Putin zamrzava sporazum sa SAD o plutonijumu

Ruski odgovor na razmeštanje NATO u Istočnoj Evropi, obučavanje pripadnika "Desnog sektora" u Ukrajini, na sankcije i na tzv. zakon Magnickog...

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin je u ponedeljak 3. oktobra potpisao ukaz kojim se Državnoj Dumi upućuje Nacrt saveznog zakona o suspenziji sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o takozvanoj utilizaciji plutonijuma koji nije potreban za odbrambene svrhe.

Po sporazumu između Vlade Ruske Federacije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država , svaka od potpisnica po 34 tona plutonijuma (dovoljnog za oko 3.000 atomskih bojevih glava) trebalo je da ireverzibilno preradi u oblik nuklearnog goriva za mirnodopske atomske centrale. Prerada je trebalo da počne 2018. godine.

Sporazum je potpisan u Moskvi 29. avgusta 2000. godine, a u Vašingtonu 1. septembra 2000, a odgovarajući protokoli potpisani su u Vašingtonu 15. septembra 2006. godine i 13. aprila 2010. Sporazum, zajedno sa svim izmenama, stupio je na snagu 13. jula 2011. godine, nakon ratifikacije od strane Ruske Federacije.

U obrazloženju zakona se kaže da su nakon stupanja na snagu sporazuma i pratećih protokola Sjedinjene Američke Države su predlagale izmene i dopune koje bi omogućile da se veliki deo američke plutonijuma ne razgradi u reaktorima, kako sledi iz sporazuma, već da se veći deo plutonijuma čuva u posebnoj smeši, deponovanoj u Nju Meksiku. Ruska strana smatra da je iz takve smeše tehnološki relativno lako izdvojiti plutonijum u obliku pogodnom za izgradnju atomskog oružja, dok je prerada u plutonijum za mirnodopske svrhe nepovratna.

U obrazloženju predloga o suspenziji sporazuma i protokola objavljenog 3. oktobra na sajtu predsednika Ruske Federacije se nabrajaju postupci SAD koji su po oceni ruske strane doveli do radikalne promene u okolnostima koje su postojale u trenutku potpisivanja sporazuma o plutonijumu.

Na sajtu Predsednika Rusije se kaže da se pod izgovorom krize u Ukrajini, gomila vojno prisustva SAD u istočnoj Evropi, uključujući i države, primljene u NATO posle 2000. godine – a to je godina zaključivanja Sporazuma. Konstatuje se da je 2015. godini, šest NATO komandi i kontrolnih tačaka locirano u Bugarskoj, Letoniji, Litvaniji, Poljskoj, Rumuniji i Estoniji, a da je njihov glavni zadatak da u slučaju odgovarajuće akcije, osiguraju brz transfer velikih vojnih kontingenata NATO u Istočnoj Evropi. Konstatuje se takođe da su američke snage ušli na teritoriju baltičkih država na čijim je aerodromima povećan broj u NATO aviona, a da na teritoriji Ukrajine američki instruktori obezbeđuju obuku militanata u Ruskoj Federaciji zabranjene organizacije "Desnog sektora".

Konstatuje se takođe da pored ovih akcija čiji je cilj, po ruskoj oceni, promena vojno-strateškog balansa, Sjedinjene Države preduzimaju mere za slabljenje ruske ekonomije i prava ruskih građana. U 2014. SAD uvele sankcije protiv Ruske Federacije, njenih pojedinih teritorija, preduzeća i pojedinaca. U tom kontekstu se kaže da je u 2012. SAD usvojen takozvani zakon Magnitskog, prema kojem je u Vašingtonu bila su otvorena o istraga o merama protiv privrednog kriminala u Ruskoj Federaciji, a u 2014. i Zakon o podršci slobodi Ukrajine, koji dopušta mešanje SAD u unutrašnje stvari Ruske federacije.

Na sajtu ruskog predsednika se tvrdi da plutonijum o kome je reč u sporazumima, ostaje izvan aktivnog nuklearnog oružja, da Rusija ostaje posvećena kursu o ograničavanju nuklearnog oružja, te da suspendovanje sporazuma o plutonijumu predstavlja odgovor Ruske Federacije koji nije u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o međunarodnim ugovorima od 1969. godine, niti Dogovoru o Evroazijskoj ekonomskoj saradnji od 29. maja 2014.

(Izvor: В Госдуму внесен проект закона о приостановлении действия соглашения между Россией и США об утилизации плутония Президент Российской Федерации 3 октября 2016 года, 16:15)

( Russia suspends weapons-grade plutonium deal with US BBC, 3. 10. 2016.)

Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izjavio je u ponedeljak na sajtu Ministarstva inostranih poslova da je ruska suspenzija sporazuma o odlaganju plutonijuma signal da Vašingtonu da da razgovor s Rusijom sa pozicije sile, jezikom sankcija i ultimatuma, neće funkcionisati, javlja agencija Rojters.

( Russia's Lavrov - suspension of plutonium accord a signal to Washington Reuters, October 3. 10. )

U komentaru ruskog MID se kaže da je ruski potez iznuđen i da nije usmeren na pogoršanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama, već da Rusija želimo da u Vašingtonu shvate da «neće raditi» praksa da se jednom rukom da uvode sankcije protiv Rusije, gde to može da se uradi prilično bezbolno za Amerikance, a drugom da se nastavi selektivna saradnje u onim oblastima u kojima je to profitabilno za njih.

Napominje se da Rusija ne prekida sporazum, već da samo suspenduje njegovo delovanje i da se nadamo da će pozicija Moskve biti uzeti u obzir i da će biti preduzete mere da se obnovi poverenje i eliminišu uzroci koji su doveli do radikalne promene okolnosti u oblasti strateške stabilnosti. U tom slučaju, Rusija je spremni da nastavi akcije na sprovođenju sporazuma o plutonijumu.

( Комментарий МИД России в связи с опубликованием Указа Президента Российской Федерации о приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения об утилизации избыточного оружейного плутония Министерство иностранных дел Российской Федерации, 3.10.1617:53, 1801-03-10-2016)

SAD prekidaju komunikaciju s Rusijom u pregovorima o primirju u Siriji

Istovremeno, američki Stejt department je 3. oktobra saopštio da SAD obustavljaju svoje učešće u bilateralnim kanalima koji su sa Rusijom uspostavljeni da se održi prekid neprijateljstava u Siriji. U saopštenju za štampu se kaže da su Sjedinjene Države ulagale napore u pregovorima u pokušaju da sprovedu dogovor sa Rusijom u cilju smanjenja nasilja, obezbeđivanja nesmetanog humanitarnog pristupa, i suzbijanja terorističkih organizacija koje deluju u Siriji, uključujući DAESH (Islamsku džavu) i Al Kaidu u Siriji.

Po saopštenju američkog Stejt departmenta, Rusija, na žalost nije uspela da ispuni svoje obaveze - uključujući i obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu i Rezoluciji 2254, kojima bi se obezbedilo da sirijski režim poštuje aranžman na koji je Moskva pristala. Umesto toga, Rusija i sirijski režim su odlučili da nastave vojni kurs, pojačane napade na civilna područja, ciljanje kritične infrastrukture, kao što su bolnice, i sprečavanje da humanitarna pomoć stigne do civila u nevolji, uključujući napad na konvoj humanitarne pomoći 19. septembra, što nije u skladu sa prestankom neprijateljstava.

Da bi se osigurala bezbednost američkim vojnim licima i omogući borbu protiv Daesh, Sjedinjene Države će nastaviti da koriste kanal komunikacije sa Rusijom radi izbegavanja sukoba tokom protivterorističke operacije u Siriji, kaže se u saopštenju za štampu Stejt departmenta.

( Suspension of Participation in Bilateral Channels With Russia Established to Sustain the Cessation of Hostilities in Syria US department of state, October 3. 10. )