Srbija još u opasnoj zoni

Izvršenje rashoda za zaposlene do kraja jula ukazuje na to da i dalje nema pomaka u sprovođenju ciljane racionalizacije broja zaposlenih u opštoj državi.

Izdaci za plate zaposlenima u opštoj državi zaključno s julom mesecom iznosili su blizu 239 mlrd dinara,18 što je neznatno (za 0,5%) iznad prošlogodišnjeg nivoa u ovom periodu. Kao što smo ranije istakli, blagi međugodišnji rast gotovo u potpunosti može se pripisati jednokratnim troškovima pripreme aprilskih parlamentarnih izbora. Međutim, ovo povećanje rashoda za zaposlene manje je nego što se moglo očekivati na osnovu zakonskog povećanja plate u pojedinim delovima opšte države počevši od 1. januara 2016. (u zdravstvu, obrazovanju, policiji, socijalnoj zaštiti). To se može objasniti činjenicom da je u međuvremenu došlo do blagog smanjenja broja zaposlenih. Analize Fiskalnog saveta pokazuju da je u odnosu na kraj 2015. broj zaposlenih u opštoj državi (s lokalnim javnim preduzećima) zaključno s julom 2016. umanjen za 8.000-9.000 ljudi - što je i dalje osetno manje nego što je za ovu godinu bilo predviđeno fiskalnim planovima (do sada za oko 19.000 radnika). Pored toga što je smanjenje broja zaposlenih manje od planiranog, zabrinjava i način na koji se racionalizacija zaposlenosti u opštoj državi do sad sprovodila. Smatramo da je problematično, i potencijalno opasno, to što se dosadašnji proces racionalizacije zasnivao isključivo na prirodnom odlivu radnika u penziju (uz ograničenu stopu njihove zamene) i dobrovoljnom odlasku (često i najkvalitetnijih) kadrova, dok su ciljana otpuštanja viškova radnika gotovo potpuno izostala. Tome u prilog govore podaci o isplaćenim otpremninama - od planiranih 17 mlrd dinara za isplatu otpremnina radnicima u opštoj državi koji bi u procesu racionalizacije trebalo da ostanu bez posla u ovoj godini, do sada je isplaćen zanemarljivo mali iznos (tek nekoliko stotina miliona dinara).

Postoje nagoveštaji da je Vlada odustala od prvobitno preambicioznih ciljeva racionalizacije, što Fiskalni savet uslovno podržava. Fiskalni savet je u nekoliko navrata ukazivao na perspektive planirane racionalizacije zaposlenosti u sektoru opšte države, ističući njenu važnost za započeto fiskalno prilagođavanje.19 Takođe, više puta smo, kroz analizu niza specifičnih problema u pogledu analize broja zaposlenih, naglašavali da stihijska i nekontrolisana racionalizacija - zasnovana isključivo na prirodnom odlivu uz nisku stopu zamene - ne samo da neće doneti planirane uštede, već da može biti i kontraproduktivna.20 Prvobitni plan podrazumevao je smanjenje broja zaposlenih u opštoj državi za oko 75.000 kroz tri godine (25.000 zaposlenih manje na godišnjem nivou), što smo blagovremeno ocenili neizvodljivim i u krajnjoj liniji nepoželjnim. Ohrabruje to što je, prema poslednjim izjavama, Vlada u međuvremenu odustala od tog nerealnog cilja racionalizacije broja zaposlenih. Fiskalni savet to pozdravlja, uz bitnu napomenu da će se odluka o promeni ovih ciljeva pokazati opravdanom, ali ne bezuslovno. Naime, veoma je važno da se „predah" u vidu boljih fiskalnih rezultata (koji je i omogućio da racionalizacija bude manjeg intenziteta nego što je bilo planirano) iskoristi za pažljivo formulisanje strategije koja bi obezbedila brz prelazak iz faze stihijskog u fazu strogo kontrolisanog procesa racionalizacije. Sledeća etapa procesa smanjenja broja zaposlenih morala bi, za razliku od dosadašnje, da bude strogo ciljana i dobro koordinirana. Nekoliko ranijih analiza ukazivalo je na postojanje viška nemedicinskog osoblja u zdravstvu uz istovremeni nedostatak hirurga i lekara specijalista, dok druge studije naglašavaju očiglednu potrebu za stručnim radnicima (npr. poreski inspektori u Poreskoj upravi, i sl.) - otuda potreba za napuštanjem koncepta po kome se broj zaposlenih smanjuje isključivo po osnovu prirodnog odliva i dobrovoljnih odlazaka. Imajući u vidu sve relevantne analize kao i potrebu za poboljšanjem kvaliteta usluga koje javni sektor pruža, ocenjujemo da je realistično očekivati smanjenje broja zaposlenih u opštoj državi od 20.000-30.000 u srednjem roku (računajući i do sada postignute rezultate).

Sporije sprovođenje racionalizacije u odnosu na plan i posledično neplaćanje otpremnina doneće u 2016. privremene uštede na rashodima za zaposlene od oko 10 mlrd dinara. Budžetski plan za 2016. godinu predviđao je da racionalizacija broja zaposlenih, uz zamrzavanje penzija i plata u javnom sektoru, bude ključna poluga za trajno umanjenje fiskalnog deficita u ovoj (i narednoj) godini. Planirano smanjenje broja zaposlenih u opštoj državi trebalo je da obezbedi smanjenje ukupne mase zarada za nepunih 3% u odnosu na nivo iz prošle godine.21 Međutim, kao što smo već objasnili, ciljana racionalizacija broja zaposlenih u 2016. sprovodi se znatno sporije nego što je to bilo planirano, što će imati dvojak uticaj na izvršenje budžetskih rashoda za zarade. Najpre, procenjujemo da će broj zaposlenih u opštoj državi na kraju godine izvesno biti veći nego što je to bilo planirano, zbog čega će budžetski okvir za zarade suštinski biti probijen za 3-4 mlrd dinara. S druge strane, kašnjenje u ciljanom otpuštanju usloviće znatno manju isplatu otpremnina nego što je to bilo planirano, što će doneti privremene uštede i do 10-15 mlrd dinara. Budući da su i otpremnine i zarade budžetirane na stavci rashodi za zaposlene, neto rezultat ova dva suprotstavljena trenda biće manji rashodi za zaposlene u odnosu na plan za oko 10 mlrd dinara.

Rashodi za penzije od početka godine izvršavaju se sporije nego što je planirano, što bi do kraja godine moglo doneti uštede od oko 10 mlrd dinara.

Zaključno s julom mesecom ukupni rashodi za penzije iznosili su oko 287 mlrd dinara, što je porast u odnosu na isti period prošle godine za nepunih 1%. Međutim, dosadašnje izvršenje prilično je manje od planiranog i očekivanog, a može biti objašnjeno uticajem nekoliko činilaca. Prvo, prirodni odliv zaposlenih u penziju primetno je manji nego što se pretpostavljalo pri izradi ovogodišnjeg budžeta. Opadanje stope priliva penzionera počelo je već tokom 2015. godine, prevashodno zbog toga što su izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (sredinom 2014) pooštreni uslovi za odlazak u penziju, a aktuelni podaci pokazuju da se ovaj trend nastavio i u 2016. Manjem prirodnom odlivu zaposlenih u penziju od očekivanog u prethodnom delu godine, u određenoj meri, doprineo je i zastoj u sprovođenju planiranih ekonomskih politika. Podsećamo da je budžet za ovu godinu izrađen pod pretpostavkom da će krajem 2015. i tokom čitave 2016. godine neuobičajeno veliki broj zaposlenih u javnom sektoru otići u penziju kao rezultat doslednog sprovođenja procesa racionalizacije u opštoj državi, rešavanja statusa preduzeća u privatizaciji i otpuštanja viškova u javnim preduzećima. Međutim, nijedna od planiranih reformi za sada ne odvija se planiranom dinamikom, niti je moguće da se kašnjenje potpuno nadoknadi do kraja godine. Drugo, budžetski plan za 2016. godinu bio je delom i preširoko postavljen, na šta je Fiskalni savet ukazivao prilikom ocene Fiskalne strategije za 2016. godinu.22 Naime, blagovremeno smo ocenili da je budžetski okvir za penzije prilično konzervativan, tj. da je planirani efekat specifičnih činilaca (poput zakonskog uvećanja penzija za 1,25% i korekcije vojnih penzija) verovatno precenjen. Dakle, imajući u vidu niži nego očekivani prirast broja penzionera kao i inače preširoko postavljen budžetski okvir, ocenjujemo da bi rashodi za penzije mogli biti manji od planiranih za oko 10 mlrd dinara.

Rashodi za socijalnu zaštitu nezaposlenih lica izvršavaju se sporije od plana i mogli bi biti manji od budžetiranog iznosa za preko 5 mlrd dinara. U prvih sedam meseci 2016. izdaci države za socijalnu zaštitu nezaposlenih lica izvršavaju se primetno sporije nego što je to bilo očekivano i planirano. Naime, zaključno s julom izvršeno je svega 6 mlrd dinara ovih rashoda, odnosno tek oko 30% godišnjeg plana (poređenja radi, tokom prethodnih godina u ovom periodu obično se izvršavalo barem 60% budžetiranog iznosa). Fiskalni savet ne raspolaže detaljnim podacima o trošenju ovih sredstava po konkretnim namenama, ali naše preliminarne analize pokazuju da je osnovni uzrok niskih rashoda za socijalnu zaštitu nezaposlenih lica sporije izvršavanju naknada za nezaposlenost, a u nešto manjoj meri i usporeno trošenje sredstava koja su namenjena za aktivne politike zapošljavanja. Dodatno, ocenjujemo da u određenoj meri i ove uštede mogu biti dovedene u vezu s kašnjenjem u sprovođenju planiranih strukturnih reformi - planirana otpuštanja u javnom sektoru mahom su izostala, što je uz nešto povoljnije kretanje zaposlenosti u privatnom sektoru dovelo do manjeg broja nezaposlenih lica nego što je pri izradi budžeta bilo očekivano. Ukoliko bi se uočeni trendovi nastavili i u drugoj polovini godine, uz pretpostavku da će se ipak započeti planirana racionalizacija (prvenstveno u preduzećima u privatizaciji), procenjujemo da bi ovi rashodi mogli da podbace u odnosu na plan za preko 5 mlrd dinara.

Od početka godine beležimo snažan rast javnih investicija - i to ohrabruje, iako će nastavak ovog trenda verovatno rezultirati probijanjem godišnjeg budžetskog plana. Kapitalni izdaci opšte države u prethodnim mesecima beleže izražen međugodišnji rast, što je nesumnjivo najpozitivniji trend na rashodnoj strani budžeta u 2016. Intenziviranje investicione aktivnosti države u ovoj godini posebno dobija na značaju kad se zna da je gotovo svaka godina od izbijanja krize u 2008. protekla u znaku nedovoljno efikasnog izvršenja kapitalnih rashoda. U periodu januar-jul 2016. godine investicije opšte države iznosile su više od 66 mlrd dinara, što je osetno - za oko 20 mlrd dinara iznad uobičajenog nivoa, kao i odnosu na prošlu godinu.

Pritom, dodatno ohrabruje i činjenica da je porast investicione aktivnosti u određenoj meri prisutan kod svih nivoa vlasti. Najveći deo međugodišnjeg rasta potiče od ubrzane realizacije investicija u putnu i železničku infrastrukturu - investicioni rashodi putarskih preduzeća (JP „Koridora Srbije" i JP „Puteva Srbije") porasli su za 5,3 mlrd dinara, a u istom kontekstu trebalo bi posmatrati i ubrzano povlačenje projektnih zajmova (skok od gotovo 4 mlrd dinara), prevashodno onih iz kojih se finansira izgradnja najvažnijih putnih (Koridori 10 i 11) i železničkoj pravaca (železnički K10 i sl). Dodatno, primetan međugodišnji rast kapitalnih rashoda ostvaren je i na republičkom nivou vlasti (preko 5 mlrd), što bi, ipak, trebalo oprezno tumačiti. Naime, dve trećine ovog rasta potiče od većih izdataka za nabavku nematerijalne imovine (softvera i sl.) i robnih rezervi, što suštinski nisu javne investicije. Na kraju, treba pomenuti da su u sličnom iznosu (za oko 5 mlrd dinara) porasle investicije lokalnog nivoa vlasti (gradovi i opštine zajedno sa APV). Polazeći od pretpostavke da je reč o trajnom rastu javnih investicija, a uzimajući u obzir očekivane oscilacije tokom predstojećih meseci, procenjujemo da bi kapitalni rashodi na kraju 2016. mogli dostići gotovo 130 mlrd dinara (3,1% BDP-a), što je preko budžetskog okvira za oko 15 mlrd dinara.

Dosadašnje izvršenje ostalih tekućih rashoda premašilo je očekivanja, što bi moglo dovesti do probijanja godišnjeg plana za oko 10 mlrd dinara.

Zaključno s julom mesecom, ostali tekući rashodi iznosili su gotovo 32 mlrd dinara, što znači da je u prvih sedam meseci izvršeno već 65% ukupnog budžetiranog iznosa u ovoj godini (poređenja radi, uobičajeno se u ovom periodu izvrši tek blizu 50%). U odnosu na prethodnu godinu, takođe je zabeležen ogroman porast - i to za oko 7 mlrd dinara (odnosno za gotovo 30%). Detaljnija analiza dosadašnjih trendova pokazuje da se radi o porastu koji je verovatno trajnijeg karaktera, budući da je ostvaren praktično na svim nivoima vlasti. Najveći skok zabeležen je na republičkom nivou vlasti (preko 3 mlrd), i on prevashodno potiče od većih isplata na ime kazni i penala po rešenju sudova i rasta dotacija nevladinim organizacijama. Rast ostalih tekućih rashoda u dosadašnjem periodu beleži i lokalni nivo vlasti (za oko 1,5 mlrd), gde je realizacija gotovo učetvorostručena u odnosu na iznos iz istog perioda prošle godine. Na kraju, pomenućemo da su, doduše u relativno manjim iznosima, ovi rashodi povećani i u JP „Putevima Srbije" ali i nekim fondovima obaveznog socijalnog osiguranja (pre svega, u NSZ) - u zbirnom iznosu za preko 1 mlrd dinara. Fiskalni savet ne raspolaže dezagregiranim podacima o potrošnji pojedinačnih budžetskih korisnika koja se knjiži na ovoj stavci, što onemogućava detaljniju analizu uzroka ovako velikog povećanja ostalih tekućih rashoda. Međutim, upozoravamo da bi nastavak dosadašnjih trendova do kraja godine izvesno značio da bi na poziciji ostalih tekućih rashoda moglo doći do probijanja godišnjeg plana za 10 mlrd dinara.

Izvršenje rashoda za robu i usluge za sada blago premašuje očekivani nivo, a nastavak dosadašnjih trendova mogao bi rezultirati probijanjem budžetskog okvira za oko 5 mlrd dinara. Potrošnja države za nabavku dobara i usluga do kraja jula iznosila je oko 147 mlrd dinara, što je za 3-4 mlrd dinara iznad uobičajenog izvršenja u ovom delu godine. Ukoliko dosadašnju realizaciju ovih rashoda uporedimo sa istim periodom prethodne godine, uočavamo da je porast bio još izraženiji i iznosio je gotovo 16 mlrd dinara. Pritom, više od dve trećine ovog rasta posledica je snažnog, i dobrim delom neočekivanog, rasta potrošnje lokalnog nivoa vlasti (od oko 10 mlrd), dok preostali iznos uglavnom potiče od većih nabavki medicinske opreme i lekova u sektoru zdravstva (porast od oko 5 mlrd dinara). Fiskalni savet je i ranije isticao da ne raspolaže detaljnim izveštajima o potrošnji ovih sredstava po namenama i pojedinačnim korisnicima, kao i da ne postoji precizna i sveobuhvatna evidencija docnji - čime je utvrđivanje prirode ovog rasta znatno otežano. S druge strane, blagovremeno smo ukazivali na propuste u kontroli i budžetiranju sredstava na lokalnom nivou vlasti (koji je trenutno i osnovni uzrok veće od očekivane potrošnje za robu i usluge), pa ne isključujemo mogućnost da je i ovogodišnji, drastičan porast, uslovljen postojanjem sistemskih propusta u planiranju i izvršenju ovih rashoda na lokalu. Pod pretpostavkom da će se trendovi u izvršenju rashoda za robu i usluge do jula nastaviti u narednim mesecima, očekujemo da će na ovoj rashodnoj stavci doći do probijanja budžetskog plana za 2016. u iznosu od oko 5 mlrd dinara.

Na kraju, napominjemo da bi isplata dugovanja vojnim penzionerima mogla dovesti do probijanja plana na poziciji ostalih transfera domaćinstvima za 5- 10 mlrd dinara. Obaveza države prema vojnim penzionerima nastala je nakon što je veliki broj vojnih penzionera tokom prethodnih godina dobio sudske sporove protiv države, tražeći nadoknadu za uskraćeno (vanredno) povećanje penzija iz 2008. godine.25 Prema nekim procenama, ukupan iznos obaveza po ovom osnovu s pripadajućim kamatama iznosi 20-25 mlrd dinara, pri čemu je jedan deo, sledeći odluku Ustavnog suda, namiren u decembru prošle godine (u iznosu od 10 mlrd dinara). Preostali iznos, počevši od januara 2016. godine, sudeći prema nama dostupnim informacijama, isplaćuje se u mesečnim ratama preko PIO fonda, a realizacija ovih izdataka knjiži se na stavci pod nazivom Ostali transferi domaćinstvima. Ostali transferi domaćinstvima zaključno s julom osetno premašuju uobičajeni nivo, a prema našim procenama to je gotovo u potpunosti posledica osetnog ubrzanja isplate obaveza prema vojnim penzionerima (budući da su druge rashodne kategorije čija se realizacija beleži na ovom kontu - npr. nega i pomoć penzionerima, naknade za telesna oštećenja, i sl. u očekivanim okvirima). Uvid u finansijski plan PIO fonda kao i fiskalne planove opšte države pokazuje da obaveze prema vojnim penzionerima nisu u adekvatnom iznosu uzete u obzir prilikom izrade budžeta za 2016. godinu, iako se prema ranijim najavama nekih zvaničnika moglo zaključiti da je njihova isplata u ovoj godini gotovo izvesna. Fiskalni savet ne raspolaže informacijama o planiranoj dinamici isplata po ovom osnovu, premda dostupni podaci ukazuju na to da će veći deo preostalog duga verovatno biti isplaćen tokom 2016. Naime, zaključno s julom za ove namene potrošeno je 4,4 mlrd dinara, a nastavak dosadašnjih trendova verovatno bi rezultirao probijanjem godišnjeg plana na poziciji ostalih tekućih rashoda za 5-10 mlrd dinara.

Dug opšte države

Dug opšte države na kraju jula iznosio je približno 24,8 mlrd evra (75,5% BDP-a) i smanjen je od početka godine za oko 470 mln evra. Izuzetno povoljna fiskalna kretanja u prvih sedam meseci 2016. (deficit opšte države iznosio je nepunu 1 mlrd dinara) pozitivno su se odrazila i na kretanje javnog duga Republike Srbije. Gotovo izbalansiran budžet znatno je umanjio potrebu za finansiranjem tekućih obaveza države novim zaduživanjem, pa je u posmatranom periodu uglavnom samo vršeno refinansiranje dospelih dugova. Štaviše, ukupna primanja države po osnovu zaduživanja bila su osetno manja od otplaćene glavnice dospelih dugova (samo na nivou republičkog budžeta za oko 330 mln evra), tako da je najveći deo smanjenja javnog duga do kraja jula od oko 470 mln evra ostvaren na račun trošenja prethodno akumuliranih novčanih sredstava. Na kraju jula, dug opšte države iznosio je nešto manje od 24,8 mlrd evra ili 75,5% BDP-a ostvarenog u poslednja četiri kvartala (odnosno 74% prognoziranog BDP-a u 2016. godini). U manjoj meri, smanjenju javnog duga od početka godine doprinelo je i povoljno kretanje deviznih kurseva, procenjujemo za 50-100 mln evra. To je uglavnom rezultat blagog nominalnog slabljenja dinara u odnosu na evro (za 1,3%), zbog čega je smanjena vrednost dinarskih obaveza kad se izrazi u zajedničkoj evropskoj valuti, dok je kurs dinara prema dolaru na kraju jula bio na sličnom nivou kao na početku 2016.

•