Ratni plen generala Klarka



Pravo na istraživanje rezervi uglja dato kanadskoj kompaniji "Envidity Energy ltd", kojoj predsedava penzionisani američki general Vesli Klark koji je komandovao NATO snagama tokom bombardovanja Srbiju 1999.

Pravo da eksploatiše trećinu teritorije Kosova u potrazi za rudom uglja vlasti Kosova dale su kanadskoj kompaniji "Envidity Energy ltd", kojoj predsedava penzionisani američki general Vesli Klark , jedan od predvodnika NATO bombardovanja na Srbiju 1999. Godine, objavili su 13. septembra israživači u okviru Projekta za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji (Organized Crime and Corruption Reporting Project -OCCRP) partnera Balkanske israživačke mreže BIRN ( the Balkan Investigative Reporting Network (BIRN). "Envidity" još mora da čeka da kosovski parlament odobri ugovor, pre nego što pristupi istraživanju.

Propisi o israživanju i eksploataciji uglja nisu sasvim podudarni, a neki stručnjaci smatraju da sticanje prava na istraživanje na tolikom prostoru, u stvari praktično znači sticanje monopola na istraživanje bogate rezerve uglja, a faktički i monopola na buduću ekspolataciju uglja. Lorik Hadžiju , stručnjak za energetiku i energetske resurse i menadžer projekta Kosovo C - projekat za novu elektranu koju će graditi ContourGlobal, energetske kompanije sa sedištem u Njujorku, kaže da kad Envidity dobije sve licence, znači a će dobiti gotovo ekskluzivna prava na ugalj Kosova.

Ranije je javljano da je američka korporacija Nacco industries, inače zainteresovana za izgradnju telmoelektrane Novo Kosovo.

"Ako neka firma ima licence istraživanja u svim ranije ispitanim područjima i u širem području, to izaziva sumnje u pogledu ciljeva kompanije", rekao je Hadžiju za BIRN.

"Prema važećim zakonima, ko ima dozvolu da istražuje, ima ekskluzivno pravo i da dobije licencu za eksploataciju", istakao je on.

"Ako bilo koja kompanija želi licencu za istraživanje na površini od 3.483 kvadratnih kilometara, očekuje se da će uložiti najmanje 10 evra po hektaru u prvoj godini, 20 evra po hektaru u drugoj godini i 30 evra po hektaru u trećoj godini, " istakao Hadžiju . Takva istraživanja zahtevaju ukupnu investiciju od oko 150 miliona evra", podsetio je.

Kosovski zakon o rudnicima i mineralima tvrdi da nosilac licence istraživanja ima pravo da podnese zahtev za dobijanje dozvole za eksploataciju.

Firma Envidity je podnela zahtev mesec dana posle usvajanja amandmana na kosovski zakon o rudarstvu u aprilu 2013. kojima je omogućeno davanje prava na istraživanje bez tendera. Sudeći po energetskoj strategiji koju je 2013. objavilo kosovsko Ministarstvo za ekonomski razvoj, veruje se da na Kosovu, odnosno u Metoiji (koju Albanci nazivaju Dukađin) i u Drenici ima oko 12 milijardi tona lignita, koji može da se koristi u temocentralama . Kosovska Energetska korporacija koristi oko 10 do 11 miliona tona godišnje, što znači da bi pretpostavljene rezerve obezbedile eksploataciju nardenih 1000 godina.

Prvi zahtev "Envidity Energy ltd" podnetje za dozvolu za istraživanje u regionu Vučitrna, u Prištini, Srbici, Gllogvcu i Podujevu, što čini oko 327 kvadratnih kilometara.

Drugi zahtev podnet je za region Vitine, uključujući Lipljan, Kosovo Polje, Kačanik, Štimlje i Uroševac, što iznosi 876 kvadratnih kilometara.

Treći zatev odnosio se na dozvolu za istraživanje uglja i bitumena u regionu Metoija (Dukađin), koji pokriva 2.279 kvadratnih kilometara i uključuje i opštine Klina, Prizren, Dečani, Peć, Istok, Đakovica, Orahovac, Mališevo , Mamuša, Srbica, Junik i Suva Reka .

Predstavnici firme Envidity nisu se odazvali na poziv saranika BIRN da komentarišu slučaj. Ministarstvo finansija Kosova takođe nije komentarisalo detalje, ali je saopštilo da pregovori s kanadskom firmom mogu da počnu tek kada kosovski parlament odobri davanje prava. http://www.balkaninsight.com/en/article/wesley-clark-seeks-licence-for-oil-in-kosovoEnvidity Energy Inc first submitted an application to drill across the Dukagjini region for previously undiscovered coal reserves in April 2012.

Kao zapovednik NATO od 1997. do 2000. godine Vesli Klark komandovao združenim snagama NATO u Evropi. Penzionisani američki general ostaje heroj za kosovske Albance, a brojne ulice su dobile ime po njemu u Peći, Prizrenu, Vučitrnu i Uroševcu, kao i jedna auto-škola u Kosovom Polju. Kako je navedno u njegovoj biografiji na sajtu kompanije "Envidity", povukao se iz američke vojske posle 38 godina, kao "general sa četiri zvezdice".

Tokom 2004. godine, Vesli Klark je učestvovao u trci Demokratske stranke za predsedničku nominaciju, ali se povukao pošto je pobedio na primarnim izborima samo u Oklahomi. Klarka su smatrali potencijalnim kandidatom za demokratsku nominaciju 2008. godine, ali on je podržao Hilari Klinton. Posle njenog povlačenja, podržao je aktuelnog predsednika, Baraka Obamu.

