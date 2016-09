STO NAJ...privrednih društava u 2015.

Liste sačinjene su na osnovu analize i rangiranja podataka za 90.400 privrednih društava u Srbiji

KOMPLETAN SPISAK STO NAJ... PRIVREDNIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI U 2015. GODINI )

U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno saopštenje STO NAJ... privrednih društava u Republici Srbiji u 2015. godini.

U Saopštenju su prikazane liste STO NAJ... privrednih društava utvrđene na osnovu vrednosti osnovnih finansijskih performansi, koje su ta društva iskazala u redovnim godišnjim finansijskim izveštajima za 2015. godinu.

Liste STO NAJ... privrednih društava sačinjene su na osnovu analize i rangiranja podataka za 90.400 privrednih društava, i to sa aspekta uspešnosti poslovanja – prema poslovnim prihodima i neto dobitku, zatim sa aspekta finansijskih kapaciteta – prema poslovnoj imovini i kapitalu, kao i sa aspekta gubitaka – prema neto gubitku i ukupnom gubitku.

Najprofitabilnije privredno društvo u 2015. godini je TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, koji je prestigao NIS AD NOVI SAD, kao najbolje plasirano društvo prethodnih godina na listi STO NAJ... privrednih društava prema neto dobitku. TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD ostvario je neto dobitak od 16,3 mlrd dinara, koji je, ipak, nešto manji nego prethodne godine (16,9 mlrd dinara), a takav rezultat ostvario je uz blagi rast poslovnih prihoda (3,5%), iskazanih u iznosu od 88,7 mlrd dinara. Pored visokog iznosa dobitka, to društvo se izdvaja i prema vrednosti poslovne imovine od 201,5 mlrd dinara, tako da se ono nalazi i na petom mestu na listi društava sa najvećom poslovnom imovinom. Pri tome, beleži stopu prinosa na ukupna sredstva (posle oporezivanja) od 9,0%, koja je znatno iznad te stope na nivou cele privrede (2,2%). Visoku profitabilnost TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD ostvario je uz 8.660 zaposlenih, odnosno 412 radnika manje nego prethodne godine.

( STO NAJ... privrednih društava u Republici Srbiji u 2015. godini u PDF formatu , APR, Finansijski izveštaji – Makroekonomske informacije, 27. septembar 2016. )

Vodeće mesto na listi privrednih društava sa najvećim poslovnim prihodima, ali i drugo mesto na listi najprofitabilnijih privrednih društava u 2015. godini zauzima NIS AD NOVI SAD. Kako je pad cene energenata na svetskom tržištu prilično uticao na poslovanje tog društva, njegovi poslovni prihodi u iznosu od 199,9 mlrd dinara, iako najveći od svih društava, opali su za 19,3% u odnosu na prethodnu godinu, a neto dobitak ostvaren u visini od 16,1 mlrd dinara smanjen je skoro za polovinu i za 0,2 mlrd dinara je manji od dobitka prvoplasiranog TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD. Uz to, NIS AD NOVI SAD se ističe i prema visini finansijskih kapaciteta kojima raspolaže, budući da njegova poslovna imovina iznosi 376,7 miliona dinara, a kapital 203,0 miliona dinara, pa je visokopozioniran i na listama privrednih društava sa najvećom poslovnom imovinom i kapitalom (treće i četvrto mesto). NIS AD NOVI SAD je u 2015. godini poslovao sa 3.992 zaposlenih, što je za 305 radnika manje u poređenju sa prethodnom godinom.

( STO NAJ... privrednih društava u Republici Srbiji u 2015. godini u PDF formatu , APR, Finansijski izveštaji – Makroekonomske informacije, 27. septembar 2016. )

Prema vrednosti iskazanih finansijskih performansi u 2015. godini izdvaja se i JP EPS BEOGRAD, koji se, s obzirom na visok iznos pozitivnog neto rezultata i poslovnih prihoda (11,0 mlrd dinara odnosno 154,5 mlrd dinara), nalazi na trećem mestu na listama privrednih društava prema visini neto dobitka i poslovnih prihoda. Takođe, to javno preduzeće zauzima i vodeća mesta prema vrednosti finansijskih kapaciteta, imajući u vidu da raspolaže poslovnom imovinom u iznosu od 886,8 mlrd dinara i kapitalom od 639,7 mlrd, a značajan godišnji rast tih resursa posledica je velike statusne promene tokom 2015. godine, kada mu je pripojeno sedam velikih privrednih društava. Pri tome, JP EPS BEOGRAD je na kraju 2015. godine iskazao ukupne gubitke iz prethodnog perioda u visini od 103,5 mlrd dinara, pa i prema vrednosti tih gubitaka zauzima mesto odmah iza prvoplasiranog JP SRBIJAGAS NOVI SAD.

( STO NAJ... privrednih društava u Republici Srbiji u 2015. godini u PDF formatu , APR, Finansijski izveštaji – Makroekonomske informacije, 27. septembar 2016. )

Kada je reč o najprofitabilnijim delu srpske privrede tu spadaju i TELENOR DOO BEOGRAD, koji se sa neto dobitkom od 9,7 mlrd dinara nalazi na četvrtom mestu liste najuspešnih privrednih društava, a jedno mesto niže je DELTA REAL ESTATE DOO BEOGRAD, čiji je neto dobitak, od 7,8 mlrd dinara, realizovan pretežno usled visokog iznosa finansijskih prihoda od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica (DELTA CITY 67 DOO BEOGRAD i DELTA M CG PODGORICA).

( STO NAJ... privrednih društava u Republici Srbiji u 2015. godini u PDF formatu , APR, Finansijski izveštaji – Makroekonomske informacije, 27. septembar 2016. )

Na listi STO NAJ... privrednih društava prema neto dobitku je ukupno devet javnih preduzeća, uključujući napred pomenuti JP EPS BEOGRAD. Ta javna preduzeća zbirno stvaraju 5,8% neto dobitka cele privrede, a prema visini iskazanog dobitka izdvajaju se i JP POŠTA SRBIJE BEOGRAD (3,1 mlrd dinara), JKP BEOGRADSKE ELEKTRANE (3,1 mlrd dinara), kao i JP EMS BEOGRAD (2,8 mllrd dinara). Posle visokog negativnog rezultata prethodnih godina, uspešnom delu privrede u 2015. godini priključio se i JP SRBIJAGAS NOVI SAD, sa neto dobitkom od 3,0 mlrd dinara, a on i dalje zauzima vodeće mesto prema visini kumuliranih gubitaka (150,3 mlrd dinara).

Prema obavljenom obimu poslovne aktivnosti, pored NIS AD NOVI SAD i JP EPS BEOGRAD (na prvom i trećem mestu), izvaja se i drugoplasirani EPS SNABDEVANjE DOO BEOGRAD, sa poslovnim prihodima od 188,6 mlrd dinara. To društvo je, pri tome, poslovalo sa visokim neto gubitkom (7,1 mlrd dinara), a iako je on manji za 16,5% od prošlogodišnjeg, EPS SNABDEVANjE DOO BEOGRAD zauzima i četvrto mesto na listi društava sa najvećim neto gubitkom.

Visoke poslovne prihode uz pozitivan neto rezultat ostvarili su FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC i MERCATOR-S DOO NOVI SAD. FIAT AUTOMOBILI SRBIJA DOO KRAGUJEVAC se nalazi na četvrtom mestu, a njegovi prihodi iznose 140,0 mlrd dinara i opali su za 10,6% u poređenju sa prethodnom godinom, dok je MERCATOR-S DOO NOVI SAD jedno mesto niže i beleži poslovne prihode u visini od 112,2 mlrd dinara, koji su veći za 54,7% nego prethodne godine, što je i posledica preuzimanja trgovinskog poslovanja IDEA DOO BEOGRAD.

Na nezavidnom prvom mestu liste privrednih društava sa najvećim neto gubitkom je KONCERN FARMAKOM MB ŠABAC AD MLEKARA ŠABAC U STEČAJU, čiji je neto gubitak u iznosu od 58,0 mlrd drastično veći nego prethodne godine (1,2 mlrd dinara), a uglavnom je rezultat iskazanog neto gubitka poslovanja koje se obustavlja, rashoda promene računovodstvene politike i ispravki grešaka (56,2 mlrd dinara). Posledično, to društvo u stečaju beleži i izuzetno veliki ukupan gubitak (60,9 mlrd dinara), pa se nalazi pri vrhu liste društava sa najvećim ukupnim gubitkom (peto mesto). Istovremeno, broj zaposlenih je u odnosu na 2014. godinu smanjilo sa 457 na 70 radnika.

Visok iznos neto gubitka beleži i ŽELEZARA SMEDEREVO DOO SMEDEREVO, koja se sa gubitkom od 17,7 mlrd dinara, većim za 54,3% nego prethodne godine, nalazi na drugom mestu najvećih gubitaša u 2015. godini. Jedno mesto niže na pomenutoj listi je JP PUTEVI SRBIJE, čiji neto gubitak iznosi 9,6 mlrd dinara, a to preduzeće zauzima i drugo mesto prema visini finansijskih kapaciteta, kako poslovne imovine (528,6 mlrd dinara), tako i kapitala (404,2 mlrd dinara). U grupi privrednih društava koja su iskazala najveće ukupne gubitke, pored napred pomenutih JP SRBIJAGAS NOVI SAD i JP EPS BEOGRAD, koji zauzimaju prva dva mesta na listi, izdvaja se i društvo koje je u postupku privatizacije – trećeplasirana HIP-PETROHEMIJA AD PANČEVO, čiji ukupan gubitak iznosi 71,0 mlrd dinara i blago je povećan (2,0%) u odnosu na prošlogodišnji, ali to društvo je, ipak, u 2015. godini iskazalo neto gubitak (1,4 mlrd dinara), koji je znatno manji nego prethodne godine (11,0 mlrd dinara). Značajan iznos gubitka (63,5 mlrd dinara) kumuliraju i jedno mesto niže rangirane ŽELEZNICE SRBIJE AD BEOGRAD, a taj gubitak je smanjen za tri petine u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, pri tome treba imati u vidu da je to društvo u 2015. godini u cilju korporativnog restrukturiranja sprovelo postupak izdvajanja uz osnivanje tri nova akcionarska društva.

( STO NAJ... privrednih društava u Republici Srbiji u 2015. godini u PDF formatu , APR, Finansijski izveštaji – Makroekonomske informacije, 27. septembar 2016. )

( STO NAJ... privrednih društava u Republici Srbiji u 2015. godini u PDF formatu , APR, Finansijski izveštaji – Makroekonomske informacije, 27. septembar 2016. )

( STO NAJ...privrednih društava u 2015. godini - 27. septembar 2016.)