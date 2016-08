Ombudsman: 45 preporuka za sprečavanje porodičnog nasilja

"Svedoka nije bilo", "pala niz stepenice"...

Postupanje po primljenim prijavama nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima

Po prijemu prijave nasilja, policijski službenici su po pravilu izlazili na lice mesta, obavljali razgovor sa prijavljenom osobom i osobom koja je prijavila nasilje, a potom obavljali konsultacije sa dežurnim zamenikom javnog tužioca i postupali po uputstvu koje im je dato.

Postupanje po prijavi najčešće se završavalo uzimanjem izjava od osobe koja je prijavila nasilje i osobe/osoba koje su prijavljene zbog nasilja. Policijski službenici vrlo često nisu preduzimali druge mere, radnje i ovlašćenja u cilju prikupljanja svih potrebnih činjenica i informacija, niti su informacije tražili od organa starateljstva, čak ni u slučaju kada je prijavljena pretnja smrću i fizičko nasilje.

Policijska uprava u Požarevcu - Policijska stanica Petrovac je, povodom prijave žrtve da joj bivši partner preti smrću i da joj je prethodnog dana uperio pištolj u glavu i naneo više udaraca, obavila razgovor sa prijaviteljkom nasilja i prijavljenim, ali druge mere nije preduzimala jer "svedoka nije bilo". Postupanje po ovoj prijavi i detaljnije ispitivanje činjenica izostalo je i kada je utvrđeno da prijavljeni ima oružje (pištolj) u posedu - koje mu je oduzeto, pa čak i onda kada je policija naknadno utvrdila da je izvršilac nasilja prikrio da poseduje još tri pištolja, sa kojima je „fingirao krivično delo". Policija je utvrdila da je on izvršio opaljenje iz jednog od pištolja, a potom podneo prijavu sa ciljem za to optuži bivšu partnerku i njenog tadašnjeg partnera.

Policijska uprava u Kruševcu je prikupljanje informacija izvršila samo razgovorom sa prijavljenim licem i prijaviteljkom nasilja, iako je prijava podneta zbog fizičkog i verbalnog nasilja (pretnji) koje je prijavljeni vršio u alkoholisanom stanju. Žrtva je upućena da se obrati centru za socijalni rad od koga policija, međutim, nije zatražila nikakve informacije.

Policijska uprava za grad Beograd - PS Voždovac nije ispitivala činjenice i pored višestruko prijavljenog nasilja nad ženom koja je slepa i ima zdravstvene smetnje, od strane zdravstvene ustanove i komšija

U većem broju slučajevima, policijski službenici su davali ocene prijavljenih incidenata, ne kvalifikujući ih kao nasilje, već kao "porodične nesuglasice" , "verbalni sukob" , "narušene porodične odnose" , "loše bračne odnose", iako ovim ocenama nisu prethodile aktivnosti na utvrđivanju svih činjenica - izuzev uzimanja izjava od prijaviteljke i prijavljenog.

Policijska uprava u Kruševcu dala je ovu ocenu iako je prijaviteljka navela u prijavi da prijavljeni "dolazi pijan i lomi stvari po kući", "tuče me i to nogama, rukama, motkama i sl", "šamarao me i tukao rukama i nogama"...

U skladu sa tom ocenom policijski službenici su i odabirali način daljeg postupanja - najčešće su primenjivali policijsko ovlašćenje upozorenje, mada je bilo slučajeva da policija nije preduzela nijednu meru. Ove ocene prijavljenog incidenta, uz nedovoljno prikupljenih podataka, uticale su i na način na koji su policijski službenici dežurnom javnom tužiocu predstavili incidente, a na taj način i na javnotužilačku odluku.

Najčešće, stav javnih tužilaca bio je da ne postoje elementi krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Uputstvo policiji da podnese krivičnu prijavu tužioci su davali tek nakon više prijava nasilja protiv istog lica i onda kada su evidentirane teške telesne povrede. Ocenu da nema elemenata krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti tužioci su davali i u slučajevima prijave fizičkog nasilja i pretnji oružjem.

Policijska uprava u Valjevu nije preduzela nijednu meru jer podnositeljka "nije ukazala da je nasilje u toku ili da neposredno predstoji..već da je reč o porodičnim nesuglasicama" .

U nekim slučajevima, policija je podnosila zahtev za pokretanje prekršajnog postupka i pored konstatovanog izvršenog fizičkog nasilja.

Negiranje nasilja od strane žrtve i njeno psihičko stanje bilo je razlog zbog čega policijski službenici nisu preduzimali mere i radnje na utvrđivanju činjenica čak i kada je nasilje prijavljeno u više navrata a kod žrtve uočavane vidljive povrede.

PS Voždovac nije preduzimala mere i radnje iz svoje nadležnosti iako su utvrdili "vidne povrede u predelu glave". Policijski službenici su utvrdili i da je reč o osobi koja je psihički obolela i slepa. Patrola je konstatovala da "nije mogla da ustanovi okolnosti pod kojima je žrtva zadobila povrede jer je slepa i psihički obolela pa samim tim i ne može da ukazuje na to ko je povređuje".

Ova policijska stanica nije postupala ni nakon višestrukih informacija o povredama i nasilju koje su policiji dostavljali hitna pomoć, centar za socijalni rad i građani, jer se žrtva "vrlo otežano i nerazgovetno izražava što je posledica njenog psihičkog oboljenja" ili negira nasilje navodima da je "pala niz stepenice".

U jednom slučaju starešina policijske stanice nije preduzeo nijednu meru, niti obavestio policijske službenike o svom saznanju da je partner žrtve uputio žrtvi pretnju.

Načelniku PS Knjaževac Policijske uprave u Zaječaru obratio se "neformalno" brat ubijene tražeći "prijateljski i informativan" razgovor zbog toga što mu je sestra rekla da joj je suprug - koji se tada nalazio u bolnici - izrekao pretnju, nakon što mu je saopštila nameru da se razvede.

Brat ubijene naveo je da u tom razgovoru nije izneo sadržaj pretnje, kao i da nije imao nameru da podnese prijavu, već da se informiše, te da "ni u jednom momentu nije rekao da je zet fizički ili psihički maltretirao njegovu sestru", već da je zabrinut zbog njegovih kockarskih dugova i izrečene, a neprecizirane pretnje. Brat ubijene je, međutim, naveo i da je načelnika Policijske stanice "detaljno upoznao sa svim činjenicama koji prate probleme u braku moje sestre". S obzirom na različite navode brata ubijene, konstatovane službenim beleškama o obaveštenju primljenom od građana sačinjenih u Policijskoj upravi Zaječar i izjavu načelnika Policijske stanice datu ovlašćenim licima Zaštitnika građana da mu brat ubijene nije rekao da je njegovoj sestri izrečena pretnja, Zaštitnik građana nije mogao da utvrdi sa sigurnošću da li je propusta u radu ovog policijskog starešine bilo ili ne. V.f. načelnika Policijske uprave Zaječar, međutim, sprovela je postupak i pribavila potrebne informacije, te ih je uputila Ministarstvu radi preduzimanja mera u cilju kontrole zakonitosti rada ovog policijskog službenika.

Odnos prema podnosiocima prijave nasilja

Nakon preduzimanja mera i radnji, policijski službenici su upućivali prijaviteljku nasilja na sudski postupak i organ starateljstva. Na ovaj način, međutim, policijski službenici nekih policijskih uprava postupali su i bez prethodno potpuno utvrđenih činjenica i bez pribavljanja informacija od organa starateljstva. Postupanje nekih policijskih službenika izostajalo je i u slučaju višestrukih prijava, a u jednom slučaju zbog toga što prijaviteljka nije dostavila medicinsku dokumentaciju.

U jednom slučaju, policijski službenik vršio je nedozvoljeni uticaj na žrtvu nakon pretrpljenog nasilja bivšeg partnera.

Policijski službenik Policijske uprave u Smederevu, čiji je otac izvršio nasilje prema bivšoj partnerki, poslao je SMS poruku žrtvi: "Odradi samo u ponedeljak ono što sam ti rekao. Odradi samo u ponedeljak ono što sam ti pričao da nisi videla ništa, ako te budu zvali". Policijski službenik naveo je da je to učinio "u nameri da ublaži i smiri nastalu situaciju... kako se problem ne bi dalje stvarao". Povodom toga, Policijska uprava nije preduzela nikakve mere prema policijskom službeniku u cilju utvrđivanja postojanja krivičnog dela, prekršaja i/ili disciplinske odgovornosti.

Nakon smrti žrtve njeni srodnici su tvrdili da ih je policija nenajavljeo i neosnovano posećivala i na njih vršila uticaj.

Srodnici ubijene tvrdili su da su policijski službenici Policijske uprave u Smederevu dolazili kod njih nakon ubistva, zahtevajući "da ne postavljaju pitanja". Policijski službenici ove Uprave negirali su kontakt sa srodnicima ubijene, ali Policijska uprava - ni po zahtevu Zaštitnika građana - nije od srodnika ubijene pribavila informacije o intervencijama policijskih službenika i njihovom identitetu radi potpunog utvrđivanja činjenica u vezi ovih navoda

Činjenica da prijaviteljki nasilja prijavljeni ne dozvoljava da uzme svoje lične stvari iz zajedničkog domaćinstva nije među policijskim službenicima tretirano kao oblik nasilja. Jedina aktivnost u tim slučajevima bila je asistencija žrtvi da uzme svoje stvari.

Provera da li prijavljeno lice ima u posedu oružje

Proveru da li lice prijavljeno za nasilje poseduje oružje nisu vršile sve policijske uprave.

Proveru da li prijavljeni poseduje oružje vršile su policijske uprave u Somboru, Požarevcu ( u dva slučaja koja je ispitivao Zaštitnik građana) i Smederevu. Policijska uprava u Kruševcu je sprovela ovu proveru u jednom od ispitanih slučajeva, dok u drugom nije. Policijske uprave u Čačku i Valjevu i Policijska uprava za grad Beograd - PS Voždovac ove provere nisu preduzele...

Tamo gde su provere vršene, policijski službenici su oduzimali oružje kada ga pri proveri nađu. U jednom slučaju, međutim, oružje nije oduzeto jer prijavljeni za nasilje "nije evidentiran kao počinilac krivičnog dela ili prekršaja".

Izjašnjenje Policijske uprave u Somboru, povodom neoduzimanja oružja od lica prijavljenog za nasilje. Ovim oružjem izvršeno je ubistvo.

Kada je prijavljeno lice srodnik ili član porodičnog domaćinstva policijskog službenika, nisu preduzete mere ispitivanja načina na koji policijski službenik drži službeno oružje u kući, niti mere radi obezbeđivanja da se službeno oružje ne nalazi u kući izvršioca nasilja.

Policijska uprava u Smederevu nije preduzela mere u odnosu na svog policijskog službenika čiji je otac prijavljen za nasilje nad bivšom partnerkom (iako mu je tada oduzeto vatreno oružje), niti kada je pokušao suicid. Ova uprava propustila je da proveri da li je policijski službenik pravilno i savesno čuvao službeno oružje, s obzirom da je utvrđeno da je policijski službenik: živeo u zajedničkom domaćinstvu sa svojim ocem; oružje držao "u ormaru, zaključano, a ključ od ormara se nalazio ostavljen u fijoci komode u drugom delu sobnog nameštaja"; znao da je njegov otac već vršio nasilje nad bivšom partnerkom i trećim licima i da mu je policija zbog toga oduzela oružje koje je posedovao; i da je znao da je njegov otac pokušao suicid zbog čega je hospitalizovan.

Procene bezbednosnih rizika

Samo u jednom od ispitanih slučajeva, lice prijavljeno za nasilje je bilo ranije osuđivano kaznom zatvora za krivična dela prema članovima porodice sa elementima nasilja. U tom slučaju, međutim, policija nije - pre nego što je osuđeni završio izdržavanje kazne, odnosno nakon što je pušten na slobodu - inicirala i zajedno sa organom starateljstva izvršila procenu rizika po članove porodice.

Policijska uprava u Kikindi imala je informacije da će, odnosno da je osuđeni za krivično delo nasilja u porodici i obljuba zloupotrebom položaja na štetu tada maloletnog deteta, (biti) pušten na slobodu nakon izdržavanja kazne. Policijska uprava, međutim, nije sprovela postupak procene bezbednosnih rizika po članove porodice koji su bili žrtve njegovog nasilja, niti procenu rizika za druge članove porodice koji mogu postati žrtve;

Policijska uprava u Smederevu nije inicirala niti sprovela procenu rizika po žrtvu nasilja nakon otpuštanja izvršioca iz bolnice iako je sa hospitalizacijom i razlozima za nju (pokušaj suicida nakon izvršenog nasilja prema bivšoj partnerki) bila upoznata...

