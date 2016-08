Rusi ipak idu u Rio

DOKUMENT: Odluka Izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta o učešću ruskih atletičara na Olimpijskim igrama u Riu 2016. DECISION OF THE IOC EXECUTIVE BOARD CONCERNING THE PARTICIPATION OF RUSSIAN ATHLETES IN THE OLYMPIC GAMES RIO 2016

MOK odlučio da ruski nacionalni tim može na OI, a da informator o dopingu, zbog dopinga suspendovana Julija Stepanova, ne može.

Dokumentarnim filmom nemačke TV ARD "Tajni doping – kako Rusija obezbeđuje pobede« ("Geheimsache Doping — Wie Russland seine Sieger macht», VIDEO na stranici dole) u kome je Stepanova igrala važnu ulogu 2014 počeo doping skandal koji se produžio do početka Olimpijskih igara 2016. koje počinju 5. avgusta u Riu)

Istorijski pregled: Ko i zašto nije učestvovao na Olimpijskim igrama u 20. veku Na Olimpijske igre u Antverpenu 1920. nisu dobile poziv zemlje poražene u Prvom svetskom ratu: Nemačka i njeni saveznici Austrija, Bugarska, Mađarska i Turska. Četiri godine kasnije, Nemci ponovo nisu pozvani na Igre u Parizu. Nakon Drugog svetskog rata na Olimpijske igre u Londonu 1948. i u Helsinkiju 1952. nisu puštene Nemačka i Japan. Prvi bojkot Olimpijskih igara je registrovan na Olimpijskim igrana Melburnu 1956. na koju nisu došli sportisti iz sedam zemalja. Egipat, Irak i Liban ignorisali su Olimpijske igre zbog Suecke krize, Holandija, Španija i Švajcarska- zbog sovjetske invazije Mađarske, a Kina – protestujući protiv učešća Tajvana. Olimpijske igre 1964. u Tokiju su prošle bez Indonezije i Severne Koreje, koje su bile diskvalifikovane. Južnoj Africi je zabranjeno učešće zbog politike aparthejda. MOK ukinuo sankcije protiv Južne Afrike 1992. Prvi masovni bojkot Olimpijskih igara sproveden je 1976. godine. Zbog učešća ragbi tima Novog Zelanda u takmičenju sa Južnom Afrikom, Tanzanija je pokrenula bojkot Olimpijskih igara u Montrealu, kome se pridružila 21 afrička zemlja. Na Zimskim olimpijskim igrama u Lejk Plasidu 1980. Tajvan je odbio da se takmiči pod nazivom Kineski Taipei, tražeći da se zvanično naziva Republika Kina. Bojkot Olimpijade u Moskvi 1980. je inicirao američki predsednik Džimi Karter u vezi sa ulaskom sovjetskih trupa u Avganistan, a izostali su sportisti SAD, Nemačke i Japana, dok su 62 zemlje učestvovale u tom takmičenju, u kome je bio ozbiljno smanjen nivo konkurencije. Sovjetski Savez je odgovorio bojkotom Olimpijskih igara 1984. u Los Anđelesu. Istočni blok u Americi predstavljala je samo Rumunija, 13 istočnoevropskih zemalja je odustalo od odlaska, pa je i nivo Olimpijskih igara u Los Anđelesu bio snižen možda i više nego u Moskvi 1980, jer su izostali sportisti taka moćne Istočne Nemačke. Poslednji olimpijski bojkot zabeležen je na Olimpijskim igrama 1988.u Seulu. Severna Koreja je želela da nastupi zajedno sa Južnom Korejom, ali dve države nisu uspele da se dogovore o formatu saradnje. Kao rezultat toga, iz solidarnosti sa Severnom Korejom odbile su da učestvuju Kuba, Nikaragva i Etiopija. Najveća žrtva tog bojkota su bili Kubanci, koji su u to vreme dominirali u boksu. (Извор: Кто и почему отсутствовал на Олимпийских играх История вопроса , Коммерсант, 19.05.2016.)

Izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta odlučio je 24. jula da ruski nacionalni tim može da učestvuje na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, ali da ruski sportisti neće moći da učestvuju ako ne dobiju odgovarajuća odobrenja pojedinih međunarodnih sportskih federacija da su ispunili antidoping uslove. Međunarodna lakoatletska federacija je pre ove odluke suspendovala rusku lakoatletsku reprezentaciju. Učešće bilo kog ruskog sportiste na Olimpijskim igrama biće prihvaćeno od strane MOK-a pod uslovom da se sprovede rigorozni dodatni program testiranja od strane Svetske anti-doping agencije WADA.

Meklarenov izveštaj WADA o državno sponzorisanim manipulacijama s anti-doping testovima u Sočiju 2014.

Izvšni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta je prilikom donošenja ove odluke razmatrao izveštaj profesora Ričarda Meklarena u ime Svetske anti-doping agencije WADA koja je 18. jula apelovala na MOK da diskvalifikuje ruske sportiste na Olimpijskim igrama 2016. zbog nalaza o državno sponzorisanoj manipulaciji antidoping testovima na zimskoj olimpijadi u Sočiju 2014, a i o odluci Arbitražnog suda za sport od 21. jula 2016.

U izveštaju WADA od 18. 7. 2016. MCLAREN INDEPENDENT INVESTIGATIONS REPORT INTO SOCHI ALLEGATIONS se kaže da je moskovska laboratorija "u okviru pouzdanog sistemu državnog diktata" radila na zaštiti ruskih sportista koji su uzimali doping sredstva putem «nestanka pozitivnih nalaza». U izveštaju se kaže da je laboratorija u Sočiju koristila jedinstvenu metodologiju zamene uzoraka kako bi se omogućilo dopingovanim ruskim sportistima da se takmiče na igrama, a da je rusko ministarstvo sporta usmeravalo, kontrolisalio i nadziralo manipulaciju analitičkim rezultatima, ili premeštanje uzoraka, uz aktivno učešće i pomoć ruske službe bezbednosti FSB i Centra za pripremu sportista, kako u Moskvi, tako i u Sočiju...

(Profesor Ričard Meklaren je kanadski profesor prava (Western University, U niversity of Western Ontario) konsultant kuće McKenzie Lake Lawyers LLP i specijalista za rešavanje sporova i za sportsku arbitražu.)

MOK nalaže da se ispitaju informacije sadržane u Izveštaju Meklarena, i za tu svrhu traži od WADA imena sportista i funkcionera nacionalnih federacija umešanih u doping skandal. Niko umešan, bilo da je sportista, ili funkcioner ne može dobiti akreditaciju za Olimpijske igre.

Ni jedan od funkcionera ruskog ministarstva sporta, uključujući i ministra sporta Vitalija Mutka neće dobiti akreditaciju za Olimpijadu, saopštio je Nemac Tomas Bah, predsednik MOK , javlja Izvestija.

Ruski olipijski komitet protiv uvođenja "kolektivne odgovornosti"

MOK je dao ruskom olimpijskom komitetu priliku da predstavi slučaj ruskih sportista, što je učinio predsednik Ruskog olimpijskog komiteta Aleksandar Žukov, koji je objasnio da Ruska Federacija i Ruski olimpijski komitet garantuju punu saradnju sa svim međunarodnim organizacijama i obavezuju se da potpuno i sveobuhvatno restrukturiraju ruski anti-doping sistem. U tom kontekstu, on je naglasio da je Ruski olimpijski komitet posvećen čišćenju sporta i da će raditi na garantuje čist sport u Rusiji.

On je dalje naveo da su svi ruski sportisti izabrani za Olimpijske igre Rio 2016. testirani u proteklih šest meseci od strane inostranih antidoping agencija. Uzorci su uzeti od strane službenika kontrole stranih doping agencija i analiziraju se u stranim laboratorijama. Ruski sportisti koji su učestvovali u različitim takmičenjima u svim sportovima podneli su više od 3.000 uzoraka radi kontrole dopinga. Velika većina rezultata su bili negativni.

Ruska strana je tražila da svi ruski sportisti iz svih 28 olimpijskih letnjih sportova učestvuju na Olimpijskim igrama Rio 2016. i naglašavala da čisti sportisti ne treba da snose kolektivnu odgovornost zbog nečega u čemu nisu učestvovali.

IO MOK je odlučio da akreditaciju za Olimpijske igre Rio 2016, može da dobije samo sportista koji nikada nije kažnjen za doping, a biće odbijen čak i onaj ko je odslužio kaznu.

Slučaj informatora WADA, zbog dopinga 2013. suspendovane Julije Igorjevne Stepanove - Rusanove

Ta odluka posebno pogađa informatora WADA, zbog dopinga 2013. suspendovanu atletičarku Juliju Stepanovu, koja neće dobiti dozvolu MOK da učestvuje na Olimpijskim igrama u Riju kao nezavisni sportista. Njena suspenzija zbog dopinga ističe 2015. a Međunarodna atletska federacija joj je dala dozvolu da učestvuje na Olimpijskim igrama RIO 2016. iako je svim ruskim lakoatletičarkama zabranila učešće na IO.

IO MOK nije prihvatio predlog da Stepanova kao «whistleblower» bude amnestirana, već je prihvatio savet koji je u njenom kontekstu dala Etička komisija:

"Iako je tačno da su svedočenja gospođe Stepanove dala doprinos zaštiti sportista, fer pleju i integritetu i autentičnosti sporta, pravila Olimpijske povelje koje se odnose na organizaciju Olimpijskih igara ne priznaju status neutralnog sportiste, a ona je odbila da se takmiči kao član ruskog olimpijskog tima. Osim toga, njena kazna zbog dopinga kosi se sa etičkim zahtevom da sportisti koji koriste doping ne mogu da učestvuju na Olimpijskim igrama."

IO MOK je prihvatio savet Etičke komisije donoseći odluku da se ne dozvoli da bilo koji ruski atletičar koji je ikada bio sankcionisan zbog dopinga učestvuje na Olimpijskim igrama Rio 2016. pq neće uvrstiti gospođu Stepanovu kao konkurenta na Olimpijskim igrama Rio 2016.

Međutim, MOK saopštava da želi da izrazi zahvalnost Stepanovoj za doprinos borbi protiv dopinga i za integritet sporta. Zbog toga je MOK pozvao gospođu Stepanovu i njenog muža na Olimpijske igre Rio 2016. Pored toga, MOK je spreman da podrži gospođu Stepanovu, tako da ona može nastaviti svoju sportsku karijeru i potencijalno da se pridruži nacionalnom olimpijskom komitetu. Ruski ministar sporta Vitalij Mutko , je 25. 7. 2016. zamolio MOK da Stepanovoj ipak dozvoli da se takmiči...

Julija Stepanova ( Ю́лия И́горевна Степанова до замужества — Русанова) je s mužem i osmomesečnom bebom napustila Rusiju, a u 2014. je živela u Nemačkoj, u novembru 2015. našla je utočište u Kanadi, a od juna 2016. nalazi se u SAD.

Dok je živela u Nemačkoj, snimljen je dokumentarac "Tajni doping – kako Rusija obezbeđuje pobede« ( "Geheimsache Doping — Wie Russland seine Sieger macht»)

Po ruskim medijima ( V: ЛАБОРАТОРИЯ ЛЖИ , http://inosmi.ru, 22. 7. 2016 ) doping skandal je počeo krajem 2014. godine tim dokumentarnim filmom ARD koji je zasnovan na storiji o ruskoj sportistkinji Juliji Stepanovoj i njenom suprugu Vitaliju, bivšem glavnom specijalisti ruske anti-doping agencije RUSADA. Naglašava se da je Stepanova (pre braka - Rusanova) 2013. diskvalifikovana na dve godine zbog korišćenja ilegalnih droga.

Da bi se proverile o informacije o raširenom dopingu i manipulacijama koje suiznete u filmu ARD 11. decembra, 2014 WADA je formirala nezavisnu komisiju, čiji je 323 strane dug izveštaj objavljen 9. novembra 2015.

Na osnovu iskaza učesnika u događajima, Komisija je zaključila da se u Rusiji sistematski krše pravila i propisi u oblasti doping kontrole. Takođe je primećeno da postoji redovna intervenciju Ruske Federacije Ministarstva sporta kad su u pitanju anti-doping usluge.

Kao rezultat toga, predloženo je da se povuče akreditacija RUSADA, i da se obustavi rad anti-doping laboratorije u Moskvi.

Ruske vlasti su predvidljivo ljutito reagovale na takve zaključke. Ministar sporta Vitalij Mutko izjavio je da država ne utiče na doping u zemlji, a da mnogo od onoga što je rečeno u izveštaju nije potkrepljeno činjenicama…V: ЛАБОРАТОРИЯ ЛЖИ , inosmi.ru, 22. 7. 2016)

Drugi krunski svedok-učesnik antidoping kampanje, odbegli direktor moskovske laboratorije Grigorij Rodčenkov

Da je desetine ruskih sportista, uključujući i 15 nosilaca medalja na Olimpijskim igrama u Sočiju bilo deo doping programa u cilju dominacije na Olimpijskim igrama 2014. godine, Njujork tajmsu je u maju 2016. ispričao bivši šef moskavske antidoping laboratorije Gregori Rodčenkov, koji je emigrirao u Sjedinjene Američke Države. Ruski ministar sporta Vitalij Mutko nazvao je ovu informaciu apsurdnom, a navode – neosnovanim, piše Komersant

U tekstu (V: ЛАБОРАТОРИЯ ЛЖИ , inosmi.ru, 22. 7. 2016) se kaže da je nakon provere informacija, pominjanih u intervjuima, ruski Istražni komitet pokrenuo krivični postupak protiv Gregorija Rodčenkova zbog "zloupotrebe službenog položaja", odnosno zbog prikrivanje 1417 testova.

Po tom izvoru, on je u početku kategorički negirao optužbe, ističući da je samo uzorak uništen, ali je samo nekoliko dana nakon objavljivanja dokumenta, podneo ostavku, a posle 11. novembra 2015. godine otišao u SAD.

Rodčenkov je navodno ispričao da mu je pomogao da pobegne američki režiser Brajan Vogel, pošto su njih dvojica odlučili da učestvuju u razotkrivanju prevare sa testovima ruskih sportista.

Meklarenov Izveštaj ( MCLAREN INDEPENDENT INVESTIGATIONS REPORT INTO SOCHI ALLEGATIONS se zapravo bazira na izjavama Rodčenkova koji je tvrdio da je lično razvio "koktel" tri zabranjena leka (methenolone, trenbolon oksandrolon), a kako bi supstanca brzo bila apsorbovana u organizmu, trebalo je, navodno da posle uzimanja «koktela» sportisti isperu usta sa alkoholom: žene pelinkovcem "martini", a muškarci viskijem "čivas".

Noću, doping stručnjaci i bezbednosni zvaničnici su po Rodčenkovu zamenjivali nove testove starim, uzetim mesecima ranije.

"Dok su ljudi proslaljali uspeh šampiona Olimpijskih igara, sedeli smo i zamenjivali njihov urin», pričao je Gregorij Rodčenkov...

Rusi protestuju protiv novohladnoratovskog širenja politike na sport, a Putin suspenduje umešane u doping skandal

U ruskim medijima preovlađivala je ocena da su raspirivanje doping skandala i namera da se kolektivno kazne svi ruski sportisti deo novohladnoratovskog nastupa zapadnih zemalja protiv Rusije, ali je, očito, bilo i sučavanja s nalazima komisije WADA.

Ruski predsednik Vladimir Putin je u međuvremenu naredio da se suspenduje više neposrednih izvršilaca navedenih u izveštaju komisije WADA, posle čega je ministar sporta smenio svog zamenika Jurija Nagornika, njegovog savetnika za anti-doping Nataliju Želanovu, zamenika direktora Odeljenja za obrazovanje i nauku Ministarstva sporta Avaka Abalijana, zamenika šefa Moskovske antidoping laboratorije Jurija Čižova, zamenika direktora Sportskog centra za obuku timova Rusije Irinu Rodjonovu i saradnika tog centa Alekseja Velikodnog. Pored toga, predsednik Putin je predložio osnivanje komisije za doping, u koju treba da uđu ruski i strani eksperti, piše ruski sajt Ros bisnis konsalting ( Detaljnije: Путин предложил создать независимую комиссию по допингу РБК, 22. 7. 2006.)

U zemljama u kojima je vođena medijska kampanja da se ruski sportisti kolektivno kazne izbacivanjem sa Olimpijskih igara odluka MOK je dočekana na nož: tako je sudeći po BBC, 24. 7. 2016. MOK stvorio zbunjujući haos, a britanski član MOK Adam Pengili je posle objavljivanja izveštaja izjavio: " Verujem da je Ruska Federacija ismejala olimpijski pokret i brinem za budućnosti čistog sporta, brinem za budućnost čistih sportista, olimpijskog pokreta i Olimpijskih igara..."

Prvi Rusi u Olimpijskom selu u Riu: "Главное, что всё нормально, самое неприятное позади..."

Trener ruske olimpijske reprezentacije u sportskoj gimnastici Valentina Rojonjenko javila je 25. 7. ruskim medijima da su se ruski gimnastičari bez problema smestili u Olimpijskom selu u Riu, a da se ne zna od koga je potekla «novinarska patka» da oni tamo imaju problema. «Главное, что всё нормально, самое неприятное позади», rekla je Valentina za RIA Novosti. ( Тренер сборной РФ по спортивной гимнастике: Заселились в Олимпийскую деревню без проблем, РТ, 25 июля 2016 )

