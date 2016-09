DOKUMENT >

Javna tajna, slučaj „Savamala"



Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti o nečinjenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu

Služba Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti povodom jučerašnjeg Saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u kome se navodi da je to tužilaštvo postupilo po nalogu Poverenika i da je tražiocu dostavilo informacije o broju predmeta kao i imenu i prezimenu postupajućeg tužioca koji vodi postupak povodom rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu (slučaj „Savamala"), te da je o tome navodno obavestila i Poverenika, radi korektnog i objektivnog informisanja javnosti, saopštila sledeće činjenice:

"Rešenje Poverenika doneto je još 05. septembra ove godine i u roku koji je bio ostavljen Tužilaštvo to sasvim izvesno nije postupilo po nalogu.

Tužilaštvo nije, kako tvrdi, obavestilo Poverenika da je postupilo po nalogu. Naprotiv, do današnjeg dana, jedini akt s tim u vezi koji je Tužilaštvo dostavilo Povereniku datiran sa 21. 09. ove godine, a primljen 26. 09. je akt iz koga se vidi da po rešenju nije postupljeno i u kome se navodi da je predmet prosleđen Republičkom javnom tužilaštvu, što je i bio razlog da se Poverenik obrati republičkom javnom tužiocu i upozori da Više tužilaštvo krši zakon i čini kažnjiv prekršaj. Ako se Više tužilaštvo u poslednji čas predomislilo to jeste dobro, ali nije dobro da pokušava u javnosti stvoriti pogrešnu sliku o okolnostima pod kojima je to učinilo.

Navode Tužilaštva da su informacije dostavljene tražiocu demantovao je sam tražilac, koji je juče 29. 09. dostavio Povereniku podnesak kojim zbog nedobijanja informacija zahteva pokretanje postupka administrativnog izvršenja rešenja Poverenika."

( RADI OBJEKTIVNOG INFORMISANJA JAVNOSTI O POSTUPANJU TUŽILAŠTVA U SLUČAJU "SAVAMALA" PETAK, 30 SEPTEMBAR 2016 08:25 )

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti uputio je Republičkom javnom tužiocu pismo u kome upozorava na to da nepostupanje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu po rešenju Poverenika kojim je naložio dostavljanje tražiocu informacija "iz kojih se može saznati broj predmeta kao i ime i prezime postupajućeg tužioca koji vodi postupak povodom rušenja objekata u Hercegovačkoj ulici u Beogradu (slučaj „Savamala")", predstavlja nepoštovanje zakona i kažnjiv prekršaj.

Poverenik stoji na stanovištu da je nepoštovanje i kršenje zakona od strane bilo kog organa vlasti uvek razlog za zabrinutost, a posebno kada to čini organ kakav je tužilaštvo kome je, uz ostale, jedna od osnovnih funkcija da "štiti zakonitost".

Stoga poverenik očekuje da republički javni tužilac u skladu sa pozicijom i autoritetom u okviru tužilačke organizacije obezbedi da postupanje višeg javnog tužioca u Beogradu bude u skladu sa zakonom.

Činjenjem dostupnim javnosti informacija koje su tražene ostvaruje se samo minimum uvida javnosti u rad Višeg javnog tužilaštva. U svim prilikama nesporan je legitimitet interesovanja javnosti za izvršavanje zakonske obaveze javnih tužilaca i zamenika javnog tužioca da stručno, savesno, pravično i bez nepotrebnog odlaganja rade svoj posao. U konkretnom slučaju „Savamala", budući da je i Zaštitnik građana, postupajući po predstavkama građana, utvrdio ozbiljne propuste u radu nadležnih organa i službi, interes javnosti za informacije u vezi sa ovim događajem dodatno je izuzetno pojačan, o čemu svedoče i brojni medijski članci, pa i javni protesti građana.

( PISMO POVERENIKA REPUBLIČKOM JAVNOM TUŽIOCU POVODOM SLUČAJA SAVAMALA ČETVRTAK, 29 SEPTEMBAR 2016 09:10 )