Separatisti Hong Konga na izbornoj sceni



Pristalice veće nezavisnosti Hong Kong stekle uporište u gradskom predstavničkom telu

Izbori održani 4. septembra u Hong Kongu mora da šokiraju rukovodstvo u Pekingu, piše londonski Ekonomist, A new front opens up in China’s battle against separatism, naglašavajući da kineske zvaničnike naročito zabrinjava biračka podrška radikalima koji veruju Hong Kong treba da odluči svoju budućnost, bez obzira kineske želje.

Birači u Hong Kongu i dalje preferiraju kandidate koji ne dovode u pitanje status kvo, mada provladinih kandidati nisu prošli tako dobro kao u prethodnim izborima za LegCo u 2012. zadržali su većinu, ali manju nego prošli put. Prodemokratski aktivisti su proslavljali uspeh na izborima na lokalnim izborima za gradonačelnika i predstavničko telo u Hong Kongu. Oni su osvojili 30 od ukupno 70 mesta.

To su prvi izbori u Hong Kongu nakon pro-demokratskih demonstracija 2014. godine kojima je zahtevana reforma načina na koji se bira izvršna vlast u Hong Kongu. Lideri tih protesta su uglavnom bili studenti koju su svojevremeno opisivani kao naivni bezobzirni politički nemoćni idealisti, ali to više nije slučaj. Lidrer nove političke partije Demosisto 19-godišnji Džošua Vong – je postao najmlađi poslanik u istoriji Hong Kongu.

Izbori takođe doneli pobedu 30-godišnjeg Bagija Lunga i 25-godišnjig Jau Vai-Činga predstavnika tzv. "lokalističkog" pokreta, koji se bori za pravo Hong Konga na samoopredeljenje. To je umereniji rođak pokreta koji traži da Hong Kong dobije momentalnu nezavisnost od Kine. Njusmagazin Tajm piše da su se oba pokreta pojavila u proteklih godinu dana, a da ih mnogi u Pekingu vide kao kao zloupotrebu principa "jedna država, dva sistema", na osnovu koga je Hong Kong dobio visok stepen autonomije, kada je Kina povratila suverenitet nad tom bivšom britanskom kolonijom 1997. godine.

Rezultati izbora potvrđuju da su separatisti postali moćna nova snage u Hong Kongu, koja je izrasla iz propale kampanje u 2014. godini koja je imala za cilj pritisak na kinesku vladu da dozvoli da vođstvo u Hong Kongu neposredno biraju birači, bez filtriranja kandidata koje smatra neprihvatljivim kineska vladajuća Komunistička partija. Među izabranima u 70-člani lokalni zakonodavni savet, koji se naziva LegCo su i lideri tzv. Kišobran (Umbrella) pokreta, čiji protesti su trajali 79 dana 2014. i razbijeni su, nakon kompromisa sa kineskim vlastima.

Vlada Hong Konga je pokušala da spreči izbor radikala zahtevajući da kandidati daju podršku statusu Hong Konga kao delu Kine; pa nekoliko njih nije prošlo takav test.

Samo 40 poslanika je izabrano putem opšteg prava glasa. Ostali se biraju ka članovi "funkcionalnih izbornih jedinica" - različitih profesija, preduzeća i društvenih grupa.

U Hong Kongu političari su odavno podeljeni u dva tabora. Jedan se obično opisuje kao "pro-vladin" ili "propekinški". Drugi, koji se zove "pan-demokratski", želi punu demokratiju za Hong Kong, ali ne osporava pravo Kine na Hong Kong.

Izbori su pokazali raskol u pro-demokratskom kampu između umerenih, koji su spremni da rade u okviru postojećeg sistema, i mladih, često visoko obrazovanih, radikala, mladih ljudi, koji se osećaju manje vezanim za političke konvencijame utvrđene tokom prelaska Hong Konga u okrilje kineske vladavine 1997. godine i traže da Kina ispuni obećanje da će dati Hong Kongu dati više demokratije. Lideri u Pekingu će im se suprotstaviti zubima i noktima, piše Ekonomist.

Visoka izlaznost, po standardima Hong Kong je, verovatno je pomogla rastuća politička svest među ljudima u kasnim tinejdžerskim i ranim 20-im, generacije koja je izrasla okriljem protesta 2014.

Čajna dejli u izdanju na engleskom jeziku (China Daily) u tekstu Confrontational politics enters new phase 9. septembra iznosi pretpostavku da će frakcija koja je za "samoopredeljenje" preko svojih predstavnika u LegCo verovatno da insistira na referendumu sa nezavisnost kao jedinoj "realnoj opciji", a da tradicionalne "pan-demokrate " u LegCo neće imati drugog izbora nego da stanu iza tih separatista, pa i da će tako postupit čak i ako separatističke frakcije pribegavaju nasilju na isti način kao 2014. Svi ovi scenariji su signal za oštrije političke izazove sa kojima se i pored ekonomske neizvesnosti suočava Hong Kong u godinama koje dolaze, piše Čajna dejli. Kineski zvaničnici su upozorili prodemokratske predstavnike da se pridržavaju kineskog ustava, piše britanski Gardijan u tekstu a href=" https://www.theguardian.com/world/2016/sep/06/china-hong-kong-beijing-threatening-freedoms-independence" target="_blank">China warns new Hong Kong politicians not to back independence...

