Pucnjava u tržnom centru u Minhenu



Deset ljudi uključujući i napadača izgubilo je život u pucnjavi kod Olimpijskog tržnog centra u Minhenu. Napadač je bio 18-godišnji Nemac iranskog porekla. Za sada ništa nije poznato o motivima počinioca. Nije pronađena veza s militantima Islamske države.

"Masakr Anresa Brejvika na ostrvu Utoja i minhenski maskr, "Amok u glavi - zašto đaci ubijaju!" u rancu Alija Davida Sonbolija...

DRUŠTVENE MREŽE: Kad je tvit brži od pameti

Ali David Sonboli - David S. - Ali S. - iranski Nemac - nemačaki Iranac... Neki mediji pišu da je njegovo puno ime počinoca masakra Ali David Sonboli, a ozbiljniji listovi ga identifikuju kao Davida S. Neki mediji ga zovi Ali S. Ta igra imenima i identitetom masovnog ubice - iranski Nemac - nemački Iranac očito ima političe implikacije. Njegovi roditelji su devedesetih došli u Nemačku, tražeći azil. Otac mu je, navodno, taksista i imao je dvojno, iransko i nemačko državljanstvo. Videti takođe: Gewalttat in München: Fünf Fragen nach dem AmoklaufSpiegel, 24. jul 2016. Napadačev otac nije imao kriminalni dosije, obrnuto, prema izjavama komšija, bio je žrtva krađe u 2010. i napada u 2012. godini , saopštila je policija, koja je takođe saopštila da ima indicije da je ubica bio maltretiran od strane svojih vršnjaka. Prema agenciji Rojters, policija razmatra i to koliko su možda i video igare s puno nasilja koje je napadač voleo, možda imale uticaj na Alija S. ( Munich gunman fixated on mass killing, had no Islamist ties, Reuters 23. 7. 2016 )

- Prve pozive je policija dobila u petak u 17:52. Snimci ubrzo postavljeni na društvene mreže pokazuju muškarca kako ispred restorana Mekdonaldsa iz pištolja puca na prolaznike, a zatim ulazi u Olimpijski tržni centar preko puta. Na drugom snimku se napadač vidi na krovu parkinga kod šoping mola. Najpre je prijavljena pucnjava i u pešačkoj zoni Minhena, ali se to ispostavilo kao dezinformacija. Takođe, policija je najpre govorila o tri napadača, a sada se, prema aktuelnom stanju istrage, veruje da je postojao samo jedan napadač bez pomagača i saučesnika. Opovrgnute su početne pretpostavke da je napad izveden „dugim cevima" ili automatskim oružjem – radilo se zapravo o pištolju.

- Život je izgubilo devetoro ljudi među kojima, prema saopštenju policije, ima i „omladine". Povređeno je 26 osoba, 16 je bilo bolnički zbrinuto od kojih je troje u teškom stanju.

Uzvikujući «Alahu ekber», Avganistanac nožem i sekirom napao Kineze u vozu kod Virtsburga Pucnjava u Minhenu je drugi napad u Nemačkoj za manje od nedelju dana. Jedan 17-godišnji Avganistanac je u ponedeljak, 18. jula nožem i sekirom napao putnike voza u u Vurcburgu. Redovna vozna linija koja povezuje Oksenfurt, varoš od jedanaest hiljada duša, i deset puta veći franački grad Vircburg, vagoni su poluprazni. Odjednom, oko 21 sat iz regionalnog voza RB 58130 stiže poziv za pomoć, voz je zaustavljen nadomak Vircburga, verovatno je neki putnik povukao kočnicu za slučaj opasnosti. Šta se desilo? U kupeu voza je zajedno putovala porodica iz Hong Konga. Ocu je 62 godine, majci 58, njihova kćerka 27 a njen dečko ima 31. godinu. U kupeu ih napada sedamnaestogodišnji avganistanski izbeglica, naoružan nožem i sekirom, uzvikujući „Alahu ekber". Njih četvoro su u napadu teško povređeni. U celom vozu se nalazilo još ukupno 14 putnika. Oni nisu povređeni. Neko od njih je povukao ručnu kočnicu. Napadač je iskočio iz voza koji je stao i pobegao u noć. Posvuda krv Svedok Tomas Felten je čuo škripu kočnica i iz obližnje ulice potrčao prema vozu. On je docnije izjavio medijima da je vagon izgledao kao bojno polje. „Kao da su čitave kofe krvi prolivene", rekao je on. Policija je saopštila da je specijalna jedinica policije, koja je slučajno bila stacionirana u blizini, odmah započela poteru. Prema saopštenju policije, pošto su pronašli napadača, on je s nožem u rukama nasrnuo na policajce koji su pucali i ubili ga. Policija obezbeđuje voz u kome se dogodio napad Napadač je došao u Nemačku u izbegličkom talasu kao avganistanski maloletnik bez roditelja. Podneo je zahtev za dodelu političkog azila i u bio smešten u prihvatnu porodicu. Prema navodima nemačkih medija kod njega je pronađena rukom nacrtana zastava „Islamske države". Nevidljive zloćudne posledice Poneko već nagađa o mogućem „receptu" iz Nice, po kojem se pojedinačni počinioci za najkraće vreme radikalizuju i najprostijim sredstvima izvršavaju napade. No, rano je izvoditi zaključke. Policija prvo želi da temeljno ispita pozadinu ovog zločina. Trenutno je jedno jasno – mada ogromna većina ljudi u Nemačku beži upravo pred besmislenim nasiljem u svojim zemljama, ovakvi slučajevi, naročito nakon masakra u Nici, ostavljaju traga na atmosferi u zemlji. U percepciji domaćeg stanovništva biće povećan strah od unošenja nasilja u njihovu svakodnevicu. Izbeglička tema u predizbornom fokusu? Svi oni, poput bavarskog premijera Zehofera, koji su bili skeptični prema primanju velikog broja izbeglica, sada mogu argumentovati pozivajući se na ovakve realne događaje a ne na apstraktnu opasnost. Isto se odnosi i na novu snagu na desnici, „Alternativu za Nemačku" koja u anketama ima stabilnih 12 odsto potencijalnih glasača, uglavnom zahvaljujući svojoj oštroj retorici protiv izbeglica iz islamskih zemalja. ( IS stoji iza napada kod Vircburga, Deutsche welle, 18. 7. 2016 )

- Ubrzo je u blizini tržnog centra pronađeno još jedno beživotno telo i tokom noći je potvrđeno da se radi o napadaču, 18-godišnjem Nemcu iranskog porekla koji je živeo u Minhenu i do sada nije bio poznat policiji. Na njega je policija otvorila vatru, ali je verovatnije da je mladić sam sebi oduzeo život. Detalje će otkriti obdukcija.

U petak uveče je grad bio blokiran

- Tokom većeg dela noći je čitava bavarska metropola bila blokirana. U akciji je učestvovalo oko 2.600 pripadnika snaga bezbednosti, među njima i specijalna policijska jedinica GSG9. Građani su najpre pozvani da ne izlaze iz svojih kuća, mnoge institucije i džamije otvorile su svoja vrata za uplašene prolaznike tokom noći. Glavna železnička stanica je ispražnjena, javni prevoz bio je potpuno obustavljen, ali je oko četiri sata izjutra normalizovan. Policija je saopštila da nema opasnosti da gradom još šetaju naoružani napadači.

Šta (još) ne znamo:

- O motivima napadača za sada ne postoje zvanični navodi, a nije obznanjen ni njegov bliži identitet. Tokom drame je policija govorila o „sumnji na terorizam". Jedna žena koja se zatekla u filijali Mekdonaldsa rekla je CNN-u da je napadač viknuo „Alahu ekber", ali drugi svedoci to nisu potvrdili. Jedan čovek je rekao da je čuo počinioca kako viče „Usrani stranci!" U video-snimku koji verovatno pokazuje napadača na krovu parkinga pored tržnog centra čuje se kako ovaj dovikuje građaninu koji snima iz obližnjeg stambenog bloka: „Ja sam Nemac! Prestani da snimaš! (nejasno) ovde rođen! (nejasno) u kraju na socijali (nejasno) na lečenju. (nejasno) Ništa nisam uradio. Začepite gubicu, čoveče."

- Tabloid Bild prenosi da je napadač živeo u četvrti Maksforštat zajedno sa roditeljima. Policija je prema navodima lista oko dva sata ujutru pretražila porodični stan i ispitala oca pokojnog napadača. „Živeo je baš pored mene. Viđao sam ga tu i tamo i nisam ga baš poznavao. Jedan moj prijatelj je sa njim išao u školu i kaže da je to bio miran tip", rekao je jedan komšija za Bild.

- Još nije objavljen identitet žrtava. Policija želi da najpre bude sigurna i da obavesti porodice stradalih -

( Šta se zna o napadu u Minhenu, a šta ne

, DW, 23. 7. 2016.)

Napadač je Nemac iranskog porekla star 18 godina, koji duže živi u Nemačkoj i do sada nije bio poznat policiji. U napadu je život izgublo 10 ljudi uključujući i napadača, a povređeno 16 ljudi: 3 ljudi teže, 13 lakše.

Konferencija za štampu na kojoj je policija saopštila da je drama u Minehnu okončana i da je napadač - Nemac iranskog porekla - među mrtvima.

Na konferenciji za štampu policija u Minhenu je saopštila sledeće:

Sve je počelo u 17:50 i sudeći po izajvama očevidaca, polazilo se od toga da je bilo tri napadača. Oko 20:30 je nađen muški leš, za koji postoje jake indicje da se radi o napadaču.

Napadač je Nemac iranskog porekla star 18 godina, koji duže živi u Nemačkoj i do sada nije bio poznat policiji.

U napadu je život izgubilo 10 ljudi uključujući i napadača, a povređeno 16 ljudi: 3 ljudi teže, 13 lakše.

Angažovano 2300 policajaca, specijalci iz Austrije

Dejli telegraf: Ali Sonboli pozvao žrtve na besplatnu hranu u Mekdonadsu? Britanski list Dejli telegraf piše da je Ali Somboli predstavljajući se kao tinejdžerka 'Selina Akim', na lažnom Facebook nalogu samo nekoliko sati pre nego što će početi da puca mamio mlade žrtve lažnom ponudom besplatne hranu u Mekdonads restoranu!? ( Videti: Munich shooting: Teenage killer Ali Sonboly 'inspired by far-right terrorist Anders Breivik' and 'used Facebook offer of free McDonald's food to lure victims', Daily Telegraph, 23. 7. 2016 )

U akciji je učestvovalo 2300 policajaca među njima i specijalci iz više nemačkih pokraijna i iz Austrije.

Saobraćaj je bio suspendovan, jer je bilo više poziva za pomoć koji su ukazivali na pucnjavu na više mesta u gradu. Ispostavilo se da te dojave nisu imale realnu podlogu. Saobraćaj se sada normalizuje, a u 4 ujutro bi trebalo da funkcioniše po planu.

Situacija pod kontrolom

Policija je oko pola dva saopštila da oprezno može da se kaže da je opasnost prošla. Takođe je saopšteno da je mrtvo telo nađeno u blizini mesta napada i da se čini da je to napadač. Policija je mišljenja da je napadač delovao sam. Identitet napadača i dalje nije poznat. U početku je policija bila u potrazi za tri osumnjičena.

Zašto deca ubijaju Dr Peter Langman, autor knjige «Zašto deca ubijaju» (Why Kids Kill, koja je izašla 2003, a čije nemačko izdanje Amok im Kopf - warum Schüler töten je pronađeno u ruksaku Alija Sonbolija, rekao je za britanski Dejli Telegraf da je bio uznemiren na pomisao da se njegova knjiga koristi na pogrešan način. "Pomisao da bi se knjiga može koristiti na pogrešan način je zabrinjavajuće. Inforamcije u njoj trebalo bi da pomognu da se spreče školski masakri rasvetljavanjem onoga što mlade ljude dovodi do tačke na kojoj žele da vrše nasilje. Ali, očigledno je da ljudi mogu i da je koristite sa drugim stvarima na umu… To je uznemirujuće, ja ne znam zašto je imao knjigu. Moglo bi biti da je pokušavao da sebe bolje razume, jer mu je bilo potrebno lečenje mentalnog zdravlja i da je pokušavao da sebi pomogne, ili može da bude da je tražio «uzor». Mnogo mladih pucača potražit Andersa Brejvika, ili nekog sličnog, kao uzor… ( Videti: Munich shooting: Teenage killer Ali Sonboly 'inspired by far-right terrorist Anders Breivik' and 'used Facebook offer of free McDonald's food to lure victims', Daily Telegraph, 23. 7. 2016 ) Knjigu Why Kids Kill dr Petera Langmana, psihijatra iz Pensilvanije, 2009. jenagradila američka asocijacija biblioteka (American Library Association) i preporučila je kao koristan recept za prevenciju namenjenu čitaocimaa izvan psihijatrijske struke, roditeljima, pedagozima i školskim administratorima, kao neku vrstu recepta za ptrevenciju. dr Langman identifikuje više faktora koji utiču da se deca pretvaraju u ubice i istražujujući i klasifikujući psihopatske, psihotične i traumatske slučajeve školskih masakara, pruža sveobuhvatnu psihološku analizu te pojave, čije se razumevanje uglavnom zaustavlja užasavanju i na medijskoj osudi nasilja... (Videti takođe: Täter von München: Amok im Kopf Die Zeit 24. 7. 2016. )

Za sada je potvrđeno da je u napadu u tržnom centru Olimpija na severu Minhena ubijeno deset ljudi, uključujući osumnjičenog. Povređeno je najmanje 10 ljudi.

Javni prevoz u gradu i oko grada koji je bio suspendovan na nekoliko sati, počeo je ponovo da funkcioniše.

U satima kada je situacija još bila nejasna izbila je panika

Olimpijski šoping centar u Minhenu je oko 18 sati (22.7.) bio poprište napada vatrenim oružjem. U centru je izbila panika. Minhenska policija je vrlo brzo potvrdila da je u pucnjavi stradalo 9 osoba, postoje informacije o još većem broju ubijenih i povređenih. Prema izjavama svedoka radi se o tri napadača u crnoj odeći koji su ušli u šoping centar. Neproverene su i informacije da se jedan napadač sam ubio ili da je ubijen nadomak reke Izar.

Policija je blokirala celi grad u potrazi za napadačima. Glavna železnička stanica je evakuisana. Restorani u centru grada su zatvoreni. Metro je obustavio saobraćaj, prilazni autoputevi su blokirani. Stanovništvo je pozvano da ne napušta kuće i da izbegava javna mesta. Po planu u slučaju opasnosti medicinsko osoblje je pozvano da se javi na radna mesta.

Portparol minhenske policije je u garaži šoping centra održao prvu konferenciju za štampu. Izjavio je da su prema prvim informacijama napadači bili naoružani dugim cevima. „Kad neko tako naoružan uđe u šoping centar onda polazimo od toga da se radi o terorističkoj pozadini", rekao je on. Policija je najpre procenila pucnjavu kao amok – pucanje u afektu. Potom je policija deklarisala događaj kao „terorističku situaciju".

Mada su zbog napada poslednjih dana u Nici i Vircburgu već počela nagađanja da bi se moglo raditi o napadu sa islamističkom pozadinom do sada tako nešto nije mogla potvrditi ni jedna zvanična instanca. U kasnim večernjim satima se govori i tome da bi napadači mogli biti nemački desni ekstremsti.

Olimpijski šoping centar je jedan od najvećih u Bavarskoj, dnevno ga poseti oko 35 000 ljudi, ima dva nivoa sa 135 radnji.

( Napadač je Nemac iranskog porekla, DW, 23. 7. 2016)

( Videti takođe: Neun Tote bei Schießerei in München - Einzeltäter identifiziert, Deutsche welle, 23. 7. 2016.

ZEHN TOTE NACH SCHÜSSEN: Was wir über den Schützen von München wissen, Die Welt, 23. 7. 2016.

Polizei identifiziert 18-Jährigen als mutmaßlichen Täter, Die Zeit, 23. 7. 2016. )