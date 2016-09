Izbori u Hrvatskoj 2016

„Nakon jučerašnjih izbornih rezultata, ne planiram se više kandidirati za predsjednika SDP-a. Izbori moraju biti unutra 150 dana od dana parlamentarnih izbora. U izbornoj kampanji i promidžbi ne mislim sudjelovati ni na koji način. Očekujem da stranačka tijela, prije svega Glavni odbor, donesu odluku o raspisivanju stranačkih izbora. Po mom sudu bolje je da to bude što prije, kako bi se stranka mogla pripremiti za lokalne izbore 2017.", poručio je predsjednik SDP-a na konferenciji za medije održanoj u ponedjeljak u središnjici stranke na Iblerovom trgu.

„Odaziv je bio nikad manji, ali za to nisu krivi građani, nego očito mi. Iz nekog razloga ljudi su odlučili ne izaći na izbore i to je na kraju pretegnulo u korist konkurencije, odnosno HDZ-ove koalicije. To je činjenica koju kao takvu treba prihvatiti", rekao je Milanović i još jednom se zahvalio svim građanima koji su dali podršku Narodnoj koaliciji. „Očito je neki dublji poremećaj prisutan u politici i društvenom životu, ali to nikako ne može služiti kao izgovor. Naprosto stvari stoje tako i to je činjenica", poručio je Milanović.

Zoran Milanović rekao je da građanima Hrvatske želi da dobiju stabilnu vladu, za razliku od jako nestabilne i loše situacije kakvu smo imali zadnjih osam mjeseci. Milanović je rekao i da velika koalicija nema smisla i ne dolazi u obzir.

