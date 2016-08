Referendumska kriza u RS

PIK pozvao vlasti Republike Srpske da ne održe referendum, Rusija izdvojila mišljenje

Izvor Radiotelevizija Republike Srpske, 30. avgust 2016.

Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za implemetaciju mira u zajedničkoj izjavi koji nije podržala Ruska Federacija pozvali su vlasti Republike Srpske da ne održe referendum.

U izjavi su istakli da nijedan referendum ne može da ospori odluke Ustavnog suda BiH koje su konačne i obavezujuće i koje se moraju poštovati u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Ruska Federeracija nije podržala ovu zajedničku izjavu.

Rusija nije podržala tekst izjave sa današnjeg sastanka na kojem je razmatrana Odluka o referendumu o Danu Republike, jer kako je naglasio, ambasador Rusije Petar Ivancov, OHR uvijek traži ustupke samo od Republike Srpske. Rusija smatra da se u tekstu zajedničke izjave samo prijeti i osuđuje i da se umjesto toga trebalo razgovarati o svima prihvatljivom rješenju. Ivancov je rekao da o potrebi za dijalogom govori još od novembra 2015. kada je donesena odluka Ustavnog suda BiH.

Ambasadori Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira u BiH, bez Rusije, zaključili su da referendum u Srpskoj destabilizuje BiH i zatražili da vlasti Srpske referendum ne održe.

"Predloženi referendum u Republici Srpskoj, koji od birača u Republici Srpskoj traži da se izjasne o pitanju o kome je već odlučio Ustavni sud BiH, podiže političke tenzije, koje nekonstruktivno odvlače pažnju sa veoma ozbiljnih ekonomskih i socijalnih izazova pred kojima se BiH nalazi. Pozivamo vlasti Republike Srpske da ne održe referendum", navedeno je u izjavi ambasadora PIK-a.

Ruska Federacija nije prihatila tekst ove izjave i izdvojila je mišljenje. Ambasador Petar Ivancov smatra da je trebalo razgovarati o rješenju nakon odluke Ustavnog suda BiH, a ne stalno tražiti ustupke od Srpske.

- Nismo podržali tekst zajedničke izjave jer se u njemu samo prijeti i osuđuje. Smatram da se do rješenja problema koji postoji može doći, prije svega, dijalogom - rekao je Ivancov.

Ambasadori PIK-a, bez Rusije, podržali su odluku Ustavnog suda BiH od Danu Republike, 9. januaru. Izjavili su da nijedan referendum ne može da promijeni konačne i obavezujuće odluke Ustavnog suda BiH.

"Odluka Ustavnog suda BiH ostaje na snazi u potpunosti i mora se poštovati, u skladu sa Opštim okvirnim sporazumom za mir.", navedeno je u izjavi.

Rusija smatra da bi bilo bolje da su umjesto prijetnji i osuda, ostali ambasadori PIK-a, pomogli da nakon odluke Ustavnog suda BiH, dogovori kompromisno rješenje.

- Mislim da je Ustavni sud trebalo da bude malo pažljiviji, ne samo prema zakonu, nego i prema sveukupnoj situaciji u BiH - rekao je Ivancov.

Ivancov je potvrdio da niko na sjednici nije pominjao Bonska ovlašćenja. Ambasadori PIK-a, uz izdvojeno mišljenje Rusije, osudili su i izjave zvaničnika Srpske o referendumu, koji su poslanici Narodne skupštine jednoglasno izglasali.

Hitne konsultacije predsednika Srbije Nikolića i premijera Vučića

U četvrtak sastanak Nikolića i Vučića sa srpskim liderima iz BiH i RS

Povodom odluke Saveta za sprovođenje mira u BiH predsednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je večeras na hitne konsultacije premijera Aleksandra Vučića. Sastanku se pridružili ministri Ivica Dačić, Nebojša Stefanović i Nela Kuburović, javlja reporter RTS-a.

Dogovoreno da se Nikolić i Vučić u četvrtak sastanu sa srpskim liderima iz BiH i RS, rekao je Dačić i poručio da će bezbednost i stabilnost biti sačuvani.

22.30 - Konsultacije završene posle dva sata. Vučić napustio zgradu Predsedništva, javlja reporter RTS-a.

22.15 - U četvrtak sastanak Nikolića i Vučića sa srpskim liderima iz BiH i RS kako bi se razmotrila aktuelna situacija i eventualni dalji koraci, kaže Dačić.

Sastanak predsednika Republike i premijera, koji je počeo oko 20.30 u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika na Andrićevom vencu, završen je posle dva sata – nakon što je za četvrtak dogovoren susret Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića sa srpskim liderima iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Zaključke sastanka novinarima je preneo šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji je prisustvovao razgovoru.

Dačić je, u izjavi novinarima, rekao da je predsednik Nikolić pozvao predsednika Vlade na konsultacije povodom situacije u regionu, to jest "povodom određenih odluka koje se tiču BiH, i Republike Srpske".

"Sastanku su se kasnije pridružile ličnosti državnog rukovodstva, detaljno je analizirana situacija koja se tiče bezbednosti i regionalne stabilnosti.

Razmatrano je o našim vitalnim nacionalnim i državnim interesima. Dogovorene su, preduzimaće se i preduzimaju se mere na zaštiti naših interesa. Građani Srbije mogu da budu spokojni i da znaju da neće biti ugrožena bezbednost i stabilnost naše zemlje, a nadamo se i u regionu", rekao je Dačić.

Dodao je da je na sednici usaglašeno da se održi sastanak Nikolića i Vučića sa srpskim liderima iz BiH i RS na kojima će se razmotriti aktuelna situacija i eventualno dalji koraci.

"Želim da ponovim da smo mi zainteresovani i da je od interesa za sve da se sačuva bezbednost i stabilnost u regionu", poručio je Dačić.

Predsednik Nikolić je premijera Vučića pozvao na hitne konsultacije, nakon što su ambasadori Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira u BiH pozvali vlasti u RS da ne održe referendum o Danu Republike jer će to, kako tvrde, destabilizovati BiH.

Sastanak predsednika i premijera je prvo bio "u četiri oka", da bi mu se kasnije priključilo i nekoliko ministara Vlade Srbije.

Reporter RTS-a javlja da je oko 21.05 u zgradu Predsedništva došao šef srpske diplomatije Ivica Dačić, a zatim i ministar policije Nebojša Stefanović. Nešto kasnije, oko 21.25 stigla je i ministarka pravde Nela Kuburović.

U zajedničkoj izjavi ambasadora Upravnog odbora Saveta za sprovođenje mira u BiH stoji da je potvrđeno da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće, kao i da entiteti moraju poštovati odluke institucija BiH.

Premijer Vučić je ranije rekao da će u slučaju da visoki predstavnik Valentin Incko zabrani referendum u RS, sazvati sastanak sa državnim rukovodstvom i predstavnicima političkih partija Republike Srpske.

Ambasador Rusije Petar Ivancov rekao je da je Rusija izdvojila mišljenje o tekstu zajedničke izjave jer smatra problematičnim to što se traže ustupci isključivo od Republike Srpske, umesto da se poziva na dijalog.

Predsedavajući Predsedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je da Rusija već izvesno vreme neselektivno podržava sve što dolazi iz Republike Srpske.

Predsednik RS Milorad Dodik izjavio je da ga Savet za sprovođenje mira ne interesuje, dok je premijerka RS Željka Cvijanović ocenila da je Savet u funkciji bošnjačke politike.

Prema odluci Narodne skupštine Republike Srpske, referendum bi trebalo da se održi 25. septembra.

Referendumsko pitanje glasi: "Da li podržavate da se 9. januar obeležava i slavi kao Dan Republike Srpske?"

Izvor: RTS, UTORAK, 30. AVG 2016

Burne reakcije na zaključke PIK

Milorad Dodik, predsednik RS

Banjaluka - Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da ga danas apsolutno ne interesuje ni Savjet za sprovođenje mira /PIC/ ni njihova saopštenja.

"U danu, u kojem sam dobio unuku i koji je tako poseban za mene i za moju porodicu, ne pada mi na pamet da se bavim PIC-om i njihovim saopštenjima", poručio je Dodik odgovarajući na pitanje Srne da prokomentariše izjavu ambasadora PIC-a kojom pozivaju vlasti Srpske da ne održe referendum o Danu Republike.

Željka Cvijanović, premijer RS

Nije prvi put da je PIC u funkciji bošnjačke politike i ne pamtim da je ikada definisao stavove koji su bili nepristrasni i dobri za sve u BiH. Na isti način je funkcionisao i visoki predstavnik, donoseći godinama odluke unaprijed naručene od strane političkog Sarajeva, uglavnom kratkovide i štetne po unutrašnje odnose u BiH. Zato se s pravom može reći da su visoki predstavnik i PIC, ako ne više, onda barem podjednako krivi kao i domaći političari za neuspjeh i deficite koje pokazuje BiH. Apsurdno zvuči podsjećanje na obavezu izvršavanja obaveza Ustavnog suda BiH u zemlji u kojoj je više od 90 takvih odluka ostalo neizvršeno, mahom u kantonima i FBiH, a da se PIC zbog toga nije počešao po glavi.

Mladen Ivanić, član Predsjedništva BiH i RS

Izjava je očekivana. Evidentno je da nema upotrebe bonskih ovlašćenja, jer bi to značilo da bi u idućih pet godina u BiH samo OHR morao ponovo donositi odluke. Osuda referenduma nije pametan stav PIC-a zato što pokazuje jednostranost. Nikad nisam čuo, a volio bih da jesam, tako snažnu osudu činjenice da već 16 godina četiri kantona u FBiH nemaju Srbe kao konstitutivan narod. PIC je pod velikim uticajem Sarajeva i očigledno nastupa jednostrano.

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić izjavio je Srni da današnja izjava ambasadora Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira /PIC/ kojom pozivaju vlasti Republike Sropse da ne održe referendum o Danu Republike, ima za cilj da se napravi što napetija situacija.

On je istakao da povodom toga Republika Srpska treba da ostane mirna i da insistira na demokratskim pravima.

"Ukoliko smatraju manje bitnim entitete nego državu, nevjerovatno je da su toliko obratili pažnju na stvar koja bi za svaku državu trebala biti banalna - jedan praznik u entitetu i od toga naprave pitanje stabilnosti ili nestabilnosti, života ili smrti", naveo je Stevandić.

On je rekao da to govori da je to pitanje samo povod da se izvrši pritisak na Srpsku i da su iza ovoga neke skrivene namjere.

"Potpuno je jasno da to služi za raspirivanje ekstremizma i negativnog raspoloženja prema Republici Srpskoj, a što će mnogo obradovati vehabije i islamske ekstremiste, a s druge strane znači uvođenje političkog aparthejda, jer se u 21. vijeku jednom evropskom narodu ograničavaju najosnovnija prava", naglasio je Stevandić.

Pavić: Referendum ne krši ustav, Dejton i političku klimu

Predsjednik Demokratskog narodnog saveza /DNS/ Marko Pavić izjavio je Srni da referendum o Danu Republike ne vrijeđa nikakva načela Ustava BiH, Dejtonskog sporazuma, niti se njime remeti opšta klima u zemlji.Pavić je, reagujući na poziv ambasadora Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira /PIC/ vlastima Srpske da ne održe referendum o Danu Republike, istakao da su odluku o referendumu konsenzusom donijele sve političke partije u Republici Srpskoj, što je jednoglasno usvojeno na sjednici Narodne skupštine Srpske.

On je dodao da samo navedeni faktori mogu donijeti odluku da se referendum ne održi.

"Razumijem preporuku ambasadora PIC-a, ali je činjenica da ona nema uporište u pozitivnom pravu. To je samo politički osjećaj tih zemalja da se nešto može poremetiti. Ne mislim da se bilo šta može poremetiti nego se može samo dobiti mišljenje građana o ovom problemu", rekao je Pavić.

On je poručio onima koji namjeravaju da eventualno ukinu Dan Republike Srpske da će se 9. januar slaviti dok je god Srba.

Čavić: Ustavni sud BiH trebalo je da odlučuje pravno, a ne politički

Predsjednik Narodnog demokratskog pokreta /NDP/ Dragan Čavić izjavio je Srni da je očekivan stav Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira /PIC/ o referendumu o Danu Republike Srpske, jer da je Ustavni sud Bih donio pravnu odluku "ne bi bilo sve ove gužve".

Čavić je ocijenio da Ustavni sud BiH nije imao šta da traži o pitanju Dana Republike Srpske, jer je to pitanje entiteta, te da su činjenice, koje je taj sud koristio prilikom donošenja ove odluke, bile političkog, a ne pravnog karaktera.

"Smatram da datum održavanja referenduma treba da bude poslije odluke Ustavnog suda BiH po apelaciji koju je uputila Narodna skupština Srpske na njegovu odluku o neustavnosti Dana Republike. Time smo dali šansu tom sudu da još jednom, ali na pravnim postulatima, uoči svoju grešku koju je napravio kada je proglasio neustavnim Dan Republike", rekao je Čavić.

Čavić je nazvao zabrinjavajućim što se u kominikeu PIC-a navodi da je "primio k znanju uvjeravanja Vlade Srpske da je cilj referenduma da bude korak ka sprovođenju odluke Ustavnog suda BiH", te istakao da je to iznenađujući zaokret u stavovima Vlade.

"Ako tako misli i predsjednik Republike, onda imamo izigranu referendumsku inicijativu. Mi smo dali podršku referendumu i želimo da se sprovede", naveo je Čavić.

Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva BiH

Pretpostavljam da će prvi reagovati Ustavni sud BiH, a da će iza njegove odluke stati i visoki predstavnik, odnosno međunarodna zajednica. Izdvojeno mišljenje Rusije bilo je očekivano. Rusija već izvjesno vrijeme neselektivno podržava sve što dolazi iz RS. Podrška političkoj avanturi koja dovodi u pitanje institucije uspostavljene Dejtonskim sporazumom će donijeti štetu svima - BiH, RS, regionu, a na kraju i Rusiji.

DOKUMENT: Izjava ambasadora UO Vijeća za provedbu mira o referendumu koji je raspisala NSRS 15. jula*

Ustavom BiH nedvojbeno je utvrđeno da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obvezujuće i da su entiteti u obavezi da poštuju odluke institucija BiH. U tom kontekstu, predloženi referendum u Republici Srpskoj, koji od birača u RS traži da se izjasne o pitanju o kome je već odlučio Ustavni sud BiH, je destabilizirajući i podiže političke tenzije, koje nekonstruktivno odvlače pažnju sa veoma ozbiljnih ekonomskih i socijalnih izazova pred kojima se BiH nalazi. Pozivamo vlasti Republike Srpske da ne održe referendum.

Iako referendum o entitetskim praznicima može potpadati pod nadležnost jednog entiteta, bilo koji referendum mora biti proveden na način koji je u skladu sa Ustavom BiH, i ne može kršiti Opći okvirni sporazum za mir niti ustavni okvir BiH. Ambasadori Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (Peace Implementation Council – PIC) primili su k znanju uvjeravanja Vlade RS da je cilj referenduma da bude „korak ka provedbi odluke Ustavnog suda BiH". Ali je Upravni odbor PIC-a također konstatirao da su predsjednik RS i Narodna skupština RS (NSRS)više puta osporavali nadležnost državnih pravosudnih institucija u BiH. [ Na primjer, u obrazloženju koje se nalazi u prilogu odluke koju je NSRS donijela 15. jula 2016., kao njena osnova, za odluke Ustavnog suda BiH se kaže da su „upitnog pravnog legitimiteta".] Takve izjave i akti protivni su Općem okvirnom sporazumu za mir i vladavini prava, i jednostavno su neprihvatljive.

U tom kontekstu, ističemo da nijedan referendum ne može promijeniti činjenicu da su odluke Ustavnog suda BiH konačne i obavezujuće. Odluka Ustavnog suda BiH ostaje na snazi u potpunosti i mora se poštovati, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir.

Politički direktori Upravnog odbora PIC-a su više puta istaknuli, između ostalog i u junu 2016. i decembru 2015. godine, "da je Ustavni sud BiH sastavni dio Aneksa 4. Općeg okvirnog sporazuma za mir, i da je ključan za njegovu provedbu."

Upravni odbor PIC-a još jednom je potvrdio svoju podršku visokom predstavniku kao konačnom autoritetu za tumačenje civilnih aspekata Općeg okvirnog sporazuma za mir, u skladu sa Aneksom 10. Sporazuma i relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda.

Upravni odbor PIC-a poziva institucije BiH da ovo pitanje riješe kroz ustanovljene zakonske procedure i postojeći ustavni okvir, te putem konstruktivnog dijaloga. U tom kontekstu, konstatiramo da su pred Ustavnim sudom BiH već u toku postupci koje su pokrenuli predstavnici državnih institucija s ciljem ocjenjivanja ustavnosti odluke NSRS o referendumu, kao i zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda BiH o Zakonu o praznicima RS koji je podnijela NSRS. Koliko je poznato Upravnom odboru PIC-a, predsjednik Ustavnog suda je nagovijestio da bi se sjednica Suda mogla održati prije referenduma.

Upravni odbor PIC-a nadalje poziva sve strane u BiH da se suzdrže od ishitrenih mjera i retorike koja vodi podjelama, koje samo produbljuju negativnu političku atmosferu. U tom kontekstu, Upravni odbor PIC-a žali zbog korištenja secesionističke retorike na svim stranama, i još jednom potvrđuje svoju neupitnu opredijeljenost za teritorijalni integritet i fundamentalnu strukturu BiH kao jedinstvene, suverene države koja se sastoji od dva entiteta, koji nemaju pravo na otcjepljenje. Nećemo tolerirati bilo kakvo kršenje Općeg okvirnog sporazuma za mir, uključujući, između ostalog, i pokušaje otcjepljenja. Neće biti prekrajanja geografske karte BiH.

Upravni odbor PIC-a će nastaviti pratiti ovo pitanje i dalji razvoj događaja.

* Ruska Federacija se ne pridružuje ovoj izjavi.

Ambasadori UO PIC-a, 30. 8. 2016.

Sajt Visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu (OHR) 30. 8. 2016.)