Beogradski univerzitet među 300 najboljih u svetu

World Rank Institution* Country/Region National Rank Total Score Score on Alumni

1 Harvard University 1 100.0 100.0

2 Stanford University 2 73.3 40.7

3 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 3 70.4 68.2

4 University of California, Berkeley 4 69.6 65.1

5 University of Cambridge 1 68.8 77.1

6 Princeton University 5 61.0 53.3

7 California Institute of Technology 6 59.6 49.5

8 Columbia University 7 58.8 63.5

9 University of Chicago 8 57.1 59.8

10 University of Oxford 2 56.6 49.7

11 Yale University 9 54.5 47.6

12 University of California, Los Angeles 10 50.7 29.5

13 Cornell University 11 50.5 42.0

14 University of California, San Diego 12 48.7 19.2

15 University of Washington 13 47.8 21.2

16 Johns Hopkins University 14 46.3 37.7

17 University of Pennsylvania 15 46.1 31.6

18 University College London 3 44.5 28.1

18 University of California, San Francisco 16 44.5 0.0

20 Swiss Federal Institute of Technology Zurich 1 43.7 29.5

21 The University of Tokyo 1 42.0 30.8

22 University of Michigan-Ann Arbor 17 41.7 34.4

23 The Imperial College of Science, Technology and Medicine 4 41.5 14.5

24 University of Wisconsin - Madison 18 41.1 30.8

25 University of Toronto 1 40.6 19.9

26 Kyoto University 2 38.9 31.6

27 New York University 19 38.8 28.1

27 Northwestern University 19 38.8 15.4

29 University of Illinois at Urbana-Champaign 21 38.6 29.9

30 University of Minnesota, Twin Cities 22 38.5 29.5

31 Duke University 23 38.0 15.4

32 Washington University in St. Louis 24 37.4 22.9

33 Rockefeller University 25 36.5 17.0

34 University of Colorado at Boulder 26 36.0 12.6

35 University of Copenhagen 1 35.7 21.8

36 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 1 35.0 33.6

37 The University of Texas at Austin 27 34.8 16.2

38 University of California, Santa Barbara 28 34.6 14.5

39 University of North Carolina at Chapel Hill 29 34.4 8.9

40 University of British Columbia 2 34.1 15.4

41 The University of Manchester 5 33.6 18.5

41 University of Paris-Sud (Paris 11) 2 33.6 30.3

43 University of Maryland, College Park 30 32.8 19.2

44 The University of Melbourne 1 32.3 17.0

44 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas 31 32.3 18.5

46 Heidelberg University 1 32.2 19.9

47 The University of Edinburgh 6 32.0 20.5

48 Karolinska Institute 1 31.9 22.4

49 University of Southern California 32 31.3 0.0

50 University of California, Irvine 33 31.0 0.0

51 Technical University Munich 2 30.5 34.8

52 University of Munich 3 30.3 25.6

53 Vanderbilt University 34 30.2 15.4

54 University of Zurich 2 30.1 5.1

55 King's College London 7 30.0 21.2

56 Utrecht University 1 29.8 22.9

57 University of California, Davis 35 29.7 0.0

58 University of Geneva 3 29.4 27.1

58 University of Oslo 1 29.4 28.1

60 Pennsylvania State University - University Park 36 29.3 10.3

61 Carnegie Mellon University 37 29.2 31.6

61 Purdue University - West Lafayette 37 29.2 13.6

61 Uppsala University 2 29.2 17.8

64 McGill University 3 28.5 32.8

64 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 39 28.5 10.3

66 University of Bristol 8 28.3 7.3

67 The Hebrew University of Jerusalem 1 28.2 32.0

67 The Ohio State University - Columbus 40 28.2 12.6

67 University of Helsinki 1 28.2 12.6

70 University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus 41 28.1 18.5

71 Ghent University 1 27.8 5.1

72 Ecole Normale Superieure - Paris 3 27.6 48.9

73 Aarhus University 2 27.3 11.5

73 Boston University 42 27.3 11.5

75 Brown University 43 27.0 14.5

75 University of Groningen 2 27.0 0.0

77 Nagoya University 3 26.7 29.0

77 Stockholm University 3 26.7 24.1

77 Technion-Israel Institute of Technology 2 26.7 23.5

77 The Australian National University 2 26.7 13.6

77 The University of Queensland 2 26.7 12.6

82 Leiden University 3 26.5 17.8

83 University of Florida 44 26.2 17.0

84 Rice University 45 26.0 16.2

85 Osaka University 4 25.7 8.9

86 Moscow State University 1 25.3 41.4

87 The University of Western Australia 4 24.9 13.6

87 University of Basel 4 24.9 19.2

87 University of Strasbourg 4 24.9 25.1

90 KU Leuven 2 24.7 0.0

90 University of Arizona 46 24.7 14.5

92 University of Warwick 9 24.6 0.0

93 Arizona State University 47 24.5 0.0

93 University of California, Santa Cruz 47 24.5 0.0

93 University of Utah 47 24.5 0.0

96 McMaster University 4 24.4 12.6

97 University of Bonn 4 24.3 15.4

98 VU University Amsterdam 4 24.2 0.0

99 Michigan State University 50 24.0 8.9

100 Texas A&M University 51 23.9 0.0

101-150 Aix Marseille University 5-6 13.6

101-150 Baylor College of Medicine 52-65 0.0

101-150 Case Western Reserve University 52-65 30.3

101-150 Emory University 52-65 0.0

101-150 Université libre de Bruxelles (ULB) 3 19.9

101-150 Georgia Institute of Technology 52-65 12.6

101-150 Icahn School of Medicine at Mount Sinai 52-65 0.0

101-150 Indiana University Bloomington 52-65 10.3

101-150 London School of Economics and Political Science 10-17 19.9

101-150 Lund University 4 21.2

101-150 Mayo Medical School 52-65 0.0

101-150 Monash University 5-7 0.0

101-150 National University of Singapore 1 0.0

101-150 Norwegian University of Science and Technology - NTNU 2 13.6

101-150 Peking University 1-4 0.0

101-150 Radboud University Nijmegen 5-7 16.2

101-150 Seoul National University 1 0.0

101-150 Shanghai Jiao Tong University 1-4 0.0

101-150 Swiss Federal Institute of Technology Lausanne 5 0.0

101-150 Technical University of Denmark 3 5.1

101-150 The University of Glasgow 10-17 7.3

101-150 The University of New South Wales 5-7 0.0

101-150 The University of Sheffield 10-17 17.8

101-150 The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center 52-65 0.0

101-150 Tohoku University 5 14.5

101-150 Tsinghua University 1-4 10.3

101-150 Tufts University 52-65 18.5

101-150 University of Alberta 5-6 11.5

101-150 University of Amsterdam 5-7 5.1

101-150 University of Birmingham 10-17 18.5

101-150 University of California, Riverside 52-65 12.6

101-150 University of Frankfurt 5-8 30.3

101-150 University of Freiburg 5-8 18.5

101-150 University of Goettingen 5-8 30.8

101-150 University of Leeds 10-17 17.0

101-150 University of Liverpool 10-17 17.0

101-150 University of Massachusetts Amherst 52-65 13.6

101-150 University of Massachusetts Medical School - Worcester 52-65 0.0

101-150 University of Montreal 5-6 11.5

101-150 University of Muenster 5-8 19.2

101-150 University of Nottingham 10-17 11.5

101-150 University of Rochester 52-65 24.6

101-150 University of Sao Paulo 1 0.0

101-150 University of Southampton 10-17 0.0

101-150 University of Sydney 5-7 14.5

101-150 University of Virginia 52-65 0.0

101-150 University of Wageningen 5-7 0.0

101-150 University Paris Diderot - Paris 7 5-6 11.5

101-150 Weizmann Institute of Science 3 17.8

101-150 Zhejiang University 1-4 0.0

151-200 Cardiff University 18-21 0.0

151-200 Catholic University of Louvain 4 10.3

151-200 Erasmus University 8 0.0

151-200 Fudan University 5-7 0.0

151-200 George Mason University 66-78 0.0

151-200 Hokkaido University 6-7 11.5

151-200 Iowa State University 66-78 0.0

151-200 Joseph Fourier University (Grenoble 1) 7-8 0.0

151-200 King Abdulaziz University 1-2 0.0

151-200 King Saud University 1-2 0.0

151-200 Nanyang Technological University 2 0.0

151-200 National Taiwan University 1 11.5

151-200 North Carolina State University - Raleigh 66-78 0.0

151-200 Oregon Health and Science University 66-78 0.0

151-200 Oregon State University 66-78 10.3

151-200 Queen Mary University of London 18-21 17.8

151-200 Sapienza University of Rome 1-5 11.5

151-200 Sun Yat-sen University 5-7 0.0

151-200 Tel Aviv University 4 0.0

151-200 The Chinese University of Hong Kong 1-2 0.0

151-200 The University of Adelaide 8 14.5

151-200 The University of Georgia 66-78 0.0

151-200 The University of Hong Kong 1-2 0.0

151-200 Tokyo Institute of Technology 6-7 12.6

151-200 Trinity College Dublin 1 10.3

151-200 University of Barcelona 1 0.0

151-200 University of Bern 6 12.6

151-200 University of Buenos Aires 1 14.5

151-200 University of Delaware 66-78 10.3

151-200 University of Exeter 18-21 0.0

151-200 University of Gothenburg 5 0.0

151-200 University of Hamburg 9-13 11.5

151-200 University of Hawaii at Manoa 66-78 0.0

151-200 University of Illinois at Chicago 66-78 0.0

151-200 University of Iowa 66-78 0.0

151-200 University of Kiel 9-13 10.3

151-200 University of Koeln 9-13 0.0

151-200 University of Miami 66-78 0.0

151-200 University of Milan 1-5 17.0

151-200 University of Padua 1-5 0.0

151-200 University of Paris Descartes (Paris 5) 7-8 11.5

151-200 University of Pisa 1-5 13.6

151-200 University of Science and Technology of China 5-7 0.0

151-200 University of Sussex 18-21 0.0

151-200 University of Tennessee - Knoxville 66-78 10.3

151-200 University of Tuebingen 9-13 22.4

151-200 University of Turin 1-5 15.4

151-200 University of Vienna 1 13.6

151-200 University of Wuerzburg 9-13 19.2

151-200 Virginia Commonwealth University 66-78 10.3

201-300 Autonomous University of Barcelona 2-5 0.0

201-300 Autonomous University of Madrid 2-5 0.0

201-300 Beijing Normal University 8-13 15.4

201-300 Brandeis University 79-102 19.2

201-300 Charles University in Prague 1 8.9

201-300 City University of Hong Kong 3-4 0.0

201-300 Claude Bernard University Lyon 1 9-15 10.3

201-300 Colorado State University 79-102 0.0

201-300 Complutense University of Madrid 2-5 19.2

201-300 Curtin University 9-11 0.0

201-300 Dalhousie University 7-16 0.0

201-300 Dartmouth College 79-102 17.8

201-300 Delft University of Technology 9-10 11.5

201-300 Durham University 22-28 0.0

201-300 Ecole Normale Superieure - Lyon 9-15 0.0

201-300 Florida State University 79-102 0.0

201-300 Vrije Universiteit Brussel (VUB) 5-6 13.6

201-300 Harbin Institute of Technology 8-13 0.0

201-300 Huazhong University of Science and Technology 8-13 0.0

201-300 Indiana University-Purdue University at Indianapolis 79-102 0.0

201-300 Jilin University 8-13 0.0

201-300 Karlsruhe Institute of Technology (KIT) 14-21 0.0

201-300 Korea Advanced Institute of Science and Technology 2-5 0.0

201-300 Korea University 2-5 0.0

201-300 KTH Royal Institute of Technology 6-7 0.0

201-300 Kyushu University 8-9 0.0

201-300 Laval University 7-16 0.0

201-300 Louisiana State University - Baton Rouge 79-102 0.0

201-300 Maastricht University 9-10 0.0

201-300 Macquarie University 9-11 0.0

201-300 Medical University of Vienna 2-3 8.9

201-300 Nanjing University 8-13 0.0

201-300 National Autonomous University of Mexico 1 12.6

201-300 National Tsing Hua University 2 12.6

201-300 Newcastle University 22-28 0.0

201-300 Northeastern University 79-102 0.0

201-300 Paul Sabatier University (Toulouse 3) 9-15 0.0

201-300 Polytechnic Institute of Milan 6-8 7.3

201-300 Pompeu Fabra University 2-5 0.0

201-300 Queen's University 7-16 0.0

201-300 RWTH Aachen University 14-21 0.0

201-300 Simon Fraser University 7-16 0.0

201-300 Stony Brook University 79-102 0.0

201-300 Sungkyunkwan University 2-5 0.0

201-300 Swedish University of Agricultural Sciences 6-7 0.0

201-300 The George Washington University 79-102 11.5

201-300 The Hong Kong University of Science and Technology 3-4 0.0

201-300 The University of Auckland 1-2 13.6

201-300 The University of Calgary 7-16 0.0

201-300 The University of Dundee 22-28 0.0

201-300 The University of New Mexico - Albuquerque 79-102 0.0

201-300 The University of Texas Health Science Center at Houston 79-102 0.0

201-300 Toulouse School of Economics 9-15 0.0

201-300 TU Dresden 14-21 0.0

201-300 University at Buffalo, the State University of New York 79-102 0.0

201-300 University of Aberdeen 22-28 0.0

201-300 University of Alabama at Birmingham 79-102 0.0

201-300 University of Bergen 3 0.0

201-300 University of Bologna 6-8 0.0

201-300 University of Bordeaux 9-15 0.0

201-300 University of Cape Town 1-2 18.5

201-300 University of Cincinnati 79-102 0.0

201-300 University of East Anglia 22-28 13.6

201-300 University of Erlangen-Nuremberg 14-21 0.0

201-300 University of Florence 6-8 0.0

201-300 University of Guelph 7-16 0.0

201-300 University of Houston 79-102 0.0

201-300 University of Innsbruck 2-3 0.0

201-300 University of Kansas 79-102 11.5

201-300 University of Kentucky 79-102 10.3

201-300 University of Lausanne 7 0.0

201-300 University of Leicester 22-28 0.0

201-300 University of Leipzig 14-21 11.5

201-300 University of Liege 5-6 7.3

201-300 University of Lisbon 1 0.0

201-300 University of Lorraine 9-15 11.5

201-300 University of Mainz 14-21 0.0

201-300 University of Marburg 14-21 10.3

201-300 University of Maryland, Baltimore 79-102 0.0

201-300 University of Montpellier 9-15 10.3

201-300 University of Nebraska - Lincoln 79-102 17.0

201-300 University of Notre Dame 79-102 12.6

201-300 University of Otago 1-2 0.0

201-300 University of Ottawa 7-16 0.0

201-300 University of South Carolina - Columbia 79-102 0.0

201-300 University of South Florida 79-102 0.0

201-300 University of Southern Denmark 4 0.0

201-300 University of Stuttgart 14-21 18.5

201-300 University of Tehran 1 12.6

201-300 University of the Witwatersrand 1-2 18.5

201-300 University of Tsukuba 8-9 0.0

201-300 University of Victoria 7-16 0.0

201-300 University of Waterloo 7-16 0.0

201-300 University of Wollongong 9-11 0.0

201-300 University of York 22-28 0.0

201-300 Virginia Polytechnic Institute and State University 79-102 11.5

201-300 Western University 7-16 0.0

201-300 Xian Jiao Tong University 8-13 0.0

201-300 Yeshiva University 79-102 0.0

201-300 Yonsei University 2-5 0.0

301-400 Aalborg University 5 0.0

301-400 Beihang University 14-27 0.0

301-400 Brigham Young University 103-125 8.9

301-400 Central South University 14-27 0.0

301-400 Chalmers University of Technology 8-10 0.0

301-400 Chiba University 10-12 0.0

301-400 China Agricultural University 14-27 0.0

301-400 China Medical University 3-5 0.0

301-400 City University of New York City College 103-125 31.2

301-400 Dalian University of Technology 14-27 0.0

301-400 Deakin University 12-19 0.0

301-400 Drexel University 103-125 0.0

301-400 Ecole Polytechnique 16-18 21.8

301-400 Eindhoven University of Technology 11-12 0.0

301-400 ESPCI ParisTech 16-18 7.3

301-400 Federal University of Rio de Janeiro 2-4 0.0

301-400 Flinders University 12-19 15.4

301-400 Georgetown University 103-125 0.0

301-400 Griffith University 12-19 0.0

301-400 Hannover Medical School 22-28 0.0

301-400 Hanyang University 6-8 0.0

301-400 Indian Institute of Science 1 0.0

301-400 Jagiellonian University 1-2 10.3

301-400 James Cook University 12-19 0.0

301-400 Keio University 10-12 0.0

301-400 King Abdullah University of Science and Technology 3 0.0

301-400 Kobe University 10-12 14.5

301-400 Kyung Hee University 6-8 0.0

301-400 Lancaster University 29-33 0.0

301-400 Lanzhou University 14-27 0.0

301-400 Linkoping University 8-10 0.0

301-400 London School of Hygiene & Tropical Medicine 29-33 7.3

301-400 Nankai University 14-27 0.0

301-400 National and Kapodistrian University of Athens 1 0.0

301-400 National Cheng Kung University 3-5 0.0

301-400 National Chiao Tung University 3-5 0.0

301-400 Paris Dauphine University (Paris 9) 16-18 20.5

301-400 Pohang University of Science and Technology 6-8 0.0

301-400 Polytechnic University of Valencia 6-8 0.0

301-400 Queen's University Belfast 29-33 17.8

301-400 Rensselaer Polytechnic Institute 103-125 12.6

301-400 Saint Petersburg State University 2 26.7

301-400 San Diego State University 103-125 0.0

301-400 Scuola Normale Superiore - Pisa 9-10 0.0

301-400 Shandong University 14-27 0.0

301-400 Sichuan University 14-27 0.0

301-400 South China University of Technology 14-27 0.0

301-400 Southeast University 14-27 0.0

301-400 Swinburne University of Technology 12-19 0.0

301-400 Technical University of Berlin 22-28 16.2

301-400 Temple University 103-125 0.0

301-400 The Hong Kong Polytechnic University 5 0.0

301-400 The University of Newcastle, Australia 12-19 0.0

301-400 The University of Reading 29-33 0.0

301-400 The University of Texas at Dallas 103-125 0.0

301-400 The University of Texas Health Science Center at San Antonio 103-125 0.0

301-400 Thomas Jefferson University 103-125 0.0

301-400 Tianjin University 14-27 0.0

301-400 Tongji University 14-27 0.0

301-400 Tulane University 103-125 0.0

301-400 Umea University 8-10 0.0

301-400 UNESP 2-4 0.0

301-400 University at Albany (State University of New York) 103-125 0.0

301-400 University College Dublin 2 0.0

301-400 University of Antwerp 7 0.0

301-400 University of Belgrade 1 0.0

301-400 University of Bochum 22-28 0.0

301-400 University of Campinas 2-4 0.0

301-400 University of Central Florida 103-125 0.0

301-400 University of Chile 1 7.3

301-400 University of Colorado at Denver 103-125 0.0

301-400 University of Connecticut 103-125 11.5

301-400 University of Duesseldorf 22-28 11.5

301-400 University of Duisburg-Essen 22-28 0.0

301-400 University of Giessen 22-28 0.0

301-400 University of Granada 6-8 0.0

301-400 University of Malaya 1 0.0

301-400 University of Manitoba 17-18 0.0

301-400 University of Missouri - Columbia 103-125 8.9

301-400 University of Montana - Missoula 103-125 5.1

301-400 University of Naples Federico II 9-10 0.0

301-400 University of New Hampshire - Durham 103-125 0.0

301-400 University of Oregon 103-125 8.9

301-400 University of Oulu 2-3 11.5

301-400 University of Porto 2 0.0

301-400 University of Saskatchewan 17-18 8.9

301-400 University of St Andrews 29-33 10.3

301-400 University of Tasmania 12-19 0.0

301-400 University of Technology, Sydney 12-19 0.0

301-400 University of Turku 2-3 0.0

301-400 University of Twente 11-12 0.0

301-400 University of Ulm 22-28 0.0

301-400 University of Valencia 6-8 0.0

301-400 University of Vermont 103-125 13.6

301-400 University of Warsaw 1-2 15.4

301-400 University of Wyoming 103-125 0.0

301-400 Washington State University 103-125 0.0

301-400 Wayne State University 103-125 0.0

301-400 Wuhan University 14-27 0.0

301-400 Xiamen University 14-27 0.0

401-500 Aalto University 4-6 0.0

401-500 Aristotle University of Thessaloniki 2 0.0

401-500 Auburn University 126-146 0.0

401-500 Bar-Ilan University 5-6 0.0

401-500 Ben-Gurion University of the Negev 5-6 0.0

401-500 Bielefeld University 29-39 0.0

401-500 Boston College 126-146 0.0

401-500 Brunel University 34-37 0.0

401-500 Cairo University 1 19.2

401-500 Capital Medical University 28-32 0.0

401-500 Carleton University 19-20 0.0

401-500 Catholic University of Chile 2 0.0

401-500 Catholic University of Korea 9-12 0.0

401-500 Catholic University of the Sacred Heart 11-20 0.0

401-500 Chang Gung University 6-7 0.0

401-500 Clemson University 126-146 0.0

401-500 East China University of Science and Technology 28-32 0.0

401-500 Eotvos Lorand University 1-2 13.6

401-500 Ewha Womans University 9-12 0.0

401-500 Federal University of Minas Gerais 5-6 0.0

401-500 Federal University of Rio Grande do Sul 5-6 0.0

401-500 Florida International University 126-146 0.0

401-500 Hiroshima University 13-18 0.0

401-500 Istanbul University 1 13.6

401-500 Kanazawa University 13-18 0.0

401-500 Kansas State University 126-146 0.0

401-500 King Fahd University of Petroleum & Minerals 4 0.0

401-500 Kyungpook National University 9-12 0.0

401-500 Medical University of Graz 4-6 0.0

401-500 Medical University of South Carolina 126-146 0.0

401-500 MINES ParisTech 19-22 13.6

401-500 Nanjing Medical University 28-32 0.0

401-500 Nara Institute of Science and Technology 13-18 0.0

401-500 National Sun Yat-Sen University 6-7 0.0

401-500 Okayama University 13-18 0.0

401-500 Oklahoma State University 126-146 0.0

401-500 Peking Union Medical College 28-32 0.0

401-500 Polytechnic University of Catalonia 9-13 0.0

401-500 Pusan National University 9-12 0.0

401-500 Queensland University of Technology 20 0.0

401-500 Rush University 126-146 0.0

401-500 Saint Louis University 126-146 0.0

401-500 Sharif University of Technology 2 15.4

401-500 Soochow University 28-32 0.0

401-500 State University of New York Health Science Center at Brooklyn 126-146 0.0

401-500 Stellenbosch University 3-4 0.0

401-500 Stockholm School of Economics 11 0.0

401-500 Syracuse University 126-146 0.0

401-500 Technical University Darmstadt 29-39 14.5

401-500 Technical University of Braunschweig 29-39 12.6

401-500 Texas Tech University 126-146 0.0

401-500 The University of Texas Medical Branch at Galveston 126-146 0.0

401-500 The University of Tokushima 13-18 13.6

401-500 Tokyo Medical and Dental University 13-18 0.0

401-500 University College Cork 3 0.0

401-500 University of Alaska - Fairbanks 126-146 0.0

401-500 University of Arkansas at Fayetteville 126-146 0.0

401-500 University of Arkansas at Little Rock 126-146 0.0

401-500 University of Auvergne 19-22 0.0

401-500 University of Bath 34-37 0.0

401-500 University of Bayreuth 29-39 0.0

401-500 University of Bremen 29-39 0.0

401-500 University of Coimbra 3 0.0

401-500 University of Eastern Finland 4-6 0.0

401-500 University of Essex 34-37 19.2

401-500 University of Ferrara 11-20 0.0

401-500 University of Genoa 11-20 0.0

401-500 University of Graz 4-6 7.3

401-500 University of Halle-Wittenberg 29-39 0.0

401-500 University of Hannover 29-39 0.0

401-500 University of Jena 29-39 0.0

401-500 University of Jyvaskyla 4-6 0.0

401-500 University of Konstanz 29-39 0.0

401-500 University of KwaZulu-Natal 3-4 0.0

401-500 University of Ljubljana 1 0.0

401-500 University of Maryland, Baltimore County 126-146 0.0

401-500 University of Milan - Bicocca 11-20 0.0

401-500 University of Nice Sophia Antipolis 19-22 0.0

401-500 University of Oklahoma - Norman 126-146 0.0

401-500 University of Palermo 11-20 0.0

401-500 University of Parma 11-20 0.0

401-500 University of Pavia 11-20 0.0

401-500 University of Perugia 11-20 0.0

401-500 University of Quebec 19-20 0.0

401-500 University of Regensburg 29-39 0.0

401-500 University of Rennes 1 19-22 0.0

401-500 University of Rhode Island 126-146 0.0

401-500 University of Roma - Tor Vergata 11-20 0.0

401-500 University of Rostock 29-39 0.0

401-500 University of Santiago Compostela 9-13 0.0

401-500 University of Science, Malaysia 2 0.0

401-500 University of Seville 9-13 0.0

401-500 University of Surrey 34-37 0.0

401-500 University of Szeged 1-2 0.0

401-500 University of the Basque Country 9-13 0.0

401-500 University of Trieste 11-20 0.0

401-500 University of Zaragoza 9-13 0.0

401-500 Utah State University 126-146 13.6

401-500 Vienna University of Technology 4-6 0.0