta"Žizela", dobija naslovnu ulogu koja je obeležila njenu karijeru klasične balerine, a koju je odigrala 177 puta. Leonid Lavrovski, značajni ruski koreograf, svoju verziju Žizele postavio je u Boljšoj teatru u Moskvi 1944. godine, a potom i u više značajnih pozorišta Evrope. Beogradska premijera Žizele u njegovoj koreografiji u којој је ulozi Žizele nastupila je Duška Sifnios, bila je 14. aprila 1957.

Druga uloga koja je obeležila njenu karijeru je uloga devojke u baletu "Čudesni mandarin"na muziku Bele Bartoka a u koreografiji Dimitrija Parlića.

Angažovana je u predstavama koje su postavljali Asaf Meserer, Leonid Mjasin, Pino Mlakar, Milko Šparemblek, Ugo Delar i Vera Kostić…

U emisiji TV RTS ad libitum 29. februara 2016. ispričala je kako je upoznala Morisa Bežara i kako je nastala čuvena "Melodija na stolu" ("Mélodie sur la table") na temu Ravelovog "Bolera".

Bila je na festivalu u Italiji na koji su bili pozvani igrače iz raznih gradova Evrope:

"Tu sam upoznala Bežara. A gde sam ga upoznala? Kupala sam se u moru. Izlazila sam iz mora, mokra sva, a on mi je rekao: ‘Što bi bilo dobro da napravimo balet, da igrate tako s mokrom kosom...’"

Sutradan, na probi, Bežar joj je rekao da osniva trupu i pitao je da li bi došla kod njega. Odgovorila je je da je angažovana u Narodnom pozorištu i da mora da pita Beograd.

„Zvala sam Danona (Oskar Danon, 1913-2009, kompozitor i dirigent, prvi direktor Opere i Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu posle Drugog svjetskog rata) i on mi je rekao: ‚Može, ali moraš da igraš na svim predstavama u Beogradu na svim našim gostovanjima’"...

Bežar je prihvatio taj uslov...

„Onda su počela putovanja, tamo, ovamo, avioni, život umetnika..."

U Bežarovoj trupi, postavili su Bolera, po koreografiji koja nema ime. „Zajedno smo tražili kako da bude predstava, a da ne bude balet. U toj postavi nema ni jedne baletske pozicije, nema dizanja ruku, nema ništa što je balet…"

Jednom, kad sam se vratila iz Lonodna, gde sam bila na usavršavanju, Bežar mi je rekao:

„Skini patike! Pusti kosu! Stani tamo! Zaboravi sve što je balet! Zaboravi piruete! Ne igraš balet… Šta da radim, ako ne igram balet!? I tako smo tražili pokrete, svaki dan, ovo ono, i napravili smo Bolera…

Na generalnoj probi, tek je onda na scenu došao onaj magični sto. Mislila sam da igran na ravnom… Rekao mi je da se popnem na sto, da ne gledam ni ovamo ni onamo, nigde…

"Najbolje je da gledaš samo u dirigenta, tako da nemaš druge kontakte…"

„Gledala sam samo u dirigenta... Dirigent je posle postao moj muž. Mu smo se toga dana zaljubili jedno u drugo… I onda smo postali muž i žena..."

Bilo je to 10. januara 1961. U šesnaest opsesivnih sekvenci Duška Sifnios je dovela publiku do ekstaze. Brisel i bio je u šoku. Niko to nikada nije video. Posle Duške Sifnios Ravelov Bolero je bio izazov za mnoge slavne baletske umetnici: 1970: Claude Bessy; 1974. Maïa Plissetskaïa, 1979. Jorge Donn, 1986. Patrick Dupont, 1986. Marie-Claude Pietragalla, 1998. Sylvie Guillem, 2005. Marie-Agnès Gillot, 2006. Nicolas Le Riche, pisao je pariski L' expres 3. marta 2012. pod naslovom "Ples zvani želja" Le Boléro, une danse nommée désir/i>)

Dušanku Sifnios su zvali "bosonoga balerina".

Prestala je da igra u svojoj 47. godini.

(Duška Sifnios pd 10 minuta videoklipa priča tome kako je pripremala Bolero i kako se tokom predstave zaljubila u dirigenta, svog budućeg muža...

