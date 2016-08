DOKUMENT >

O ocu partizanu, o djedu ustaši, o Srbima i o državnosti Bosne



Izveštaj Jutarnjeg lista o tajno snimljenom sastanku bivšeg hrvatskog premijera predsednika Socijaldemokratske partije Zorana Milanovića s hrvatskim braniteljima koji je izazvao negativne reakcije u Srbiji i Bosni

Izvor: EKSKLUZIVNE SNIMKE: TOTALNI IZVJEŠTAJ O TAJNO SNIMLJENOM SASTANKU Sve o Milanovićevih sat vremena s braniteljima, jutarnji.hr, OBJAVLJENO: 25.08.2016. u 08:26 AUTOR: Vanja Nezirović

Šef SDP-a Zoran Milanović, koji u mandatu vlastite Vlade nije imao dobre odnose s dijelom braniteljske populacije, u ovoj kampanji, čini se, želi s njima uspostaviti što bolju komunikaciju kako bi možda osvojio koji glas više. S predstavnicima braniteljskih udruga koje su predvodile prosvjed u Savskoj šef SDP-a Milanović susreo se u utorak u stranačkim prostorijama. Jutarnji list jučer je došao u posjed audiozapisa tog susreta, a dijelove iz tog razgovora prenosimo u ovom izdanju. Riječ je o službenom susretu u prostorijama stranke.

Snimka traje nešto više od sat vremena, a nakon što smo je preslušali očito je da se bivši premijer Milanović izuzetno trudio da izgladi odnose s braniteljima.

No, neki od sudionika bili su nezadovoljni jer im se nije ispričao za događaje iz prošlosti. Razgovor je bio dinamičan, intenzivan. Nekima na tom sastanku njegov stil, pa i stavovi činili su se previše, kako su ih poslije opisali, huškačkima. Predsjednik SDP-a Milanović otvoreno je i opušteno govorio o odnosima sa Srbijom, iznio je stavove o ulasku Bosne i Hercegovine u EU, izjasnio se o blokadi pregovora Srbije te najavio da bi kao predsjednik Vlade sa Srbijom pokušao potpisati bilateralni sporazum. U tom razgovoru nije se puno osvrtao na HDZ, iako je nekoliko puta naglasio da na njega nemaju nikakav utjecaj izvana, ni Angela Merkel, ni europski pučani. Milanovićeve stavove, pa i način na koji se izražavao na tom sastanku, branitelji koji su bili prisutni doživjeli su kao huškačke, pa je Josip Klemm, predsjednik Udruge specijalne policije, poslije susreta izjavio: - Ne želimo da se političari služe huškačkim jezikom. Pozivamo javnost da se smire tenzije, uspostave odnosi s Republikom Srbijom i omogući održavanje radnih sastanaka.

Branitelji su također izjavili da su se odazvali sastanku jer su željeli "poučiti Zorana Milanovića i SDP demokraciji, zajedništvu i dijalogu", rekao je Dražimir Jukić, predsjednik Zbora gardijskih brigada. Uoči sastanka branitelji su novinarima poslali priopćenje u kojemu pozivaju predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović da organizira sastanak s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem te s predstavnicima udruga i svim zainteresiranim stranama kako bi se napokon riješio problem nestalih. Branitelji su ostali iznenađeni načinom na koji se šef SDP-a izjasnio o svim važnim pitanjima, drže ga neprimjerenim te smatraju da bi se trebalo razgovarati sa suprotnom stranom. Šef SDP-a Milanović, pak, bio je izuzetno oštar kad je u pitanju Vučić te je rekao da s njim uopće ne treba sjesti za stol nego da bi to trebali odraditi ministri vanjskih poslova i timovi. Posebice ih je iznenadila najava da bi se u Hrvatskoj formirali sudovi koji bi sudili za zločine na Kosovu.

'Tu smo da pričamo o Srbiji i BiH'

Sastanak u stranačkim prostorijama SDP-a, koliko se čuje na snimci, otvorio je šef SDP-a Zoran Milanović. Sastanak je potrajao nešto dulje od sat vremena, rasprava je bila dinamična i na kraju nije postignut nikakav dogovor.

Milanović: "...Tu smo da vidimo što možemo napraviti o dvije stvari, a to su Srbija i Bosna... Vidjeli ste i čuli moje stavove u javnosti, drugu stranu neću komentirati, vjerujem da imaju dobre namjere, čudi me da neke stvari već nisu napravljene, ne nužno radikalne stvari, ali ako bude potrebno, mi ćemo i radikalno. Jer, nama Angela Merkel i Europska pučka stranka ne govore što smijemo i što ne smijemo napraviti. Naša politika o Srbima u Hrvatskoj je da su to naši građani i pokušavamo ih što više obgrliti, ali Vlada u Beogradu je beogradska čaršija, ponašaju se bahato. Vidim da se snalaze u košarci i vaterpolu, ali politika je kompliciranija... I ako bude potrebno, ne samo da ćemo im blokirati pregovore nego ćemo donijeti zakon po kojem ćemo proganjati njihove počinitelje po Kosovu. To je nešto čime se normalna država ne bavi, ali bude li potrebno, i to ćemo napraviti, ne samo blokirati. Ne želimo blokirati, to je nepotrebno jer možemo se dogovoriti, ako bude inteligencije s druge strane da sklopimo bilateralni ugovor...".

AUDIO SNIMAK: Milanović na sastanku s braniteljima 23. kolovoza (I dio) Šef SDP-a Milanović nadalje objašnjava da je problem optužnica u Bosni i Hercegovini još teži jer imaju političku konotaciju, ali u razgovoru se vraćaju na Srbiju.

Milanović: "Ja ne volim ulaziti u konflikte sa susjedima, pa mi smo im zatvorili granicu na dva dana zato što su nas lagali jer su preko noći prognanike iz Mađarke i Rumunjske poslali na našu granicu, pa zašto me lažeš? Zato smo im zatvorili... Ako ne ide, blokirat ćemo... ne s užitkom, ali ću to napraviti. Ali nadam se da je moguće sklopiti bilateralni ugovor koji njih ništa ne košta jer taj zakon je donesen 2003. godine u Srbiji, kad je bio Đinđić, njihovoj vlasti trebala je neka vrsta izgovora zašto progone svoje, pa, eto, onda malo i Hrvate... Prošlo je 13 godina, nitko mi ne može reći da je u Srbiji na vlasti liberalna, proeuropska, fina vlast".

AUDIO SNIMAK: Milanović na sastanku s braniteljima 23. kolovoza (II dio) Prelazi potom na temu Bosne i Hercegovine za koju smatra da bi što prije trebala biti primljena u EU.

Milanović: "Ovo u Bosni i Hercegovini je još opasnije. Kako je jedan branitelj rekao big shit... Bosna i Hercegovina nije država, tamo nemaš s kim šta razgovarati... Ja bih, da se mene pita, njih ugurao u EU preko reda, kroz prste jer tamo nema reda, nema poretka. Dodik šuruje s Vučićem, pa se to sad prelama, majke ti mile, na predsjedničkim austrijskim izborima... Nekakav desničar iz austrijske provincije, kako bi dobio glasove Srba u Austriji kojima jako dobro zvuči to da se Srpska Republika odcijepi, da se organizira referendum i tip igra na to. I što ćemo mi ostaviti Hrvate u BiH s Bošnjacima, e pa nećemo... Dakle, imamo posla s negativcima, zapamtite to, to su negativci, to nisu dragi i topli ljudi".

AUDIO SNIMAK: Milanović na sastanku s braniteljima 23. kolovoza (III dio)

Ističe nadalje da je Hrvatska dosad sa Srbijom imala gospodarske odnose, ali da je sad došao trenutak kad oni žele ući u EU.

Milanović: "E, sad smo došli do toga da oni žele u EU, ali da se moraju početi ponašati po nekakvim pravilima, mi od njih ne tražimo teritorij, granice... ali oni su izgubili rat, mi nismo osuđeni u Haagu, idemo dalje, mi smo u boljoj poziciji od njih, idemo sjesti... Vučić pošalji nekoga... Mi smo pokušavali već u vrijeme mog mandata s njima sklopiti jedan bilateralni sporazum, otišli su, šta smo mi tada mogli, blokirati im pregovore, nisu bili počeli, i čekamo ih do trenutka kad su, zvuči grubo, ranjeni. Ne želimo vas maltretirati, ali, ljudi, ukinimo taj zakon i idemo se dogovoriti, u protivnom ćete nas natjerati da štitimo svoje interese".

Stalno ističe: "...Ja gospodara izvan Hrvatske nemam".

Milanović: "...rekao sam da ćemo dati rok, ne agresivno, ali ukoliko u tom roku ne bude primjerene reakcije, moj ministar vanjskih poslova će blokirati pregovore i donijet ćemo u Saboru zakon i formirati specijalni sud s kojim ćemo proganjati iz čiste obijesti, iz čiste obijesti počinitelje zločina na, recimo, Kosovu...".

Milanović na sastanku s braniteljima 23. kolovoza (IV dio)

Milanović: "...Da ste vi radili to što je radio Vučić s one strane Save bili bi optuženi... Mi tim ljudima gledamo kroz prste, da, i to je granica tolerancije, granica do koje sam se spreman praviti blesav, nemoj me tjerati više od toga. Nažalost, to je šaka jada koja već više od 150 godina ne zna bi li išli u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku... Nema ih deset milijuna, a oni bi željeli biti gospodari cijelog Balkana".

Potom dodaje: "...Vidio sam u vašem priopćenju da želite dovesti Vučića za stol. Gledajte, to je poniženje, dakle on će poslati svog ministra, mi ćemo poslati svog i imat će izlaz, u protivnom ništa, to je to, to je taj razgovor".

AUDIO SNIMAK: Milanović na sastanku s braniteljima 23. kolovoza (V. dio)

Potom se prepiru oko prosvjeda koji su branitelji bili organizirali ispred Ministarstva u vrijeme Milanovićeve Vlade. On im objašnjava da ne bi tako prošli da su to napravili u nekom drugom europskom gradu.

Branitelji zatim Milanovića pitaju koji je njegov stav o pozdravu "Za dom spremni". Milanović: "Vidjeli ste odluku Ustavnog suda. Taj pozdrav je zabranjen, gledajte, fućka se meni za to...".

Branitelji mu ukazuju da je to njima bitno jer da su "momci pod tim pozdravom davali svoju krv za slobodu, a ne po šumama i gorama i pod petokrakom".

Milanović: "Šta je predsjednik Tuđman ‘91. govorio o tome i kakvu to štetu radi Hrvatskoj... Govorim samo o tome, ja ne mogu nikoga natjerati da misli kao ja.

Gledam samo što je za Hrvatsku štetno, ja sam morao neki dan na televiziji reći da je čovjek koji je odgojio moju mater bio ustaša i da je bio moj deda... Tu ženu je moj otac oženio ‘66., moj otac je iz prvoboračke obitelji sa zvijezdom..."

Kreće rasprava o ustašama i partizanima, ali brzo je prekidaju, a na kraju ih Milanović pita žele li da im ostavi Tomu Medveda za ministra branitelja, oni odgovoraju: "Odlično, ali bitna je politička volja".

AUDIO SNIMAK: Milanović na sastanku s braniteljima 23. kolovoza (VI dio)

AUDIO SNIMAK: Milanović na sastanku s braniteljima 23. kolovoza (VII dio)

