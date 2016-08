Preminuo novinar Zoran B. Nikolić

Bivši novinar nedeljnika Vreme i borac za nezavisno novinarstvo

Zoran B. Nikolić, dugogodišnji urednik i novinar beogradskih medija preminuo je iznenada 13. avgusta, u pedesetoj godini.

Komemorativni skup posvećen Nikoliću održaće se u ponedeljak 15. avgusta u beogradskom Medija centru sa početkom u 14:00 sati.

Kremacija Zorana Nikolića će biti u utorak 16. avgusta u 12:30, u kapeli na Novom groblju u Beogradu.

Novinarsku karijeru počeo je 1997. godine u nedeljniku Vreme.

U nedeljniku Blic News je od 2001. do 2004. bio novinar i pomoćnik glavnog urednika, radio je kao saradnik VIN video produkcije i Southeast European Times-a, bio je urednik u dnevnim novinama Blic, Danas i Alo, na portalima Mondo i U pravu si! i na Televiziji Pink. Od januara 2015. radio je u Fondaciji Slavko Ćuruvija kao izvršni urednik portala Cenzolovka. Bio je član NUNS-a.

Bio je veoma aktivan u zaštiti novinara i odbrani prava na slobodnu reč. Jedan je pokretača inicijative Novinari ne kleče.

Z.B.N. o položaju novinara u Srbiji

U razgovoru za sajt Infocentrala januara ove godine rekao je: „Za razliku od Beograda mnogo je manje vidljivo šta se dešava novinarima u unutrašnjosti. Lokalni političari, vlasnici medija tu situaciju koriste za mnogo jači pritisak, ucene a sami novinari ne mogu da reše svoj položaj. Moje mišljenje je da je tzv. medijska reforma – potpuna katastrofa. Ona je ostavila bez posla najmanje hiljadu ljudi i dovela ih u poziciju da nemaju gde da se zaposle u svojoj struci. Ali po celo društvo je mnogo pogubnije to što je ugašena i poslednja nada da će u Srbiji postojati informisanje u javnom interesu. Zakonom kojim je privatizovan veliki broj medija, zabranjeno je osnivati medije u javnom vlasništvu što je protivustavno i nemoguće je više zaštiti javni interes u informisanju. To je posledica privatizacije" rekao je Nikolić.

Nikolić kaže da je posledica „projektnog sufinansiranja" otvoren plato za mnogobrojne manipulacije.

„Nisu jasni kriterijumi po kojima se deli taj novac, ne postoje sankcije ukoliko se Zakon ne poštuje a lokalne vlasti se ponašaju samovoljno. To je način da se novac iz budžeta potroši, a da to ne donese nikakav efekat. Teško je reći da li je Medijska reforma smišljena namerno, ali izgleda kao da jeste. Ja sam član NUNS-a ali sam i na skupštini udruženja više puta o ovome govorio. Reformom se štite predstavnici jedne interesne grupe a to su vlasnici privatnih medija. I pre privatizacije je bilo jasno da mediji koji su dve trećine prihoda ostvarivali iz budžeta, ne mogu biti prodati iz ekonomskih razloga odnosno da kupcu to nije prioritet. Jasno može da se dokaže da ljudi koji su kupili medije u Srbiji imaju veze sa strankama u vladajućoj koaliciji. Stvorena je mreža medija koji će im poslužiti, ako ništa drugo za predstojeće izbore. A šta će posle sa tim raditi, ja nisam veliki optimista"dodao je on.

Izvršni urednik portala „Cenzolovka" za Infocentralu kaže da nikada nije sreo ministra Ivana Tasovca „a baš bi voleo da porazgovara sa njim".

„On nije našao za shodno da nam se obrati ni na koji način, kao ni javnosti i da kaže šta je radio kao ministar informisanja sve ovo vreme, koji su rezultati njegovog rada. To je čovek koji se u svoj posao ne meša"

On je takođe rekao da se ministar Bratislav Gašić u slučaju novinarke Zlatije Labović, nikada na taj način ne bi obratio muškarcu ali s druge strane, to je prikaz odnosa prema medijima.

„Klekni robe, slugo, izvrši naređenje! To je odnos ne samo ove vlasti, nego i u proteklih deset godina"