Za predsednika DS izabran Dragan Šutanovac



Dobio 59 odsto glasova, a slede Zoran Lutovac sa 19,8, Bojan Pajtić sa 16,09 glasova i Srboljub Antić sa 5,12 odsto glasova

Dosadašnji predsednici Demokratske stranke Ljubomir Davidović (1919-1940) Milan Grol (1940-1945) dr Dragoljub Mićunović (1990-1994) dr Zoran Đinđić (1994-2003) Boris Tadić (2004-2012) Dragan Đilas (2012-2014) Bojan Pajtić (2014) (Izvor: Dosadašnji predsednici Demokratske strankeSajt DS)

Dragan Šutanovac izabran je 24. septembra za novog predsednika Demokratske stranke, pošto osvojio 59 odsto glasova, pokazuju preliminarni rezultati na osnovu 60 odsto prebrojanih glasačkih listića. Sledi Zoran Lutovac sa 19,8, Bojan Pajtić sa 16,09 glasova i Srboljub Antić sa 5,12 odsto glasova, javlja reporter RTS-a.

Pravo glasa imalo je 18.459 članova DS-a, a oko 12.000 njih je izašlo na izbore (60,71 odsto), javlja RTS. Međutim, Dušan Dinčić, predsednik Izborne komisije za sprovođenje izbora u Demokratskoj stranci je 7. septembra najavio da će na prvim direktnim izborima za predsednika Demokratske stranke učestvovati više od 20.000 članova, a na sajtu DS se pak govori da je ukupan broj članova DS 196.673, i to 80.269 žena; 116.404 muškarca; : 38.033 člana Demokratske omladine, koji su organizovani u 25 okružnih odbora; 23 gradska obora i 170 opštinskih odbora. (Videti: DS u brojkama, sajt DS)

Pajtićpodneo ostavku na dužnost šefa poslaničke grupe DS-a Kako je 25. 9. javio RTS, dosadašnji predsednik Demokratske stranke Bojan Pajtić, dan nakon što je izgubio unutarstranačke predsedničke izbore, podneo je neopozivu ostavku na dužnost šefa poslaničke grupe DS-a, na koju je izabran pre nekoliko meseci. Pajtić je u pisanoj izjavi poručio da je od "ponovnog osnivanja DS-a i predsednikovanja profesora (Dragoljuba) Mićunovića i Zorana Đinđića komparativna prednost stranke bila to što su njeno rukovodstvo činili ljudi znatno obrazovaniji i u profesionalnom smislu utemeljeniji nego vrhovi konkurentskih partija". "Juče je stranka na izrazito demokratski i legitiman način donela odluku da je vode Šule (Dragan Šutanovac), Kena (Radoslav Milojičić) i Balša (Božović), odustavši od višedecenijske prednosti koju je u odnosu na ostale organizacije DS imala. Taj izbor kao demokrata poštujem", dodao je Pajtić, poručivši je da se nada da će "novi pristup i većinske odluke članova omogućiti da DS dopre do srca novih birača koji su do juče bili nedostupni", a onima koji su glasali za njega, da svaki glas doživljava kao "priznanje nastojanjima da sačuva DS". U međuvremenu, poslanica DS-a u Skupštini Vojvodine Jelena Balašević napustila je tu stranku.

Šutanovac je na konferenciji za novinare u sedištu stranke rekao da je DS posle ovih izbora doživela najveću kadrovsku promenu, i da sada sledi nova epoha u kojoj će stranka ponuditi nova rešenja za građane i biti stožerna stranka koja će pobediti Aleksandra Vučića.

Predsednik DS-a je ocenio da je Srbija u poslednje četiri godine devastirana, da su smanjene plate i penzije i da je MMF postao važniji od života građana.

Šutanovac najavljuje i agilnije nastupe u parlamentu. Poslanički klub DS-a, prema njegovim rečima, ostaje tim i poručuje da ne postoji nijedan zakon koji nije promenljiv.

Dragan Šutanovac je bio ministar odbrane u vladi Srbije od 2007. do 2012. godine. Član je DS-a od 1997. godine. Od 1. novembra 2001. do februara 2003. bio je pomoćnik saveznog ministra unutrašnjih poslova, a ministar odbrane od 2008. do 2012. godine.

Šutanovac je rođen 24. jula 1968. u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Šestu beogradsku gimnaziju. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu, a pohađao više specijalističkih kurseva iz oblasti bezbednosti u zemlji i inostranstvu.

Demorakte su za izbore izabrale današnji dan u znak sećanja na izbore održane 24. septembra 2000. godine, kada je poražen režim Slobodana Miloševića. Dragan Šutanovac je šesti predsednik DS-a od obnove te stranke 3. februara 1990. godine.